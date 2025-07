Khởi tố cựu giám đốc công ty con thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản

Ông Nguyễn Văn Thuấn, Thành viên Hội đồng quản trị, nguyên Giám đốc Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/7, thông tin từ Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV, ông Nguyễn Văn Thuấn, Thành viên Hội đồng quản trị, nguyên Giám đốc Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo đó, Hội đồng quản trị công ty đã họp và ban hành nghị quyết đình chỉ tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Thuấn, hiệu lực từ ngày 27/6/2025.

Ông Nguyễn Văn Thuấn sinh năm 1970, có bằng Thạc sĩ ngành Khai thác mỏ. Ông từng giữ chức Giám đốc Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin từ tháng 11/2019 đến hết tháng 6/2024. Sau khi hai công ty Than Đèo Nai và Than Cọc Sáu sáp nhập, ông được bầu làm Thành viên HĐQT không điều hành tại Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV từ ngày 26/6/2024.

Được biết, những vi phạm của ông Nguyễn Văn Thuấn xảy ra từ thời ông còn giữ chức Giám đốc Công ty CP Than Cọc Sáu – Vinacomin. Sau khi sáp nhập 2 công ty, vợ chồng ông Thuấn hiện sở hữu tổng cộng 2.552 cổ phiếu TD6 (mã chứng khoán của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV), tương đương khoảng 0,0041% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV .

Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị Than Đèo Nai và Than Cọc Sáu, hoạt động trong lĩnh vực khai thác than lộ thiên, với sản lượng khoảng 2,9 triệu tấn than nguyên khai mỗi năm.