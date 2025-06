Khởi tố 3 đối tượng trong đường dây kinh doanh thực phẩm chứa chất cấm

Báo CAND đã đưa tin ban đầu về việc Công an tỉnh Phú Thọ đánh sập đường dây kinh doanh đa cấp có quy mô đặc biệt lớn; kinh doanh thực phẩm chức năng có chứa chất cấm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố các bị can và ra lệnh tạm giam, lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về tội vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh đa cấp.

Vai trò của từng đối tượng trong đường dây

Các đối tượng gồm Tất Văn Hào (SN 1977, trú tại 26B, đường Tạ Uyên, khu phố 4, phường 12, quận 5, TP.HCM); Lim Choon Foong, tức Nick Lim (SN 1982, quốc tịch Malaysia, tạm trú tại phòng 1703, tầng 17, chung cư An Phú, phường 11, quận 6, TP.HCM), cầm đầu đường dây và Vòong Tú Thanh (SN 1978, trú 11/7 Lý Thánh Tông, phường Tân Thời Hoà, quận Tân Phú, TP.HCM).

Trước đó, ngày 13/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được thông tin của Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ về việc bà Hoàng Thị Hồng V (trú tại tỉnh Phú Thọ) tố cáo Công ty TNHH thương mại đầu tư Bitney Việt Nam, địa chỉ: Tầng 14, Tòa Hom Toawer 412, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP.HCM do Tất Văn Hào làm Giám đốc hoạt động kinh doanh đa cấp không được cấp phép và có dấu hiệu lừa đảo người tiêu dùng.

Sau khi tiếp nhận tố giác về tội phạm, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã phân công điều tra viên, tiến hành kiểm tra, xác minh theo trình tự tố tụng. Quá trình điều tra, căn cứ tài liệu thu thập được, bước đầu có đủ căn cứ chứng minh hoạt động kinh doanh đa cấp do Lim Choon Foong và Tất Văn Hào cầm đầu hoạt động có tổ chức chặt chẽ từ trên xuống dưới, có sự phân công vai trò, vị trí từng thành viên.

Các sản phẩm thực phẩm chứa chất cấm được Công an tỉnh Phú Thọ thu giữ.

Đối với Tất Văn Hào, là Giám đốc Công ty TNHH thương mại đầu tư Bitney Việt Nam không làm thủ tục xin giấy chứng nhận kinh doanh theo phương thức hoạt động kinh doanh đa cấp nhưng vẫn tiến hành hoạt động kinh doanh đa cấp với việc mở rộng hệ thống hơn 110.000 thành viên tham gia, những người tham gia đều được hưởng tiền hoa hồng từ việc phát triển tuyến dưới và được hưởng nhiều quyền lợi, vi phạm nhiều điểm cấm của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ quy định về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Lim Choon Foong là đối tượng người Malaisya có vai trò chủ mưu, cầm đầu đã chỉ đạo Tất Văn Hào thành lập Công ty TNHH thương mại đầu tư Bitney Việt Nam, không làm thủ tục xin giấy chứng nhận kinh doanh nhưng vẫn tiến hành hoạt động kinh doanh đa cấp để phân phối sản phẩm Trà Multil juice tại Việt Nam; là đối tượng tiếp nhận, quản lý và sử dụng dòng tiền của tất cả người tham gia hệ thống. Lim Choon Foong sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng của người Việt Nam để thực hiện các giao dịch nhận và chuyển tiền trong hệ thống.

Voòng Tú Thanh và Lê Ngọc Mỹ là hệ thống cấp dưới của Tất Văn Hào, biết rõ Công ty TNHH thương mại đầu tư Bitney Việt Nam không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kinh doanh theo hình thức đa cấp.

Các đối tượng đã điều hành đường dây đa cấp như thế nào?

Thông qua mối quan hệ quen biết, Lim Choon Foong gặp gỡ Tất Văn Hào, trao đổi, bàn bạc về việc mở công ty bán hàng theo hình thức đa cấp lấy tên là "Tiêu dùng không đau", "Tiêu dùng làm giàu" và "Tiêu dùng tuần hoàn" đối với sản phẩm Trà Multil juice của Tập đoàn Bitney có nguồn gốc do Malaysia sản xuất.

