Khởi tố 31 đối tượng trong vụ tổ chức 'bay lắc' tại karaoke Hoàng Kim

Ngày 9/8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 31 đối tượng trong vụ tổ chức "bay lắc" tại quán karaoke Hoàng Kim.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke Hoàng Kim tại thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (cũ) có hoạt động mua bán, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ sở kinh doanh này do đối tượng Đặng Thị Hồng Linh (SN 1990; thường trú tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì cũ) làm chủ và hoạt động với thủ đoạn hết sức tinh vi. Đối tượng cho thay biển quán karaoke thành quán bia Hoàng Kim.

Quán mở bán bia vào ban ngày, buổi tối đóng cửa bên ngoài, nhưng bên trong vẫn hoạt động kinh doanh karaoke với mục đích phục vụ khách đến "bay lắc". Linh thuê thêm một căn nhà bên cạnh quán Hoàng Kim kinh doanh nhà nghỉ để khách có thể di chuyển giữa hai nơi nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của các lực lượng chức năng.

Đối tượng Đặng Thị Hồng Linh.

Hồi 3h30 ngày 8/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra cơ sở karaoke Hoàng Kim và nhà nghỉ bên cạnh của đối tượng. Tại thời điểm kiểm tra, có 41 người (26 nhân viên, 15 khách).

Quá trình kiểm tra đã phát hiện 33 đối tượng dương tính với ma túy (18 nhân viên, 15 khách). Tổng vật chứng thu giữ 82,220 (g) ketamin, 251,865 (g) methamphetamine,4,614 (g) MDMA, 2 cân điện tử; 6 đĩa sứ; 4 tẩu hút tự tạo; 6 thẻ nhựa; 4 túi nylon dính ma túy; 4 loa; 4 đèn chiếu cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 31 đối tượng về các hành vi "Mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Che giấu tội phạm".

Trong đó, Đặng Thị Hồng Linh và 6 nhân viên của quán bị khởi tố về hành vi "Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; 24 đối tượng là khách đến sử dụng trái phép chất ma túy bị khởi tố về các hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Che giấu tội phạm".

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.