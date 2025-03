Kỵ binh, cảnh khuyển phô diễn kỹ thuật bên hồ Gươm

Chiều 8/3, hàng nghìn người dân có mặt tại hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) theo dõi các cán bộ, chiến sĩ công an trình diễn chương trình kỷ niệm 77 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với chủ đề "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam".