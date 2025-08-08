Khi vali trở thành tuyên ngôn phong cách của tín đồ du lịch

Dòng vali We Are Glam đến từ thương hiệu Italy Roncato là hiện thân cho tuyên ngôn sống, phong cách riêng của mỗi đôi chân mê xê dịch.

Ngày nay, du lịch không gói gọn trong định nghĩa đơn thuần là điểm đến. Đó còn là khung hình đáng nhớ trên mạng xã hội và là phong cách sống mà mỗi người muốn thể hiện thông qua những chuyến đi. Những chiếc vali giờ đây cũng trở thành item thời trang, thể hiện bản sắc người dùng rõ nét. Dòng vali We Are Glam đến từ thương hiệu Italy Roncato là một hiện thân cho xu hướng này.

Vali - từ vật dụng thiết yếu đến tuyên ngôn cá tính độc đáo

Sự thay đổi trong cách con người tiếp cận du lịch hiện đại đang làm thay đổi cả những gì họ mang theo. Từ quần áo, giày dép cho tới vali - mọi thứ đều cần “ăn ảnh”, đồng thời vẫn đảm bảo tính tiện dụng và bền bỉ. Đặc biệt, những người theo đuổi lối sống dịch chuyển sẽ luôn mong muốn thể hiện cá tính của mình một cách rõ nét, kể cả trong từng chiếc vali họ lựa chọn đồng hành.

Trong bối cảnh đó, vali Roncato We Are Glam ra đời - dòng sản phẩm thể hiện dấu ấn mạnh mẽ và cá tính, là kết tinh của nhiều năm nghiên cứu cho ra sản phẩm nhẹ nhất và bền nhất trong lịch sử Roncato. Đây không chỉ là chiếc vali để chứa đựng vật dụng cần thiết, mà là một phần của diện mạo, là lời tuyên ngôn không lời về gu thẩm mỹ tinh tế và tinh thần sống trọn vẹn.

We Are Glam - vẻ đẹp chuẩn Italy kết hợp hiệu năng tối ưu

Thuộc thương hiệu vali hàng đầu đến từ Italy - Roncato, We Are Glam gây ấn tượng mạnh mẽ từ cái nhìn đầu tiên. Thiết kế thanh lịch với những gam màu thời thượng dễ dàng chinh phục những tín đồ thời trang khó tính.

Tuy vậy, điểm mạnh của We Are Glam không chỉ nằm ở vẻ ngoài, mà còn đến từ vật liệu và thiết kế khoa học. Dòng vali được tạo nên từ chất liệu độc quyền PP Matrix Compressed (5 lớp Polypropylene ép nén), giúp vali bền, nhẹ và chống va đập hiệu quả. Phiên bản DLX còn có cơ chế mở rộng 25% khoang chứa hành lý, kết hợp bánh xe đôi xoay 360 độ giúp bạn vừa có thêm không gian đựng đồ cho chuyến đi dài ngày, nhưng vẫn đảm bảo di chuyển mượt mà trên mọi địa hình.

Nội thất bên trong cũng được thiết kế với các ngăn chứa thông minh, khóa kéo trơn mượt và hệ thống khóa TSA đạt chuẩn an ninh toàn cầu. Đây là mẫu vali hội tụ đủ các tiêu chí đẹp, nhẹ, bền và tiện dụng. Vì lẽ đó mà hiện nay, không ít vlogger du lịch - những người thường xuyên dịch chuyển và đòi hỏi khắt khe về hành lý, tin tưởng chọn lựa Roncato We Are Glam đồng hành trong suốt chuyến đi.

“Thường xuyên di chuyển nên với tôi, vali không đơn thuần là một vật dụng mà còn là bạn đồng hành tin cậy cho mọi chuyến đi. We Are Glam là chiếc vali mà tôi rất yêu thích. Tôi ‘mê’ vì từng đường nét, chất liệu và thiết kế đều toát lên sự chỉn chu, thanh lịch và sang trọng”, travel blogger LePaDa với gần 300.000 người theo dõi trên mạng xã hội chia sẻ.

Travel vlogger LePaDa yêu thích dòng sản phẩm vali Roncato We Are Glam.

Trong khi đó, Bữu Vi Vu - người nổi tiếng với các video du lịch vui vẻ và gần gũi - cho hay: “Với chiếc vali We Are Glam size 28 inch mà vẫn nhẹ tênh thì có nhét đầy áo quần cho chuyến đi 10 ngày cũng không lo lố ký. Roncato We Are Glam là mẫu vali lý tưởng cho những chuyến đi dài ngày của tôi”.

Bữu Vi Vu đánh giá 5 sao cho chiếc vali Roncato We Are Glam.

Với nhiều tín đồ yêu du lịch khác, We Are Glam còn là một phần của hình ảnh cá nhân. “Một chiếc vali không chỉ cần yếu tố bền chắc mà còn cần cả đẹp, như một phụ kiện thời trang. Vali Roncato We Are Glam có đủ cả từ sự bền chắc, chống va đập, chống trầy xước mà còn vừa đẹp cho mọi khung hình”, travel vlogger Sam Lang Thang chia sẻ.

Chiếc vali là một phần của hình ảnh cá nhân của travel vlogger Sam Lang Thang.

KOS phân phối độc quyền Roncato tại Việt Nam

Tại Việt Nam, KOS Shop là nhà phân phối chính hãng và độc quyền thương hiệu Roncato. Đây là địa chỉ tin cậy được nhiều người yêu du lịch lựa chọn khi tìm kiếm những dòng vali cao cấp đến từ châu Âu.

Khi mua vali Roncato tại KOS, khách hàng được hưởng nhiều quyền lợi như bảo hành toàn cầu, trải nghiệm thực tế tại hệ thống showroom KOS trên toàn quốc hay nhận dịch vụ tư vấn, bảo trì, hậu mãi chuyên nghiệp, xứng tầm với chất lượng sản phẩm.

Nhằm tri ân khách hàng và đồng hành cùng các tín đồ dịch chuyển trong mùa hè này, Roncato kết hợp cùng KOS Shop triển khai chương trình KOS Sale. Cụ thể, từ ngày 11/8 đến ngày 2/9, khi mua một vali Roncato We Are Glam (size ký gửi), khách hàng được tặng ngay một vali Roncato Light (size cabin) - dòng vali siêu nhẹ, tiện lợi cho những chuyến đi ngắn ngày.