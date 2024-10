Người có thể trạng gầy ốm vẫn có nguy cơ đối mặt với bệnh máu nhiễm mỡ nếu lối sinh hoạt kém lành mạnh.

Người thuộc độ tuổi, giới tính nào cũng có nguy cơ mắc bệnh máu nhiễm mỡ nếu sinh hoạt không lành mạnh. Ảnh: Freepik.

Máu nhiễm mỡ (thường còn gọi là rối loạn lipid máu hay mỡ máu cao) là hiện tượng cholesterol, triglyceride tăng cao khi cơ thể dư thừa chất béo do các chất này không kịp đào thải, chuyển hóa. Điều này sẽ làm tăng lượng mỡ trong máu.

Theo ThS.BS Lý Hoàng Anh, khoa Phẫu thuật tim trẻ em, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, máu nhiễm mỡ là bệnh phổ biến trong giai đoạn hiện nay. Các triệu chứng của máu nhiễm mỡ diễn biến khá âm thầm, khiến người bệnh khó phát hiện.

Các triệu chứng của máu nhiễm mỡ

Khi lượng mỡ trong máu cao vượt ngưỡng bình thường trong thời gian dài, cấu trúc thành mạch máu sẽ thay đổi dẫn đến bệnh lý tăng huyết áp. Lúc này, bệnh nhân thường có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, hoa mắt.

Nếu tình trạng tắc hẹp xảy ra ở mạch máu não do máu nhiễm mỡ cao và không được kiểm soát tốt, người bệnh có thể có các triệu chứng đau đầu, chóng mặt do thiếu máu não. Nặng nề hơn là yếu liệt khi não bị tổn thương do tưới máu não kém.

Bệnh mỡ máu cao không được kiểm soát tốt có thể gây ra các bệnh lý khác như tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ hay hẹp mạch máu não, dẫn đến các triệu chứng nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân.

Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng mỡ máu cao là chế độ ăn uống nhiều chất béo bão hòa, kể cả người không bị thừa cân vẫn có nguy cơ. Ảnh: Shutterstock.

Ai có nguy cơ cao bị mỡ máu?

Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng mỡ máu cao là chế độ ăn uống nhiều chất béo bão hòa. Người có thể trạng thừa cân, béo phì hoặc thậm chí cả người gầy gò, người ăn chay cũng có thể bị máu nhiễm mỡ nếu ăn quá nhiều chất béo bão hòa hoặc thực phẩm đóng hộp có nhiều dầu.

Bên cạnh đó, những người thường xuyên hút thuốc lá, uống rượu, gặp căng thẳng kéo dài và lười tập thể dục cũng là nhóm dễ có nguy cơ bị máu nhiễm mỡ.

Ngoài ra, phụ nữ sau 45 tuổi thường có hàm lượng mỡ máu cao hơn bình thường do bắt đầu bước vào độ tuổi mãn kinh, nồng độ triglyceride và cholesterol xấu ở nữ giới tăng cao.

Di truyền cũng là một yếu tố khác khiến người bệnh bị mỡ máu cao.

Phòng tránh bệnh máu nhiễm mỡ

Để có được một sức khoẻ tốt, Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo người từ 20 tuổi trở lên nên kiểm tra cholesterol và các nguy cơ bệnh lý khác sau mỗi 4-6 năm.

Đặc biệt, phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh nên kiểm tra cholesterol máu hàng năm để hạn chế nguy cơ mắc bệnh máu nhiễm mỡ.

Ngoài ra, để bảo vệ bản thân khỏi bệnh mỡ máu cao, bạn nên tuân theo một số nguyên tắc ăn uống sau đây:

Hạn chế sử dụng chất béo bão hòa.

Ăn nhiều rau xanh, trái cây để bổ sung chất xơ cho cơ thể.

Tránh xa rượu bia, thuốc lá, chất kích thích.

Không nên ăn vào buổi tối muộn hoặc ăn quá nhiều vì cholesterol sẽ đọng lại trên thành động mạch, tăng nguy cơ bị máu nhiễm mỡ.