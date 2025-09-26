'Bò tót' Tây Ban Nha có thu nhập cao nhất giải golf gần 100 năm tuổi

Đứng đầu top 5 thu nhập cao nhất là Jon Rahm (30 tuổi), với số tiền 99 triệu USD , trong đó 89 triệu USD đến từ thành tích thi đấu và 10 triệu USD từ hoạt động ngoài sân. Dù không giành chiến thắng ở bất kỳ sự kiện LIV nào trong năm, tay golf có biệt danh "bò tót Tây Ban Nha" vẫn duy trì sự ổn định để lên ngôi cá nhân lần thứ hai liên tiếp của hệ thống giải do Saudi Arabia hậu thuẫn, mang về riêng 18 triệu USD . Quyết định rời PGA Tour để gia nhập LIV cuối năm 2023 khiến danh mục tài trợ của Rahm bị thu hẹp, song anh vẫn duy trì hợp tác với Callaway, Rolex và Openbank, công ty con của Santander. Bên cạnh đó, Rahm tiếp tục nhận phần chi trả từ gói bảo đảm 300 triệu USD trong hợp đồng chuyển nhượng đình đám với LIV.