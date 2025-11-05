Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Ẩm thực Địa điểm ăn uống

#FORMAT

Ăn kem 'đào đất' tại quán mới nổi ở TP.HCM, mỗi lượt chỉ đón 10 khách

  • Thứ tư, 5/11/2025 09:00 (GMT+7)
  • 11 phút trước

Không gian nhỏ, thực đơn giới hạn, Pier Dessert thu hút thực khách với những món tráng miệng kết hợp phong cách Á - Âu và nguyên liệu Việt, trong đó có món kem được “đào” lên từ lớp đất giả.

tiem kem o TP.HCM anh 1tiem kem o TP.HCM anh 2

tiem kem o TP.HCM anh 3tiem kem o TP.HCM anh 4

Không gian nhỏ, thực đơn giới hạn, Pier Dessert thu hút thực khách với những món tráng miệng kết hợp phong cách Á - Âu và nguyên liệu Việt, trong đó có món kem được "đào" lên từ lớp đất giả.

tiem kem o TP.HCM anh 5tiem kem o TP.HCM anh 6
tiem kem o TP.HCM anh 7tiem kem o TP.HCM anh 8

Ẩn mình trong con hẻm nhỏ ở phường Bình Thạnh, Pier Dessert không có biển hiệu rực rỡ hay mặt tiền hào nhoáng. Quán chỉ rộng vài chục mét vuông, nhưng từ khi mở cửa hồi tháng 6, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm hẹn quen thuộc của những ai yêu thích món tráng miệng kiểu Á-Âu được làm bằng nguyên liệu Việt.

Chủ quán Trần Ngọc Tiến từng làm việc trong ngành điện công nghiệp trước khi rẽ hướng sang ẩm thực. Sau hơn 10 năm theo đuổi nghề bánh, anh mở Pier Dessert như một “bến đỗ” để thử nghiệm các công thức cá nhân, dựa trên nguyên liệu quen thuộc của Việt Nam nhưng thể hiện qua kỹ thuật làm bánh Á - Âu.

tiem kem o TP.HCM anh 9tiem kem o TP.HCM anh 10

Khác với nhiều quán tráng miệng chú trọng vào hình thức cầu kỳ, Tiến hướng đến sự cân bằng giữa cảm giác mới mẻ và hương vị thân thuộc.

“Cái khó nhất là biến ý tưởng thành hiện thực. Nhiều khi nguyên liệu kết hợp không như mong muốn, tôi phải thử đi thử lại cả chục lần”, chủ quán chia sẻ.

Anh thường kết hợp các loại hoa quả bản địa với nguyên liệu ngoại nhập nhằm tạo nên hương vị “vừa lạ vừa quen”.

tiem kem o TP.HCM anh 11tiem kem o TP.HCM anh 12

Không gian nhỏ, bếp mở, tầng trên chỉ đủ vài bàn nên quán thường kín chỗ vào cuối tuần. Ngoài món tráng miệng, quán phục vụ trà bá tước, trà hoa, cà phê và matcha. Tuy nhiên, các loại thức uống này chưa thật sự nổi bật so với phần món ngọt.

Quán chỉ đón tiếp khoảng 10 khách mỗi lượt, thực đơn thay đổi theo mùa. Một số món nổi bật như Hidden Forest, Pier Lava và Floral Impression, được thiết kế không chỉ để thưởng thức mà còn để ngắm.

tiem kem o TP.HCM anh 13tiem kem o TP.HCM anh 14
tiem kem o TP.HCM anh 15

Món kem được phục vụ trong hộp gỗ đóng kín, phủ đầy hoa tươi và quả mọng. Khi mở nắp, làn khói nhẹ lan ra, ẩn dưới lớp “đất” crumble là 2 viên kem thốt nốt. Thực khách dùng “xẻng” nhỏ để đào kem lên, rồi rưới sốt caramel thốt nốt được nấu ở 190°C.

tiem kem o TP.HCM anh 16
tiem kem o TP.HCM anh 17tiem kem o TP.HCM anh 18

Kem béo ngậy, xen chút đắng và mặn của caramel, tuy nhiên với người không thích vị béo, món có thể hơi ngấy sau vài thìa đầu.

