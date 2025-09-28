Không có giấy phép vẫn tuyển lao động, MIDORI Việt Nam bị phạt

Công ty TNHH hợp tác quốc tế MIDORI Việt Nam bị xử phạt 180 triệu đồng và buộc hoàn trả cho người lao động số tiền đã thu trái pháp luật và khoản tiền lãi theo quy định.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH hợp tác quốc tế MIDORI Việt Nam.

Công ty này bị phạt 180 triệu đồng do tổ chức tuyển chọn và thu tiền của lao động đi làm việc ở nước ngoài, khi không có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc không đủ điều kiện đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cục Quản lý Lao động ngoài nước yêu cầu Công ty TNHH hợp tác quốc tế MIDORI Việt Nam, hoàn trả cho người lao động số tiền đã thu trái pháp luật và khoản tiền lãi từ số tiền này theo quy định.

Cũng theo Cục Quản lý Lao động ngoài nước, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lao động mới đây bị xử phạt do đưa lao động sang nước ngoài làm việc không đúng quy định.