Khởi tố tài xế ôtô uống rượu bia tông xe chở rác làm 2 người tử vong

Tài xế Lê Thanh Hoàng thừa nhận đã cùng với nhóm bạn sử dụng rượu, bia tại Cần Thơ sau đó khiển ôtô về Vĩnh Long, do ngủ gật nên xảy ra tai nạn.

Chiều 18/10, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Hoàng (SN 2001, trú phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 2h40 ngày 5/8, Hoàng điều khiển ôtô chở theo 2 người chạy trên Quốc lộ 1A, hướng từ Cần Thơ đi Vĩnh Long. Khi đến đoạn gần cổng khu công nghiệp Hòa Phú, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long, ôtô của Hoàng va chạm vào phía sau xe thu gom rác do tài xế T.N.T (SN 1989, trú tỉnh Vĩnh Long) điều khiển đang đậu sát lề bên phải cùng chiều để thu gom rác.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra làm 2 người trên xe tử vong tại hiện trường, Hoàng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Quá trình làm việc, Hoàng thừa nhận trước khi gây ra vụ tai nạn, Hoàng đã cùng với nhóm bạn sử dụng rượu, bia tại Cần Thơ sau đó khiển ôtô về Vĩnh Long, khi đến địa điểm trên thì ngủ gật nên xảy ra tai nạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là do lỗi của Lê Thanh Hoàng điều khiển ôtô không quan sát.