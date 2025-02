Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán khi bị phát hiện

Người đàn ông có vẻ ngoài lãng tử nhưng "bắt cá hai tay". Khi bạn gái phát hiện, hẹn gặp những người liên quan để "ba mặt một lời", thì đối tượng này xúc phạm và đánh gục cô gái.

Ngày 16/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) xác nhận khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Hoàng (35 tuổi, quê Hà Nội) về tội "Cố ý gây thương tích"

Nạn nhân bị Hoàng hành hung là chị N.V.K.N. (34 tuổi). Chị N. là mẹ đơn thân, bạn gái của Hoàng.

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, chị N. có quan hệ tình cảm với Hoàng từ tháng 2/2024, khi 2 người làm chung công ty. Lúc đó, Hoàng chia sẻ với chị N. về bạn gái cũ và quá khứ trước đây. Từng đổ vỡ, đến nay gặp một người tỏ vẻ nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nên chị N. xiêu lòng, chấp nhận mối quan hệ với Hoàng.

Chị K.N. trải qua thời gian dài điều trị, tỉ lệ thương tích được xác định là 23%. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau, chị N. phát hiện Hoàng còn qua lại với bạn gái cũ và một số phụ nữ khác. Do đó, trưa 26/3/2024, chị N. hẹn gặp Hoàng và một cô gái mà người đàn ông này đang có quan hệ tình cảm đến quán cà phê ở đường 9A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Theo trình bày của N., chị muốn gặp để "ba mặt một lời", nói rõ là không chen chân vào chuyện tình cảm tay ba và chấm dứt mối quan hệ với Hoàng.

Tại quán, chị N. và cô gái kia vạch trần sự dối trá của Hoàng. Xấu hổ trước mặt 2 người phụ nữ, Hoàng đã chửi bới thậm tệ chị N. Do đó, chị này liền tạt nước vào mặt của Hoàng.

Diễn biến sự việc Hoàng (mặc quần màu trắng) hành hung chị N. được camera an ninh tại quán ghi lại. Ảnh: Cắt từ clip.

Hoàng đã lao đến bóp cổ, đấm liên tục vào mặt chị N. khiến chị gục ngay tại quán cà phê. Khi nhiều người xung quanh xúm vào can ngăn, Hoàng mới dừng tay. Sau đó, chị N. được người trong quán đưa đi cấp cứu.

Toàn bộ diễn biến sự việc được camera an ninh trong quán ghi lại. Chị N. và gia đình sau đó trình báo công an địa phương.

Theo chị N., khoảng thời gian sau đó, chị phải thăm khám và điều trị tại 4 bệnh viện ở TP.HCM. Bác sĩ chẩn đoán chị bị xuất huyết trong, tụ máu sàng hàm, lệch vách ngăn mũi, vỡ sưng thành trong mắt, giảm thị lực nghiêm trọng… Đến tháng 4/2024, chị N. phải phẫu thuật để cố định xương hốc mắt.

Đồng thời, trong quá trình đó, chị N. cùng luật sư tố cáo hành vi của Hoàng. Chị được Công an huyện Bình Chánh đưa đi trưng cầu giám định thương tích.

Mới đây, Công an huyện Bình Chánh thông báo chị N. bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ là 23%. Đồng thời, công an cũng thông báo cho chị biết kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm là đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Minh Hoàng.