Để triển khai hoạt động được hệ thống thì phải thành lập công ty, tuyển hệ thống thành viên cấp dưới để phát triển hệ thống theo hình thức đa cấp nhị phân với nhiều quyền lợi cho người tham gia hệ thống.

Ngày 6/9/2019, Hào đứng tên thành lập Công ty TNHH thương mại đầu tư Bitney Việt Nam (nhưng không làm thủ tục đề nghị Bộ Công thương cấp giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp) rồi tuyên truyền, quảng bá, kết nạp các thành viên cấp dưới gồm Voòng Tú Thanh và Lê Ngọc Mỹ (SN 1987, ở khu phố 3, phường 1, quận Phú Nhuận, TP.HCM) để mở rộng hệ thống đa cấp.

Cụ thể, để tham gia thành viên của hệ thống phải bắt buộc mua sản phẩm Trà Multil juice và được tạo lập tài khoản trở thành thành viên của hệ thống Bitney. Khi tham gia hệ thống sẽ có các lợi ích khi mua sản phẩm và sẽ được cộng điểm thưởng để mua các sản phẩm tiếp theo, tặng cổ phiếu BTNY hàng tháng được trả về tài khoản duy trì trong nhiều tháng tuỳ theo gói sản phẩm tham gia và khi đạt đến một mức độ nhất định thì hệ thống Bitney sẽ cho rút ra tiền Việt Nam đồng.

Các đối tượng hứa hẹn tích lũy cổ phiếu Bitney để đưa lên sàn giao dịch; đồng thời giới thiệu cách thức kết nạp thành viên theo mô hình nhị phân (chia nhánh) để được hưởng các lợi ích về phần trăm hoa hồng phát triển hệ thống, phần trăm cân nhánh, phần trăm kết nạp thành viên mới vào hệ thống tuyến dưới của mình.

Để mua được hàng, người tham gia hệ thống phải cung cấp thông tin gồm căn cước công dân, số điện thoại, mail, địa chỉ để lập tài khoản, tùy theo số tiền đặt mua hàng sẽ được tham gia các gói có giá trị khác nhau và được thưởng điểm theo chính sách của hệ thống Bitney.

Hai đối tượng cầm đầu đường dây tại cơ quan Công an.

Tuỳ thời điểm giá mua các gói sản phẩm khác nhau: Gói 1 sao, có giá trị từ 5,7 đến 9,8 triệu đồng mua được 5-9 hộp Multi Juice, hệ thống sẽ trả điểm BTNY vào ví trong tài khoản của hệ thống, duy trì trả điểm trong 50 tháng; gói 2 sao, có giá trị 34,3 đến 58,8 triệu đồng mua được 30-54 hộp Multi Juice, hệ thống sẽ trả điểm BTNY vào ví trong tài khoản của hệ thống, duy trì trong 50 tháng; gói 3 sao, có giá trị 68,6 triệu đồng đến 117,6 triệu đồng mua được 60-108 hộp Multi Juice, hệ thống sẽ trả điểm BTNY vào ví trong tài khoản, duy trì trong 56 tháng; gói 4 sao, có giá trị 171,6 triệu đồng đến 294 triệu đồng mua được 150 - 270 hộp Multi Juice, hệ thống sẽ trả điểm BTNY vào ví trong tài khoản hệ thống, duy trì trong 59 tháng.

Ngoài ra, khi tham gia hệ thống mà tư vấn, quảng bá, lôi kéo được nhiều người tham gia đầu tư vào hệ thống với các gói 1-4 sao theo quy ước, thì sẽ được Bitney "tri ân" cho người phát triển hệ thống các lợi ích khác nhau được cụ thể hoá bằng việc được trả bằng điểm BTNY hàng tháng (có thể rút tiền VNĐ) và điểm USRP (chỉ để kích gói mua sản phẩm) bao gồm hoa hồng giới thiệu trực tiếp (13-25% số điểm thưởng theo từng gói), hoa hồng cân nhánh (7-10%), hoa hồng trực hệ từ F2-F10 (0,5%) khi phát triển hệ thống.

