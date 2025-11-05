Quán gà rán Hàn Quốc bán suất ăn 'như tỷ phú Jensen Huang'

Chuỗi gà rán Hàn Quốc bắt kịp xu hướng, cho ra mắt thực đơn "AI Kkanbu", lấy cảm hứng từ bữa tối giữa 3 nhân vật quyền lực của Nvidia, Samsung và Hyundai.

Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang bước ra ngoài nhà hàng Kkanbu Chicken, phát gà cho người dân và người hâm mộ, tối 30/10. Ảnh: News1.

Theo thông báo ngày 4/11, "AI Kkanbu" có giá 23.000 won (khoảng 16 USD ), gồm gà rán không xương giòn rụm, đĩa tổng hợp chiên kiểu "six-pack" và phô mai que.

Thực đơn này mô phỏng đúng bữa ăn được phục vụ tại chi nhánh Kkanbu Chicken ở khu Samseong (Seoul) nơi CEO Nvidia Jensen Huang, Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong và Chủ tịch điều hành Hyundai Motor Chung Eui-sun gặp gỡ và dùng bữa cùng nhau tuần trước.

Kkanbu Chicken chính thức ra mắt thực đơn "AI Kkanbu". Ảnh: Instagram.

"Chúng tôi rất vui khi có thể chính thức giới thiệu thực đơn từng khiến cả đất nước chú ý hôm đó", đại diện thương hiệu nói, cho biết thêm sẽ trích 10% doanh thu làm từ thiện, theo Chosun.

Sản phẩm ra mắt trong bối cảnh dư luận Hàn Quốc vẫn chưa hết sôi sục sau "bữa tiệc chimaek" (gà rán và bia) giữa Jensen Huang và các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu này. Sau khi hình ảnh bữa tối được lan truyền, từ khóa "Kkanbu Chicken" nhanh chóng leo lên top tìm kiếm thời gian thực của ứng dụng giao đồ ăn Baedal Minjok.

Tại các chi nhánh Kkanbu trên toàn quốc, lượng khách tăng đột biến, nhiều cửa hàng hết hàng tạm thời. Chi nhánh đầu tiên ở Yongin phải đóng cửa tạm do quá tải đơn hàng, trong khi cơ sở Samseong nơi diễn ra buổi gặp đông nghịt người, buộc nhà hàng phải giới hạn thời gian ngồi tối đa một giờ mỗi bàn.

Doanh số của hệ thống Kkanbu Chicken tăng mạnh trên toàn quốc, một số cửa hàng thậm chí báo hết sạch nguyên liệu, khiến trụ sở phải tạm dừng hoạt động ở một số điểm do thiếu gà.

"Nhờ sự quan tâm áp đảo từ khách hàng, mức độ nhận diện thương hiệu của chúng tôi đã tăng vọt trên toàn quốc. Hiện các yêu cầu nhượng quyền đổ về dồn dập, nhưng công ty tạm thời ngừng tiếp nhận để tập trung hỗ trợ các đối tác hiện tại", đại diện Kkanbu chia sẻ.

Chủ tịch điều hành Samsung Electronics Lee Jae-yong (trái) cùng Chủ tịch điều hành Huyndai Motor Group Chung Eui-sun (giữa) và Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang tại một nhà hàng gà rán ở Seoul, tối 30/10. Ảnh: Yonhap.

Tính đến cuối năm ngoái, Kkanbu Chicken sở hữu 162 cửa hàng trên toàn quốc, gồm 152 chi nhánh nhượng quyền và 10 cửa hàng do công ty trực tiếp vận hành.

Dù quy mô nhỏ hơn so với các "ông lớn" như BBQ (2.387 cửa hàng), BHC (2.230) hay Kyochon Chicken (1.362), hiệu ứng từ "bữa chimaek tỷ phú" đã giúp Kkanbu trở thành tâm điểm chú ý.

Tên gọi "Kkanbu", có nghĩa là "bạn thân" hoặc "đồng đội" trong tiếng Hàn, từng gây tiếng vang toàn cầu nhờ bộ phim Squid Game của Netflix.

Đại diện hãng cho biết họ hy vọng khách hàng "sẽ thưởng thức cùng thực đơn mà các chủ tịch đã dùng, trong tinh thần ấm áp và sẻ chia".

