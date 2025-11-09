Loạt báo Hàn cảm ơn chủ vựa trái cây tìm thấy cụ bà đi lạc ở Phú Quốc

Nhiều trang thông tấn, báo chí Hàn Quốc gửi lời cảm ơn chủ vựa trái cây ở Phú Quốc, người giúp tìm cụ bà Hàn Quốc đi lạc và nhất quyết từ chối khoản tiền hậu tạ 400-500 USD.

Gia đình du khách Hàn Quốc đến tiệm trái cây đón cụ bà đi lạc ở Phú Quốc. Ảnh: Trần Hoàng Phương.

Ngày 5/11, hàng loạt cơ quan truyền thông Hàn Quốc như Yonhap News, SBS News, JTBC News... cùng nhiều cổng tin tổng hợp đồng loạt đăng tải câu chuyện cụ bà người Hàn Quốc đi lạc tại Phú Quốc, được người dân địa phương giúp tìm thấy.

Nhiều trang báo dùng những cụm từ đầy xúc động để cảm ơn chủ vựa trái cây Việt Nam, người đã nhiệt tình hỗ trợ tìm kiếm rồi từ chối khoản tiền hậu tạ 400- 500 USD (khoảng 13 triệu đồng) mà gia đình muốn gửi.

Tri Thức - Znews đưa tin trước đó, trong chuyến du lịch tại Phú Quốc (An Giang) vào tối ngày 2/11, một cụ bà người Hàn Quốc bất ngờ đi lạc khi rời khu vực Long Beach Mart và di chuyển về hướng Suối Mây. Bà không mang theo điện thoại. Gia đình hoảng hốt chia nhau đi tìm trong đêm nhưng vẫn không thấy tung tích.

Hình ảnh cụ bà người Hàn Quốc bị lạc ở Phú Quốc tối 2/11. Ảnh: Trần Hoàng Phương.

Trong lúc bế tắc, một người đàn ông Hàn Quốc trong đoàn cùng một người Việt đã tìm đến vựa trái cây Thảo Quyên trên đường Trần Hưng Đạo để nhờ kiểm tra camera. Chủ vựa là anh Trần Hoàng Phương lập tức hỗ trợ. Anh mở lại hình ảnh và thấy một cụ bà đi ngang trước cửa quán vào khoảng gần 18h. Người đàn ông Hàn Quốc nhận ra ngay đó là mẹ mình.

Hiểu gia đình đang rất lo lắng, anh Phương chụp lại hình từ camera rồi đăng lên các nhóm cộng đồng ở Phú Quốc, nhờ người dân nếu gặp cụ bà thì báo tin. Cùng lúc, hai người đàn ông trong đoàn chia nhau đi bộ quanh khu vực.

Họ là du khách, không có phương tiện, không quen đường xá và không nói được tiếng Việt nên càng thêm bối rối. Thấy vậy, anh Phương quyết định nhờ người nhà trông quán rồi lấy xe máy chở người con trai của cụ bà đi tìm.

Cả hai chạy dọc tuyến Trần Hưng Đạo về phía sân bay và vòng xoay Suối Mây, vừa đi vừa dừng lại hỏi thăm người dân ven đường. Ở một công trình gần sân bay, anh hỏi nhóm công nhân nhưng không ai nhìn thấy. Khi quay lại hướng Suối Mây và hỏi thêm các tiểu thương bên đường, anh được cho biết lúc chiều có một cụ bà chống gậy đi vào khu vực đó.

Gia đình du khách Hàn Quốc bày tỏ lòng biết ơn với anh Phương, chủ cửa hàng trái cây đã tìm thấy mẹ của họ.

Lần theo thông tin từ người dân, anh Phương và người con trai cuối cùng cũng tìm thấy cụ bà đang lững thững đi bộ ven đường. Bà tay cầm gậy, dáng vẻ mệt mỏi nhưng vẫn tỉnh táo. Bà bị mất trí nhớ tạm thời nên quên đường về. Từ vựa trái cây đến vị trí tìm thấy cách nhau khoảng 4-5km. Tính từ lúc mất liên lạc đến khi được phát hiện, cụ bà đã đi lạc khoảng 2 tiếng.

Anh Phương chở bà quay lại vựa trái cây để chờ gia đình tới đón. Khi gặp lại người thân, cả gia đình xúc động, vừa mừng vừa nhẹ nhõm sau quãng thời gian hoảng loạn. Họ không nói được tiếng Việt, chỉ liên tục bắt tay, cúi người để bày tỏ lòng cảm ơn. Gia đình đưa cho anh khoảng 400- 500 USD như một khoản tiền hậu tạ, nhưng anh Phương khéo léo từ chối và nói rằng chỉ cần giúp được họ là đã thấy vui.

2 giờ chung tay tìm kiếm cụ bà Hàn Quốc đi lạc ở Phú Quốc Nghe tin cụ bà người Hàn Quốc đi lạc, Trần Hoàng Phương, chủ vựa trái cây trên đường Trần Hưng Đạo (Phú Quốc), gác lại công việc, chạy xe khắp các ngả đường tìm kiếm.

Chính chi tiết này được báo chí Hàn Quốc đặc biệt nhấn mạnh. Yonhap đặt tiêu đề: "Câu chuyện về một người bán hàng Việt Nam tìm thấy cụ bà Hàn Quốc bị mất rồi còn xua tay từ chối tiền cảm ơn".

Một số trang tin trích lời độc giả cho rằng hành động ấy cho thấy tấm lòng chân thành và sự tử tế bình dị của người dân Việt Nam. Trên SBS News và các bản tin truyền hình, người dẫn chương trình cũng dành thời lượng kể lại câu chuyện như một ví dụ đẹp về sự ấm áp nơi điểm đến du lịch nước ngoài.

Trên mạng xã hội Hàn Quốc, câu chuyện nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Có người viết rằng khi đọc xong, họ cảm thấy lòng mình ấm lên, dành nhiều thiện cảm và rất muốn đến Phú Quốc du lịch. Một người khác kể bạn bè mình từng đến Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng và đều khen khí hậu dễ chịu, món ăn ngon, con người thân thiện và giờ họ càng muốn tới Việt Nam hơn.