KIDO đồng hành cùng cộng đồng thắp sáng niềm vui đêm rằm

Mùa trăng năm nay như thêm trọn vẹn cho những mảnh đời kém may mắn khi niềm vui được sẻ chia, hy vọng và ước mơ được thắp sáng với loạt hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa từ KIDO.

Trong khuôn viên Làng trẻ SOS Gò Vấp, TP.HCM, bé Minh Anh (7 tuổi) hớn hở ôm chiếc lồng đèn đỏ rực vừa được nhận từ chương trình Trung thu sớm do tập thể nhân viên của Tập đoàn KIDO tổ chức. Mỗi bước chạy theo tiếng trống lân, đôi mắt em rạng ngời như vầng trăng rằm. Ngắm nghía chiếc bánh Trung thu được tặng, em ấp ủ dự định để dành buổi tối san sẻ với các bạn trong mái ấm, để ai cũng được tận hưởng chút ngọt ngào mùa trăng.

Trung thu là Tết cho thiếu nhi. Với Minh Anh và nhiều em bé khác ở làng trẻ, đó còn là khoảnh khắc được cười vang cùng các bạn trong niềm vui tuổi thơ. Những phần quà của KIDO trở thành niềm hân hoan giản dị, để Trung thu trong các em càng thêm phần trọn vẹn và ấm áp.

Lớn lên trong vòng tay của các mẹ và các chị tại Làng trẻ SOS Gò Vấp, từ nhỏ Minh Anh đã quen với nếp sống quây quần trong ngôi nhà chung, nơi tình thương được bù đắp bằng sự sẻ chia của cộng đồng. Số dịp được vui chơi, nhận quà trong năm không hiếm, nhưng lần nào em cũng trân quý và hân hoan như lần đầu. Niềm vui giản dị từ tiếng trống lân rộn ràng, chiếc đèn lồng lung linh và đôi chân nhỏ nhún nhảy theo tiếng nhạc như xóa tan khoảng trống, để em cảm nhận rằng Trung thu vẫn ấm áp dù chẳng có bố mẹ kề bên.

Món quà Trung thu trở nên đặc biệt không chỉ bởi giá trị vật chất, mà còn bởi cách chúng được trao đi: Là niềm hân hoan khi những em nhỏ háo hức đón nhận, là tiếng cười rộn ràng khi các bé cùng cô chú KIDO vui chơi trong đêm trăng, và hơn hết là tình cảm sẻ chia, đồng hành dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Chính điều ấy đã làm nên mùa Trung thu thật trọn vẹn - để trong ký ức tuổi thơ của mỗi em, Trung thu luôn là kỷ niệm đong đầy yêu thương.

Mùa trăng năm nay, KIDO triển khai sớm các hoạt động thiện nguyện nhằm lan tỏa niềm vui Trung thu đến nhiều em nhỏ kém may mắn ở nhiều khu vực tại TP.HCM. Ngoài hoạt động mang quà và niềm hân hoan đến các em mồ côi tại Làng trẻ SOS Gò Vấp, KIDO còn đồng hành cùng UBMTTQ phường Khánh Hội tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bên cạnh đó, nhiều phần quà ý nghĩa cũng được gửi đến các bé mồ côi, khuyết tật tại Mái ấm Kỳ Quang (phường An Phú Đông, TP.HCM).

Với Minh Anh và nhiều em nhỏ, món quà Trung thu từ KIDO là nguồn động viên tinh thần, là lời cam kết rằng các em luôn được quan tâm trên hành trình trưởng thành. Hoạt động trao quà Trung thu thường niên này đã góp phần tạo thêm mùa trăng đủ đầy hàng năm, để các em có thêm niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng.

Không gói gọn đối tượng là trẻ em mồ côi, mùa Trung thu năm nay, KIDO còn hướng sự quan tâm đến mảnh đời kém may mắn khác trong xã hội. Doanh nghiệp phối hợp cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM trao tặng xe lăn và bánh trung thu cho người cao tuổi và người khuyết tật, giúp họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống thường nhật và cảm nhận niềm vui ấm áp của ngày rằm tháng Tám.

Ở tuổi 66, cô Nguyễn Thị Kim Lan (TP.HCM) vẫn gắn bó với nghề nhặt ve chai để mưu sinh. Nhưng sau cơn tai biến, cô gần như mất khả năng lao động, khiến mọi sinh kế dồn lên đôi vai của người chồng. Ngày qua ngày, cô chỉ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ, nặng trĩu nỗi buồn vì cảm giác bất lực.

Chiếc xe lăn nhận được từ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM, với sự đồng hành của KIDO, trở thành “đôi chân mới” để cô có thêm nghị lực bước tiếp, để tin rằng cuộc sống vẫn còn nhiều cánh cửa đang mở ra nhờ sự sẻ chia từ cộng đồng.

“Có xe lăn, tôi có thể tự di chuyển, phụ chồng nhặt ve chai hay làm việc lặt vặt. Không còn ngồi yên một chỗ, tôi thấy mình không phải là gánh nặng nữa, vui và phấn khởi lắm các cô chú”, cô Lan xúc động chia sẻ.

