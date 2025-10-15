'Cậu nhỏ' cương cứng suốt 10 ngày, người đàn ông 41 tuổi đi cấp cứu

Người đàn ông 41 tuổi ở Gia Lai nhập viện trong tình trạng "cậu nhỏ" cương cứng suốt 10 ngày, đau dữ dội.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Cách đây hơn một tuần, người đàn ông 41 tuổi, đã có vợ con, bắt đầu thấy dương vật cương liên tục dù không hề có kích thích tình dục. Nghĩ rằng tình trạng sẽ sớm qua, anh ngại ngùng không đến bệnh viện. Nhưng càng để lâu, dương vật càng căng cứng và đau dữ dội, khiến việc đi lại, sinh hoạt trở nên khó khăn.

Đến ngày thứ 9, khi cơn đau không thể chịu đựng nổi, anh được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Dù đã được điều trị giảm đau trong ngày, tình trạng không cải thiện, "cậu nhỏ" vẫn trong trạng thái cương cứng và sưng đau. Trước nguy cơ hoại tử và mất hoàn toàn chức năng sinh lý, bệnh nhân được chuyển gấp ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội).

Tại đây, các bác sĩ khoa Nam học nhanh chóng cấp cứu, thực hiện thủ thuật giải áp thể hang, giúp dương vật trở lại trạng thái bình thường và bảo tồn được chức năng sinh lý.

Theo bác sĩ Phan Lê Nhật Long, khoa Nam học, trường hợp này là cương đau dương vật kéo dài - tình trạng dương vật duy trì cương cứng trên 4 tiếng mà không liên quan đến kích thích tình dục. Đây là một cấp cứu nam khoa hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm.

"Nếu không được xử trí kịp thời, thể hang sẽ bị tổn thương, dẫn đến rối loạn cương dương vĩnh viễn. Với những ca đến muộn sau 10 ngày như bệnh nhân này, khả năng phục hồi cương tự nhiên rất hạn chế. Trái lại, nếu đến sớm trong 4-6 tiếng đầu, cơ hội bảo tồn chức năng sinh lý gần như hoàn toàn", bác sĩ Long nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Phan Lê Nhật Long, có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng cương đau kéo dài như dùng sai liều thuốc điều trị rối loạn cương dương, thuốc hướng thần, chống trầm cảm, hạ huyết áp, hoặc do bệnh lý huyết học như hồng cầu hình liềm, bạch cầu cấp. Một số trường hợp khác bắt nguồn từ chấn thương vùng chậu - sinh dục, hoặc như ca bệnh trên, không xác định được nguyên nhân rõ ràng.

Bác sĩ Long cho biết "cậu nhỏ" rất quan trọng trong đời sống tình dục, nhưng khi "cương không đúng lúc", đó lại là dấu hiệu nguy hiểm. "Sau 'cuộc yêu' hay vì bất cứ lý do nào mà dương vật không xìu được, nam giới cần đến bệnh viện ngay. Nếu tình trạng cương kéo dài quá 4 tiếng, phải đến cơ sở y tế chuyên khoa để được cấp cứu và xử trí kịp thời", bác sĩ Long nói.

Chuyên gia cũng khuyến cáo nam giới tuyệt đối không tự ý dùng thuốc tăng cường sinh lý không rõ nguồn gốc. Đồng thời, cần duy trì khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở Nam học uy tín, đặc biệt là những người từng có rối loạn cương hoặc đang điều trị bệnh lý huyết học, thần kinh.