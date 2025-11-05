Ăn kem 'đào đất' tại quán mới nổi ở TP.HCM, mỗi lượt chỉ đón 10 khách

Không gian nhỏ, thực đơn giới hạn, Pier Dessert thu hút thực khách với những món tráng miệng kết hợp phong cách Á - Âu và nguyên liệu Việt, trong đó có món kem được “đào” lên từ lớp đất giả.

Ẩn mình trong con hẻm nhỏ ở phường Bình Thạnh, Pier Dessert không có biển hiệu rực rỡ hay mặt tiền hào nhoáng. Quán chỉ rộng vài chục mét vuông, nhưng từ khi mở cửa hồi tháng 6, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm hẹn quen thuộc của những ai yêu thích món tráng miệng kiểu Á-Âu được làm bằng nguyên liệu Việt.

Chủ quán Trần Ngọc Tiến từng làm việc trong ngành điện công nghiệp trước khi rẽ hướng sang ẩm thực. Sau hơn 10 năm theo đuổi nghề bánh, anh mở Pier Dessert như một “bến đỗ” để thử nghiệm các công thức cá nhân, dựa trên nguyên liệu quen thuộc của Việt Nam nhưng thể hiện qua kỹ thuật làm bánh Á - Âu.

Khác với nhiều quán tráng miệng chú trọng vào hình thức cầu kỳ, Tiến hướng đến sự cân bằng giữa cảm giác mới mẻ và hương vị thân thuộc.

“Cái khó nhất là biến ý tưởng thành hiện thực. Nhiều khi nguyên liệu kết hợp không như mong muốn, tôi phải thử đi thử lại cả chục lần”, chủ quán chia sẻ.

Anh thường kết hợp các loại hoa quả bản địa với nguyên liệu ngoại nhập nhằm tạo nên hương vị “vừa lạ vừa quen”.

Không gian nhỏ, bếp mở, tầng trên chỉ đủ vài bàn nên quán thường kín chỗ vào cuối tuần. Ngoài món tráng miệng, quán phục vụ trà bá tước, trà hoa, cà phê và matcha. Tuy nhiên, các loại thức uống này chưa thật sự nổi bật so với phần món ngọt.

Quán chỉ đón tiếp khoảng 10 khách mỗi lượt, thực đơn thay đổi theo mùa. Một số món nổi bật như Hidden Forest, Pier Lava và Floral Impression, được thiết kế không chỉ để thưởng thức mà còn để ngắm.

Món kem được phục vụ trong hộp gỗ đóng kín, phủ đầy hoa tươi và quả mọng. Khi mở nắp, làn khói nhẹ lan ra, ẩn dưới lớp “đất” crumble là 2 viên kem thốt nốt. Thực khách dùng “xẻng” nhỏ để đào kem lên, rồi rưới sốt caramel thốt nốt được nấu ở 190°C.

Kem béo ngậy, xen chút đắng và mặn của caramel, tuy nhiên với người không thích vị béo, món có thể hơi ngấy sau vài thìa đầu.

Lớp “đất” crumble giòn, thơm hạt và socola, mang lại độ tương phản thú vị. Hoa ăn được như cơm cháy, pentas, violet… tạo nên hiệu ứng thị giác sinh động.

Pier Lava gây ấn tượng với phần trình bày mô phỏng núi lửa phun trào: viên kem gelato dừa phủ caramel, khói đá khô bốc lên khi rưới sốt.

Vị kem dừa béo nhẹ, thoảng mùi rượu Malibu. Chủ quán dùng purée dừa ép nguyên chất thay vì dừa non, giúp vị đậm hơn. Phần crumble đi kèm tạo cảm giác cân bằng, không quá ngọt.

Trái ngược với 2 món trên, Floral Impression là lựa chọn nhẹ nhàng hơn. Bánh mousse trà đen được trang trí bằng nụ hoa pentas tạo hình bông hoa bung nở. Vị ngọt dịu, mứt dâu chua nhẹ hòa cùng hương trà, kết thúc trải nghiệm ẩm thực bằng nốt hương thanh.

Để tạo hình một bông hoa, Tiến mất khoảng 5-10 phút. Các loại hoa đều là giống ăn được trồng tại Việt Nam, vừa an toàn vừa giúp giữ giá hợp lý.

Đây là một trong số ít quán tráng miệng ở TP.HCM theo đuổi hướng sáng tạo Á - Âu từ nguyên liệu Việt. Món ăn được chăm chút tỉ mỉ cả về hình thức lẫn hương vị, phù hợp với những người yêu ẩm thực và thích trải nghiệm mới.

Tuy nhiên, mức giá tương đối cao so với mặt bằng chung, không gian nhỏ, chỗ ngồi hạn chế và menu đồ uống chưa thật sự nổi bật là những điểm khiến trải nghiệm chưa trọn vẹn.