KIDO đã có gần 30 năm đồng hành cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM trong nhiều hoạt động sẻ chia, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật trên khắp cả nước. Ông Trần Thành Long - Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM - nhấn mạnh: “Chúng tôi trân trọng sự đồng hành bền bỉ của KIDO trong suốt gần ba thập kỷ qua. Những phần quà và các chương trình ý nghĩa không chỉ giúp người nghèo vơi bớt khó khăn, mà hơn hết đã lan tỏa tinh thần nhân ái, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho nhiều mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống”.

Trong nỗ lực mang niềm vui Trung thu đến mọi đối tượng - mọi nẻo đường, KIDO cũng bền bỉ đồng hành cùng chương trình “Trăng thu biên cương” tại Tây Ninh - nơi người dân vùng biên giới còn nhiều thiếu thốn. Trở lại ở mùa thứ 8, “Trăng thu biên cương” năm 2025 được các em nhỏ mong đợi với nhiều hoạt động như phá cỗ rước đèn, xem múa lân, gặp chị Hằng, chú Cuội. Tham gia chương trình, các em được tặng đèn ông sao, mặt nạ, đèn kéo quân, tò he; được phá cỗ đêm rằm với món ăn truyền thống như bánh nướng, bánh dẻo; được xem các tiết mục nghệ thuật, xiếc, ảo thuật... và đặc biệt là đón nhận những suất học bổng để tiếp tục cơ hội học tập, từng bước chạm tới ước mơ.

Chương trình còn tư vấn sức khỏe, phát thuốc, phẫu thuật miễn phí cho các em nhỏ, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn, giúp mọi người có sức khỏe để học tập và lao động ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, có điều kiện chăm sóc gia đình ngày một tốt hơn. Đặc biệt, “Trăng thu biên cương” còn lồng ghép tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy trong học sinh niềm say mê tìm hiểu, nâng cao kiến thức về chủ quyền biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại vùng đất xa xôi còn nhiều khó khăn, các hoạt động cộng đồng và những phần quà được gửi trao là lời động viên tinh thần, thắp sáng hy vọng và gia tăng sự gắn kết cho cộng đồng nơi biên cương Tổ quốc.

Gần 32 năm thành lập, “trao đi” luôn là kim chỉ nam của KIDO, được thể hiện song hành cùng hoạt động kinh doanh để thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Những cam kết của doanh nghiệp với cộng đồng là giá trị được KIDO nuôi dưỡng và tích cực lan tỏa thông qua nhiều dự án cộng đồng và hoạt động thiện nguyện thiết thực.

Riêng trong năm 2024, doanh nghiệp liên tiếp triển khai và phối hợp cùng các cơ quan, chính quyền thực hiện nhiều hoạt động với tổng giá trị trao đi đạt 3,2 tỷ đồng . Suốt chặng đường hơn 3 thập kỷ, ước tính Tập đoàn KIDO đã dành 57 tỷ đồng đồng hành cùng các cá nhân, tổ chức, cơ quan trong hoạt động thiện nguyện khắp mọi miền Tổ quốc.

Ông Trần Lệ Nguyên - Tổng giám đốc Tập đoàn KIDO - nhấn mạnh: “KIDO tin tưởng và kiên định với tinh thần ‘trao đi’, để mỗi bước phát triển của doanh nghiệp đều góp phần mang lại giá trị cho xã hội. Đây cũng là một phần trong định hướng phát triển bền vững, để không chỉ tạo dựng thành công trong kinh doanh mà còn lan tỏa giá trị nhân văn, đóng góp cho cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn”.

Lại thêm một mùa trăng chung vui tại mái ấm, bé Minh Anh cẩn thận gấp chiếc đèn Trung thu mới được các cô chú tặng và cất gọn gàng trong tủ nhỏ. “Bánh Trung thu con chia cùng các bạn, còn đèn lồng con giữ lại năm sau chơi tiếp”, cô bé bộc bạch. Với Minh Anh, niềm vui của Tết Trung thu không chỉ nằm trong chiếc bánh ngon hay món quà nhận được, mà còn ở khoảnh khắc sẻ chia cùng bạn bè, với niềm tin rằng ánh sáng của chiếc đèn lồng sẽ còn đồng hành cùng em qua nhiều mùa trăng nữa. Trong đôi mắt trẻ thơ, mùa Trung thu trở thành mùa của hy vọng - nơi mỗi ánh đèn thắp lên không chỉ soi sáng đêm rằm, mà còn sưởi ấm trái tim và nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng.

KIDO tin rằng, có những món quà tuy nhỏ bé nhưng khi được trao đi đúng cách sẽ góp nhặt thành ý nghĩa lớn lao. Và hơn hết, có những niềm vui giản dị nhưng đủ sức trở thành động lực nuôi dưỡng hy vọng và mở ra tương lai tươi sáng cho những hoàn cảnh khó khăn. Khi niềm vui được lan tỏa, Trung thu năm nay mới thật sự trọn vẹn - không chỉ dành cho các em nhỏ hay những phận đời yếu thế, mà còn cho chúng ta, những người đang chung tay vun đắp một xã hội nhân văn, trách nhiệm và đầy yêu thương.