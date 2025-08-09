Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người đàn ông cùng 2 thiếu nữ phê ma túy 'bay lắc' trong phòng ngủ

  • Thứ bảy, 9/8/2025 21:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bất ngờ kiểm tra một căn nhà trên đường Cao Bá Quát, Công an TP Đà Nẵng phát hiện một người đàn ông và 2 thiếu nữ trong phòng ngủ sử dụng và phê ma túy.

Ngày 9/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ các đối tượng cùng tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, khoảng 7h ngày 8/8, Công an phường An Hải tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Cao Bá Quát, qua đó phát hiện tại phòng ngủ tầng 2 của căn nhà có 3 đối tượng, gồm Võ Văn H. (SN 1995, trú xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị); Ngô Thị Kim T. (SN 2004, trú xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Hồng N. (1999, trú phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy.

Cong an An Hai, Vo Van H., Nguyen Thi Hong N., Duong Cao Ba Quat, Ketamine anh 1

3 đối tượng bị bắt trong phòng ngủ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 đĩa sứ màu trắng - xanh dính chất bột trắng nghi là Ketamine; 1 ống hút cuộn từ tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng; 1 loa Bluetooth màu đen; đèn nháy màu trắng cùng nhiều vật dụng phục vụ việc sử dụng ma túy.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau sử dụng ma túy loại thuốc lắc và Ketamine trong phòng. Cơ quan Công an đã lập biên bản và bắt giữ các đối tượng cùng tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thành/Tiền Phong

