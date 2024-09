Khoảng 120 trường ở Hà Nội cho học sinh nghỉ sớm, nhiều nơi học online

Lo ngại ngập lụt khu vực nội thành Hà Nội, nhiều trường học thông báo phụ huynh đón học sinh từ sớm và chuyển sang học trực tuyến.

Trường học ở Thanh Trì bị ngập do mưa lớn sau bão số 3. Ảnh: Phòng GD&ĐT Thanh Trì.

Trường Tiểu học Nguyễn Siêu (quận Cầu Giấy) cho học sinh toàn trường nghỉ học từ 13h30 chiều 10/9. Quyết định được đưa ra căn cứ vào thông báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về cảnh báo ngập lụt khu vực nội thành Hà Nội và nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình di chuyển từ trường về nhà trong chiều nay.

Các gia đình có thể thu xếp, liên hệ giáo viên để đón con đón con sớm tại trường. Đối với những học sinh đi xe buýt của trường, giáo viên phụ trách xe sẽ liên lạc với cha mẹ học sinh để thống nhất thời gian đón trả.

Tất cả câu lạc bộ của trường sẽ dừng hoạt động trong chiều 10/9. Nhà trường cũng lưu ý đối với những trường hợp cha mẹ học sinh không thu xếp đón con sớm được, trường sẽ quản lý và trả học sinh như các ngày thường.

Trường THPT Phan Huy Chú thông báo cho học sinh ra về từ 13h30. Từ ngày mai (11/9), học sinh toàn trường sẽ học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Sáng 10/9, trường THCS Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), thông báo chuyển sang dạy trực tuyến từ 11/9 nhằm đảm bảo an toàn cho thầy trò khi thời tiết diễn biến bất thường.

Trường Tiểu học và THCS Victoria Thăng Long cho biết nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất trong phạm vi thuộc khả năng kiểm an toàn của đơn vị để đón học sinh trở lại trường sau bão. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, việc trở lại trường của học sinh trong ngày 10/9 chưa thực sự hiệu quả và an toàn. Các em nghỉ học ngày 10/9 và học bù vào ngày 15/9.

Trường THCS Nguyễn Du thông báo căn cứ tình hình mưa bão, ngập đường trong tuần này, phụ huynh có thể chủ động đón con từ 15h30. Gia đình nào bị ngập, đăng ký với nhà trường để lưu trú trong thời gian ngập. Ban giám hiệu sẽ trực 100% để xử lý tất cả tình huống.

Ngoài ra, trường cho biết trong tuần này, giáo viên bộ môn tiết 3-4 buổi chiều sẽ phối hợp cùng ban giám hiệu trả học sinh khi thời tiết mưa bão.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, tính đến trưa 10/9, thành phố có 117 trường cho học sinh nghỉ học, trong đó nhiều trường triển khai hình thức học trực tuyến nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và thực hiện đúng kế hoạch thời gian năm học.

Trong số 117 trường, có 3 trường THPT thuộc sở, một trường THPT trực thuộc đại học, 113 trường thuộc các cấp mầm non, tiểu học, THCS. Các trường cho học sinh nghỉ học đều thuộc địa bàn vùng trũng, ngập; có số ít trường ở nội thành, còn lại đa số trường thuộc ngoại thành.

Hai quận nội thành có trường phải cho học sinh nghỉ do ngập là quận Hoàng Mai (1 trường), quận Hà Đông (3 trường). Tại trường Tiểu học Văn Yên (quận Hà Đông), dù được nghỉ nhưng vẫn có một số ít học sinh đến trường và được thầy cô quản lý, chăm sóc chu đáo.

Các huyện có nhiều trường phải nghỉ học gồm Thanh Trì (43 trường), Thường Tín (24 trường), Chương Mỹ (23 trường)...