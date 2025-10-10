Kiểm tra sau vụ tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu

Sau đoạn video tàu hỏa húc văng bàn ghế trên phố cà phê đường tàu, lực lượng chức năng Hà Nội ra quân kiểm tra, xử lý 4 hộ vi phạm hành lang an toàn đường sắt.

Tàu hỏa húc văng bàn ghế của du khách tại phố cà phê đường tàu Hà Nội. Ảnh: Cắt từ video.

Ngày 10/10, Cục Cảnh sát giao thông cho biết Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã phối hợp Công an cơ sở kiểm tra, xử lý hộ dân kinh doanh buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt tại phố cà phê đường tàu.

Trong các tối 8 và 9/10, tổ công tác phối hợp Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám kiểm tra dãy phố cà phê đường tàu khu vực Khâm Thiên - Lê Duẩn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 4 trường hợp để hàng hóa, vật liệu, phương tiện trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt. Các trường hợp vi phạm bị phạt 2,5 triệu đồng do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đồng thời, các hộ kinh doanh được tuyên truyền, ký cam kết không tái phạm, không bày bán hàng hóa, vật dụng lấn chiếm khu vực đường sắt.

Thời gian tới, Đội CSGT đường bộ số 4 sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương và Công an các phường có tuyến đường sắt đi qua để đẩy mạnh tuyên truyền. Đơn vị cũng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

Cơ quan chức năng kiểm tra dãy quán cà phê đường tàu khu vực Khâm Thiên - Lê Duẩn. Ảnh: Cục CSGT.

Trước đó, một tài khoản nước ngoài tên Seni World Travel đăng tải đoạn video ghi lại cảnh tàu hỏa chạy qua phố cà phê đường tàu ở Hà Nội, húc văng bàn ghế khiến du khách hốt hoảng.

Đoạn video dài hơn 10 giây, cho thấy hàng quán kê bàn ghế sát mép ray. Khi tàu đi qua, một số bàn bị hất văng. Du khách ngồi gần bật dậy, la hét, trong khi nhiều người cầm điện thoại ghi hình.

Sau khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, đại diện Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết phối hợp các đơn vị liên quan để xác minh thông tin trên. Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã xuống hiện trường, phối hợp các phường và Công ty Đường sắt Việt Nam xác định chính xác thời gian và địa điểm xảy ra sự việc.

Cảnh sát mời khách Tây rời phố cà phê đường tàu, sáng 2/7. Ảnh: Châu Sa.

Sau sáp nhập, phố cà phê đường tàu nằm giáp ranh các phường Hoàn Kiếm và Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Nhiều năm qua, nơi đây trở thành điểm check-in nổi tiếng của du khách trong và ngoài nước, với trải nghiệm ngồi uống cà phê sát đường ray nơi đoàn tàu đi qua chỉ cách vài chục centimet.

Từ tháng 6 đến nay, Hà Nội nhiều lần ra quân nhắc nhở, yêu cầu du khách rời khỏi khu vực phố cà phê đường tàu. Tình trạng kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt đã được yêu cầu xử lý triệt để từ năm 2019, song sau mỗi đợt kiểm tra, khu vực này lại nhanh chóng hoạt động trở lại.

Chính quyền thành phố cho biết không phủ nhận sức hút của phố cà phê đường tàu, song khẳng định sự hấp dẫn du lịch không thể là lý do để xem nhẹ an toàn.

Hồi tháng 3, Sở Du lịch Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị lữ hành không tổ chức tour đưa khách đến khu vực phố cà phê đường tàu để tránh nguy cơ tai nạn.