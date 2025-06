Vụ xe Jeep tông 3 người ở TP.HCM có liên quan chủ quán bar?

Trước khi gây ra vụ TNGT nghiêm trọng, chiếc xe Jeep đã chạy với tốc độ cao, gầm rú nhiều vòng trên đường Kinh Dương Vương khiến nhiều người đi đường bất an.

23h ngày 15/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Phòng CSGT; Công an phường An Lạc, quận Bình Tân đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT trên đường Kinh Dương Vương (KP7, phường An Lạc) khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Những người sống gần hiện trường cho hay, trước khi gây tai nạn chiếc xe Jeep đã gầm rú và chạy với tốc độ cao nhiều vòng trên đường Kinh Dương Vương.

2 nạn nhân tử vong được xác định là bà N.T.T. (SN 1976) và B.T.C. (SN 1953, mẹ bà T.); cả 2 cùng quê Quảng Ngãi, ngụ Tân Phú. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 cùng ngày bà T. điều khiển xe máy chở mẹ là bà C. đi thăm người thân trong bệnh viện, lưu thông trên đường Kinh Dương Vương (hướng từ quận 6 về Bình Tân).

Khi đến trước ngã 3 SinCo thì bất ngờ bị ôtô loại xe Jeep, BKS 51K-314.07 lưu thông từ phía sau tông vào dải phân cách, lao sang làn xe gắn máy tông nhiều phương tiện khác sau đó tông vào xe máy của bà T. khiến bà T. và mẹ ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

2 vị trí dải phân cách bị xe Jeep tông vào trước khi lao vào làn xe gắn máy.

Chiếc xe Jeep cuốn một xe máy ở dưới gầm lao lên vỉa hè rồi mới dừng lại. Sau khi gây tai nạn, 2 người trên ôtô mở cửa bước xuống và lên một xe máy bỏ đi.

Tại hiện trường nhiều mét dải phân cách bị tông sập, bánh xe ô tô sau va chạm văng vào dải phân cách, đầu xe Jeep biến dạng. Một số phương tiện bị va quẹt nhẹ, người điều khiển bị thương nhẹ đã rời khỏi hiện trường.

Có 2 xe máy bị hư hỏng nặng, một người đàn ông bị thương được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu. Tại hiện trường người thân của 2 nạn nhân khóc nghẹn ngất xỉu khi chứng kiến vụ việc trên. 2 người đàn ông, một người mất vợ và con gái, người còn lại mất vợ, nghẹn ngào không nói nên lời. Nhiều người thân đi cùng cho hay, sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể 2 nạn nhân được chuyển về Quảng Ngãi lo hậu sự.

Đến 23h, các đơn vị chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân. Bước đầu xác định người đứng tên chủ chủ chiếc xe Jeep là chủ một quán bar. Nhiều người dân sống trên đường Kinh Dương Vương cho hay, trước khi xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng trên chiếc xe Jeep đã gầm rú, phóng đi với tốc độ cao nhiều vòng trên đường gây bất an cho những phương tiện đang lưu thông.