Khung cảnh nơi điều trị trẻ bệnh hô hấp nặng ở TP.HCM

Ở cuối phòng Cấp cứu, em bé vừa tròn 3 tháng tuổi ngủ say khi đã no sữa. Chị Ngọc Anh (36 tuổi) ngắm con không rời, mắt ầng ậng nước. Em bé sinh non lúc 26 tuần, bị thủng ruột non phải làm hậu môn tạm, nằm viện hơn 2 tháng. Vừa về nhà mới 2 tuần, bé lại ho liên tục, ho hắt và thở khò khè. Bác sĩ cho trẻ nhập viện với chẩn đoán viêm phổi nặng trên nền sức đề kháng kém. Ngày thứ 2 nhập viện, bệnh nhi được chỉ định hỗ trợ thở CPAP (thở áp lực dương liên tục). Đến nay, tình trạng của bé đã có tiến triển nhưng vẫn còn nặng.