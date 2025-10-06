Khởi tố nữ tài xế lao xe như bay tông tử vong chủ tịch xã

Chiều 6/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Cẩm Chi (SN 1992, trú tại xã Ea Ktur, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cũng tống đạt quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra vì bị can Lê Thị Cẩm Chi đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Theo điều tra ban đầu, tối 3/10, mưa lớn dẫn đến ngập cục bộ tại tuyến Quốc lộ 27, đoạn qua thôn 4, xã Dray Bhăng. Để đảm bảo an toàn cho người dân, ông Lê Phước Toàn, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng chỉ đạo và trực tiếp cùng lực lượng của xã đến để phân luồng, điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân đi vào phần đường an toàn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đến khoảng 21h15 cùng ngày, khi ông Toàn đang chỉ huy điều tiết giao thông thì bị ôtô mang BKS 47A-461.73 do Lê Thị Cẩm Chi cầm lái lưu thông với tốc độ cao tông trúng. Cú tông mạnh khiến ông Toàn văng về phía trước hàng chục mét, còn chiếc ôtô sau đó chạy thêm khoảng 100 m thì mới dừng lại, tài xế rời bỏ khỏi hiện trường.

Ông Lê Phước Toàn được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhưng đã tử vong sau đó. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy tìm đối tượng gây ra vụ tai nạn.

Đến 9h ngày 4/10, bị can Lê Thị Cẩm Chi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm.

Quá trình kiểm tra ban đầu xác định sau khi đã uống rượu bia cùng bạn bè, Chi điều khiển ôtô lưu thông trên Quốc lộ 27. Do thiếu quan sát và không làm chủ tốc độ, đã tông vào ông Lê Phước Toàn.

Tại thời điểm bị can Chi trình diện, kết quả kiểm tra người này không có nồng độ cồn trong máu, âm tính với các chất ma túy.