Các đối tượng đồng thời sẽ đưa ra nhiều chính sách, chương trình thưởng điểm cho người tham gia như thưởng 6 tháng khi đạt doanh số giới thiệu mời gọi được nhiều người tham gia mua sản phẩm.

Đối với các điểm USRP được hệ thống Bitney trả khi phát triển hệ thống cấp dưới thì có thể sử dụng điểm này để kích lot cho các thành viên tham gia, bản thân sử dụng để tự nâng lot hoặc mua sản phẩm của công ty. Ngoài ra, người tham gia hệ thống khi kích cầu được hệ thống tuyến dưới sẽ được hưởng số điểm 2,5% điểm CP theo từng gói sản phẩm. Số điểm này sẽ quy đổi bằng tiền với tỷ giá 1 điểm CP bằng 32.500 đồng.

Lim và Hào còn quy định trong thời gian 6 tháng tổng doanh số phát triển hệ thống theo điểm USRP cân nhánh, thì sẽ thưởng cho thành viên tham gia các phần thưởng được quy bằng tiền theo các mức.

Trong thời gian 6 tháng, hệ thống sẽ tính toàn bộ tổng doanh số phát triển hệ thống theo lot của thành viên là BFC thì Tập đoàn Bitney đưa ra sẽ thưởng cho thành viên tham gia các phần thưởng được quy bằng tiền theo các mức, từ mức 300 triệu đồng đến mức 2,1 tỷ đồng .

Ngoài ra, Lim Choon Foong cũng đưa ra chính sách đóng phí thường niên từ 300 đồng đến 380 nghìn đồng để các thành viên khi muốn mua hàng mà không phát triển hệ thống được phải nộp số tiền này, nếu không nộp hệ thống tự động khóa tài khoản.

Để triển khai phát triển hệ thống, Hào chỉ đạo Thanh, Mỹ và một số thành viên khác tiến hành nhiều cuộc hội thảo nhóm (trao đổi trực tiếp thông qua ứng dụng phần mềm Rum), tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh, thành trên các nước để lôi kéo các thành viên tham gia. Tính đến nay, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam đã kết nạp được hơn 110.000 người trên cả nước tham gia hệ thống theo hình thức nhị phân.

Quá trình hoạt động kinh doanh đa cấp từ khi thành lập công ty đến tháng 3/2023, đều do Tất Văn Hào sử dụng tài khoản cá nhân và các tài khoản của người thân trong gia đình để thực hiện các giao dịch nhận tiền từ hệ thống cấp dưới như Voòng Tú Thanh, Lê Ngọc Mỹ và những người khác chuyển lên, cũng để thực hiện các giao dịch trả thưởng cho những người thuộc hệ thống cấp dưới và thực hiện việc phân phối sản phẩm Trà Multil juice.

Tuy nhiên, từ tháng 3/2023 đến nay, trực tiếp Lim Choon Foong là người điều hành hoạt động phân phối sản phẩm là Trà Multil juice cũng như việc chỉ định các tài khoản ngân hàng để các thành viên trong hệ thống tự đăng nhập chuyển tiền lên hệ thống và chuyển trả tiền thưởng theo hệ thống cho người tham gia.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tất Văn Hào, Voòng Tú Thanh, Lê Ngọc Mỹ và thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử chứng minh hành vi vi phạm của các đối tượng nêu trên.

Đáng chú ý, tất cả sản phẩm bán ra của công ty đều được đội giá gấp hàng chục lần so với giá nhập. Đến thời điểm bị đánh sập, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam bán hàng triệu sản phẩm trong hệ thống kinh doanh đa cấp và chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Đáng chú ý, năm 2022-2023, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã kiểm nghiệm sản phẩm Bitney Multi Juice tại Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và Viện Pasteur Nha Trang - Bộ Y tế, kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm Bitney Multi Juice có chứa chất "Tadalafil". Đây là chất cấm trong sản xuất thực phẩm, chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, ngày 20/5, Cơ quan CSĐT (CSHS) Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố các bị can và ra lệnh tạm giam, lệnh bắt tạm giam đối với Tất Văn Hào; Lim Choon Foong và Voòng Tú Thanh về tội "Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh đa cấp".