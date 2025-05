Kỷ lục 13,6 triệu USD của nữ họa sĩ gây thất vọng

Bức tranh "Miss January" (1997) của Marlene Dumas lập kỷ lục cho nữ nghệ sĩ, nhưng phiên đấu giá chỉ kéo dài 1 phút bị chê “thiếu kịch tính”.

Phiên đấu giá 20th Century Evening Sale tại Christie’s (New York, Mỹ) tối 14/5 đạt tổng giá trị 96,4 triệu USD , vượt mức ước tính 79,5 triệu USD .

Dù thấp hơn các phiên trước ( 114,7 triệu USD tháng 5/2023 và 106,5 triệu USD tháng 11/2023), kết quả này vẫn khả quan giữa bối cảnh thị trường nghệ thuật đương đại đối mặt với nhiều thách thức ở Los Angeles (Mỹ), với thuế quan mới, biến động chứng khoán và bất ổn chính trị, theo Art News.

Phiên đấu giá có 39 lô, với 24 lô được bảo đảm giá tối thiểu từ nhà đấu giá và 17 lô có bảo đảm bên thứ ba. Tuy nhiên, 4 lô không bán được, 3 lô bị rút, dẫn đến tỷ lệ bán thành công 90% (trước khi tính lô rút) và 81,4% (bao gồm lô rút). Các cố vấn nghệ thuật cho rằng kết quả này vượt kỳ vọng trong bối cảnh hiện tại.

Miss January (1997) của Marlene Dumas. Ảnh: Christie’s.

Gây chú ý trong phiên đấu là Miss January (1997) của Marlene Dumas, từ bộ sưu tập Rubell Family, với ước tính 12- 18 triệu USD .

Bức tranh cao 2,7 m này được bán với giá 11,5 triệu USD ( 13,6 triệu USD bao gồm phí), lập kỷ lục thế giới cho nữ nghệ sĩ 72 tuổi người Nam Phi, vượt qua kỷ lục trước đó của Jenny Saville ( 12,4 triệu USD năm 2018).

Dù vậy, thương vụ này gây nhiều tranh cãi. Cố vấn nghệ thuật Laura Lester gọi màn đấu giá là “không mấy ấn tượng”, khi quá trình chỉ kéo dài vỏn vẹn 1 phút và thiếu sự cạnh tranh gay gắt.

Trong khi đó, chuyên gia nhận định thị trường đấu giá Abigail Asher lại xem đây là khoảnh khắc đầy cảm hứng, khi một tác phẩm mang thông điệp nữ quyền lại lập nên kỳ tích giữa thời điểm thị trường đầy biến động.

Nghệ sĩ Marlene Dumas. Ảnh: Jackie Nickerson.

Bên cạnh Dumas và Leigh, nhiều tác phẩm của nghệ sĩ nữ cũng gây chú ý.

Bedtime Story của Cecily Brown bán được 5,1 triệu USD ( 6,2 triệu USD bao gồm phí), vượt qua Blast Curtain của Ed Ruscha ( 5,6 triệu USD bao gồm phí). The Fool (2021) của Danielle Mckinney, ước tính tối đa 70.000 USD , gây bất ngờ khi đạt 165.000 USD ( 207.900 USD bao gồm phí) sau 4,5 phút đấu giá căng thẳng.

Phiên đấu giá cũng ghi nhận mức giá kỷ lục mới cho Louis Fratino với You and Your Things (2022) bán ra ở 756.000 USD . Ngược lại, một số tác phẩm đáng chú ý bị rút khỏi phiên, như Bicho (1960) của Lygia Clark và Untitled (March 5th) #2 của Felix Gonzalez-Torres.

Tác phẩm đắt nhất đêm là Baby Boom (1982) của Jean-Michel Basquiat, do nhà sưu tầm Peter M. Brant ký gửi, đạt đúng giá sàn 20 triệu USD ( 23,4 triệu USD bao gồm phí).

Một số tác phẩm khác của Brant cũng chỉ đạt mức giá tối thiểu, hoặc bị rút khỏi danh sách như tranh Helter Helter của Christopher Wool và Campbell’s Soup Can Over Coke Bottle của Warhol.

Dù doanh thu thấp hơn kỳ vọng, giới chuyên môn nhất trí rằng điểm sáng của phiên đấu giá là sự hiện diện mạnh mẽ của các nghệ sĩ nữ.

“Đêm nay thuộc về phụ nữ, và điều đó thật sự đáng mừng", Asher nói.

Baby Boom (1982) của Jean-Michel Basquiat, tác phẩm đắt nhất đêm đấu giá. Ảnh: Christie’s.