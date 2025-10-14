Những thực phẩm là 'máy hút bụi' cho phổi

Kết hợp các thực phẩm như tỏi, nghệ, trà xanh... vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ hỗ trợ làm sạch phổi, tăng cường hệ hô hấp hiệu quả.

Tác dụng giảm viêm và chống nhiễm trùng của tỏi hỗ trợ sức khỏe phổi rất hiệu quả. Ảnh: MoneyControl.

Phổi là cơ quan quan trọng của cơ thể, đóng vai trò thiết yếu trong việc giúp cơ thể hoạt động bình thường. Với sự gia tăng ô nhiễm không khí và tình trạng hút thuốc lá ngày càng tăng, các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, xơ nang phổi và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) ngày càng gia tăng đáng kể.

Tiếp xúc quá nhiều với ô nhiễm không khí có thể khiến chất nhầy tích tụ trong phổi để bắt giữ các tác nhân gây bệnh và vi khuẩn, khiến người bệnh cảm thấy đầy và tắc nghẽn ngực.

Dinh dưỡng hợp lý có thể thúc đẩy chức năng phổi và cải thiện sức khỏe. Một số loại thực phẩm và chất dinh dưỡng cụ thể có thể có lợi cho chức năng phổi, giúp làm sạch, thải độc cho cơ quan này.

Dưới đây là những thực phẩm bạn cần bổ sung vào chế độ ăn uống để giữ cho phổi khỏe mạnh.

Nghệ giúp giảm viêm đường hô hấp

Theo India Times, trong hầu hết bệnh về đường hô hấp, việc hít thở đúng cách lại là phần khó khăn nhất vì hầu hết người bệnh đều cảm thấy nặng ngực lạ thường, nguyên nhân là tắc nghẽn và viêm dai dẳng ở đường hô hấp.

Ăn nghệ hàng ngày giúp giảm viêm đường hô hấp. Hợp chất curcumin trong nghệ giúp làm sạch phổi tự nhiên và hỗ trợ giải độc cơ thể, từ đó tăng cường khả năng miễn dịch. Bạn có thể ăn nghệ sống, dùng bột nghệ với sữa hoặc thêm một nhúm vào các loại thảo mộc để ngăn ngừa bệnh tật.

Củ cải đường tốt cho chức năng phổi

Củ cải đường, hay còn gọi là củ dền, có màu sắc rực rỡ chứa nhiều hợp chất có thể tăng cường chức năng phổi. Củ cải đường và lá của nó rất giàu nitrat, có lợi cho chức năng phổi. Có nhiều nghiên cứu cho thấy nitrat giúp thư giãn mạch máu trong cơ thể và điều hòa huyết áp. Khi tất cả yếu tố này được đáp ứng, cơ thể sẽ nhận được đủ oxy.

Trà bạc hà giúp giảm viêm

Bạc hà là phương thuốc cổ xưa để điều trị các vấn đề về hô hấp. Nhiều nền văn minh đã sử dụng bạc hà vì lợi ích y học của nó. Một tách trà bạc hà nóng có thể chữa đau họng bằng cách làm loãng dịch nhầy và giảm viêm do nhiễm trùng phổi và viêm phổi.

Gừng giúp kháng viêm, chữa cảm lạnh

Gừng là một trong những bài thuốc dân gian được sử dụng rộng rãi nhất để chữa ho và cảm lạnh, được biết đến với đặc tính kháng viêm, giúp loại bỏ độc tố khỏi đường hô hấp. Gừng chứa nhiều vitamin và khoáng chất, bao gồm kali, magiê, beta-carotene và kẽm.

Theo một số nghiên cứu, chiết xuất từ ​​gừng cũng được biết là có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư phổi. Cách tốt nhất để tăng cường hệ miễn dịch và chống lại cảm cúm theo mùa và các bệnh nhiễm trùng là tự làm trà gừng tốt cho sức khỏe.

Gừng và trà gừng là loại thực phẩm hỗ trợ rất tốt trong việc thanh lọc phổi và bảo vệ đường hô hấp. Ảnh: Freepik.

Tỏi giúp giảm viêm, chống các bệnh nhiễm trùng

Vị tỏi sống có thể khiến nhiều người khó chịu nhưng nó mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tỏi chứa hợp chất gọi là allicin, hoạt động như chất kháng sinh mạnh và giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp gây tắc nghẽn phổi, dẫn đến khó thở và nghẹt mũi. Nó cũng giúp giảm viêm, cải thiện bệnh hen suyễn và giảm nguy cơ ung thư phổi.

Ớt chuông hỗ trợ cải thiện chức năng phổi

Ớt chuông cung cấp nhiều vitamin C và cũng hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong cơ thể. Vitamin C rất quan trọng đối với những người đang phục hồi sau tác dụng phụ có hại của việc hút thuốc.

Hút thuốc làm giảm lượng chất chống oxy hóa tự nhiên của cơ thể. Các nghiên cứu cho thấy những người hút thuốc có thể được hưởng lợi từ việc bổ sung vitamin C liều cao, giúp cải thiện chức năng phổi.

Ăn một quả ớt chuông đỏ cỡ vừa có thể cung cấp 100% lượng vitamin C được khuyến nghị.

Cà chua giảm viêm đường hô hấp

Cà chua là loại rau củ tươi ngon, mọng nước và có hương vị rất ngon. Loại quả có màu sắc tươi sáng này rất giàu lycopene, chất chống oxy hóa có liên quan trực tiếp đến việc cải thiện sức khỏe phổi.

Cà chua có thể chống viêm trong cơ thể. Ăn cà chua hoặc các sản phẩm từ cà chua làm giảm viêm đường hô hấp ở những người bị hen suyễn hoặc các bệnh nhiễm trùng phổi khác và cải thiện chức năng của họ.