Lớp “đất” crumble giòn, thơm hạt và socola, mang lại độ tương phản thú vị. Hoa ăn được như cơm cháy, pentas, violet… tạo nên hiệu ứng thị giác sinh động.

tiem kem o TP.HCM anh 19tiem kem o TP.HCM anh 20
tiem kem o TP.HCM anh 21

Pier Lava gây ấn tượng với phần trình bày mô phỏng núi lửa phun trào: viên kem gelato dừa phủ caramel, khói đá khô bốc lên khi rưới sốt.

tiem kem o TP.HCM anh 22

Vị kem dừa béo nhẹ, thoảng mùi rượu Malibu. Chủ quán dùng purée dừa ép nguyên chất thay vì dừa non, giúp vị đậm hơn. Phần crumble đi kèm tạo cảm giác cân bằng, không quá ngọt.

tiem kem o TP.HCM anh 23tiem kem o TP.HCM anh 24
tiem kem o TP.HCM anh 25tiem kem o TP.HCM anh 26

Trái ngược với 2 món trên, Floral Impression là lựa chọn nhẹ nhàng hơn. Bánh mousse trà đen được trang trí bằng nụ hoa pentas tạo hình bông hoa bung nở. Vị ngọt dịu, mứt dâu chua nhẹ hòa cùng hương trà, kết thúc trải nghiệm ẩm thực bằng nốt hương thanh.

Để tạo hình một bông hoa, Tiến mất khoảng 5-10 phút. Các loại hoa đều là giống ăn được trồng tại Việt Nam, vừa an toàn vừa giúp giữ giá hợp lý.

tiem kem o TP.HCM anh 27
tiem kem o TP.HCM anh 28
tiem kem o TP.HCM anh 29tiem kem o TP.HCM anh 30

Đây là một trong số ít quán tráng miệng ở TP.HCM theo đuổi hướng sáng tạo Á - Âu từ nguyên liệu Việt. Món ăn được chăm chút tỉ mỉ cả về hình thức lẫn hương vị, phù hợp với những người yêu ẩm thực và thích trải nghiệm mới.

tiem kem o TP.HCM anh 31tiem kem o TP.HCM anh 32

Tuy nhiên, mức giá tương đối cao so với mặt bằng chung, không gian nhỏ, chỗ ngồi hạn chế và menu đồ uống chưa thật sự nổi bật là những điểm khiến trải nghiệm chưa trọn vẹn.

tiem kem o TP.HCM anh 33

No Nê là series sản phẩm của Tri Thức - Znews, giới thiệu và đánh giá các nhà hàng tại TP.HCM. Mỗi bài viết mang đến trải nghiệm chân thực qua việc chấm điểm ba yếu tố chính: không gian, món ăn và dịch vụ.

Với góc nhìn khách quan, No Nê giúp độc giả khám phá những địa chỉ ăn uống đa dạng, từ quán ăn đường phố đến nhà hàng cao cấp, đồng thời cung cấp thông tin hữu ích để lựa chọn điểm đến phù hợp với nhu cầu ẩm thực và phong cách cá nhân.

Mì gói trong bữa ăn giá 3,5 triệu đồng/người ở TP.HCM

Tại nhà hàng mới nhận sao Michelin tại TP.HCM, set menu đưa thực khách trải nghiệm ẩm thực Bắc, Trung, Nam. Món "mì gói Nam tiến" được nhận xét sáng tạo, nhưng hương vị “chưa đã”.

10:00 10/9/2025

Ngồi chiếu ăn cơm quê ở TP.HCM

Mâm cơm nhà trở nên khác lạ khi đặt vào không gian của nếp nhà Bắc Bộ xưa, nơi thực khách được ngồi chiếu hoa, ăn chén sành trong làn điệu chèo cổ.

08:58 5/6/2025

Phương Lâm - Linh Huỳnh

tiệm kem ở TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh tráng miệng kem dessert matcha TP.HCM

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý