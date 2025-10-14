Labubu của Tim Cook cầm iPhone 17 Pro

Trong chuyến ghé thăm đặc biệt tới Trung Quốc, CEO Apple đã nhận món quà Labubu với phong cách ăn mặc giống ông và cầm trên tay iPhone màu cam mới nhất của Apple.

Trong chuyến công tác tại Trung Quốc ngày 13/10, Tổng giám đốc điều hành Apple Tim Cook đã ghé thăm triển lãm kỷ niệm 10 năm THE MONSTERS tại Thượng Hải (Trung Quốc). Đây là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến đi của ông, nơi ông gặp gỡ Kasing Lung, “cha đẻ” của nhân vật Labubu, cùng Wang Ning, nhà sáng lập Pop Mart.

Món quà được giữ kín đến phút cuối như lời tri ân dành cho vị khách danh dự. Ảnh: DoNews.

Tại sự kiện, Kasing Lung đã tặng Tim Cook phiên bản Labubu đặc biệt, nhân vật khoác áo đen, mang giày trắng, đeo kính, tạo hình được cho là mô phỏng chính nhà thiết kế. Điểm nhấn nằm ở chi tiết Labubu cầm trên tay chiếc iPhone 17 Pro màu cam, sản phẩm mới nhất của Apple.

Trong buổi tham quan, Kasing Lung cũng giới thiệu với Tim Cook nhiều tác phẩm và nguồn cảm hứng sáng tạo của mình. Anh thậm chí trực tiếp dùng iPad Pro để vẽ một bức Labubu ngay tại chỗ, minh họa cho cách anh kết hợp công nghệ Apple vào quá trình sáng tác.

Trên tài khoản Weibo cá nhân, Tim Cook chia sẻ rằng ông “rất ấn tượng với cách Kasing Lung sử dụng iPad Pro để sáng tạo nên nhân vật Labubu”.

Hình ảnh Labubu cầm iPhone 17 Pro màu cam cũng nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc và Việt Nam. Nhiều người đùa vui rằng “Bộ không sợ nhầm với Xiaomi 17 sao?”, hay “Điện thoại nhìn giống Xiaomi thật đó”.

Một số người khác lại bày tỏ sự khâm phục trước khả năng kinh doanh của Pop Mart, cho rằng đây là màn hợp tác khéo léo giữa công nghệ và nghệ thuật, “rất biết cách làm truyền thông và tạo đề tài”.

Nhiều người thích thú với hình ảnh CEO Apple nhận labubu chính từ "cha đẻ" của món đồ chơi này. Ảnh: @kasinglung/IG.

Ngay sau khi hình ảnh Tim Cook xuất hiện tại triển lãm được lan truyền, cổ phiếu Pop Mart lập tức tăng giá. Theo Bloomberg, trong phiên giao dịch sáng ngày 14/10, cổ phiếu Pop Mart tăng tới 6,1%, trở thành một trong những mã tăng mạnh nhất trên chỉ số Hang Seng China Enterprises Index.

Pop Mart từng là hiện tượng đầu tư tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) khi giá cổ phiếu tăng hơn 3 lần trong năm nay, trước khi hạ nhiệt vào tháng 8. Dù đợt tăng giá mới đây giúp cổ phiếu hồi phục phần nào, mức giá hiện vẫn thấp hơn khoảng 20% so với đỉnh tháng 8.

Theo Shen Meng, Giám đốc công ty đầu tư Chanson & Co có trụ sở tại Bắc Kinh (Trung Quốc), chuyến thăm của Tim Cook “gợi mở khả năng hợp tác giữa Apple và Pop Mart, hai thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng và văn hóa sáng tạo số”, có thể mở ra “những hướng tăng trưởng mới” cho Pop Mart trong tương lai.

Tuy vậy, giới phân tích cũng nhận định đợt tăng giá này có thể chỉ mang tính tạm thời, khi cổ phiếu Pop Mart dao động mạnh và giảm nhẹ xuống mức tăng khoảng 2% vào cuối buổi sáng cùng ngày.