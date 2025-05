Không chỉ mỗi Sơn Tùng M-TP dùng túi Louis Vuitton đựng trái cây

Gần đây, sự việc Sơn Tùng M-TP dùng túi Louis Vuitton Speedy P9 Bandoulière để đựng măng cụt gây ra tranh cãi trên mạng xã hội. Một bộ phận lên tiếng chỉ trích nam ca sĩ sử dụng túi hiệu một cách bừa bãi, không trân trọng món đồ trị giá 285 triệu đồng. Một số còn so sánh cách dùng túi Speedy của Sơn Tùng M-TP và Soobin Hoàng Sơn. Trong khi Sơn Tùng đựng trái cây trong mẫu túi du lịch này, Soobin lại đặt những chiếc cúp danh giá vào trong. Từ đó, nam ca sĩ Dancing In The Dark được cho là tôn trọng nhãn hàng hơn. Ảnh: @sontungmtp.