'Bò tót' Tây Ban Nha có thu nhập cao nhất giải golf gần 100 năm tuổi

Ryder Cup ra đời năm 1927, là giải đấu golf đồng đội danh giá bậc nhất thế giới, được tổ chức hai năm một lần giữa đội tuyển Mỹ và đội tuyển châu Âu. Khác với các giải đấu chuyên nghiệp, Ryder Cup không trao tiền thưởng. Tuyển thủ châu Âu vẫn giữ quan điểm không nhận thù lao, trong khi các golfer Mỹ lần đầu được PGA of America hỗ trợ 500.000 USD, trong đó 60% được chuyển cho hoạt động từ thiện. Dù vậy, khía cạnh tài chính vẫn trở thành đề tài đáng chú ý bên lề sự kiện.
Theo Forbes, 24 golfer góp mặt tại giải golf có gần 100 năm lịch sử đã thu về tổng cộng 523 triệu USD tiền thưởng và thu nhập thêm trong 12 tháng qua. Nếu tính thêm các hợp đồng tài trợ và hoạt động ngoài sân cỏ, nhóm 5 golfer giàu nhất năm 2025 sở hữu tổng thu nhập lên tới 358 triệu USD, trước thuế và phí đại diện.
Đứng đầu top 5 thu nhập cao nhất là Jon Rahm (30 tuổi), với số tiền 99 triệu USD, trong đó 89 triệu USD đến từ thành tích thi đấu và 10 triệu USD từ hoạt động ngoài sân. Dù không giành chiến thắng ở bất kỳ sự kiện LIV nào trong năm, tay golf có biệt danh "bò tót Tây Ban Nha" vẫn duy trì sự ổn định để lên ngôi cá nhân lần thứ hai liên tiếp của hệ thống giải do Saudi Arabia hậu thuẫn, mang về riêng 18 triệu USD. Quyết định rời PGA Tour để gia nhập LIV cuối năm 2023 khiến danh mục tài trợ của Rahm bị thu hẹp, song anh vẫn duy trì hợp tác với Callaway, Rolex và Openbank, công ty con của Santander. Bên cạnh đó, Rahm tiếp tục nhận phần chi trả từ gói bảo đảm 300 triệu USD trong hợp đồng chuyển nhượng đình đám với LIV.
Scottie Scheffler (29 tuổi) đứng vị trí số 2, hiện là golfer số một thế giới và cũng là gương mặt thống trị PGA Tour với tổng thu nhập 90 triệu USD trong năm qua, gồm 60 triệu USD trên sân và 30 triệu USD từ hoạt động ngoài sân. Năm 2025, anh giành tới 6 danh hiệu, dẫn đầu bảng tiền thưởng mùa thứ tư liên tiếp với 27,7 triệu USD. Scheffler đã giữ vị trí số 1 thế giới suốt 123 tuần liên tiếp, tổng cộng 158 tuần trong sự nghiệp, chỉ xếp sau Tiger Woods (683 tuần) và Greg Norman (331 tuần). Ngoài sân đấu, anh là gương mặt đại diện của Nike, TaylorMade và Veritex Bank, đồng thời còn gây chú ý với vai diễn khách mời trong bộ phim Happy Gilmore 2 của Netflix.
Tiếp theo là Rory McIlroy (36 tuổi), mang về 87 triệu USD trong năm qua, gồm 42 triệu USD từ thi đấu và 45 triệu USD từ hoạt động kinh doanh, tài trợ, qua đó trở thành gương mặt thương mại hàng đầu của làng golf, chỉ sau Tiger Woods. Năm 2025, McIlroy giành 3 chiến thắng, trong đó có hai lần vượt qua đối thủ ở loạt playoff tại The Players Championship (tháng 3) và Masters (tháng 4), đồng thời đánh dấu lần thứ tám góp mặt ở Ryder Cup sau 5 lần vô địch cùng tuyển châu Âu.
Bryson DeChambeau (32 tuổi) có tổng thu nhập 44 triệu USD trong năm qua, trong đó 41 triệu USD đến từ thi đấu và 3 triệu USD từ hoạt động ngoài sân. Năm 2025, anh tiến gần đến danh hiệu major thứ ba khi cán đích hạng 5 tại Masters và hạng 2 tại PGA Championship, đồng thời giành chiến thắng tại một sự kiện LIV Golf ở Hàn Quốc và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng cá nhân. Sau khi rời PGA Tour vào năm 2022, DeChambeau gần như mất toàn bộ hệ thống tài trợ, nhưng đang dần khôi phục với các thương hiệu Reebok, Rolex và NetJets. Ngoài sân cỏ, DeChambeau còn xây kênh YouTube cá nhân, sở hữu hơn 2,4 triệu lượt đăng ký và hơn 450 triệu lượt xem.
Đứng cuối danh sách top 5 là Justin Thomas (32 tuổi), golf thủ ghi nhận tổng thu nhập 38 triệu USD trong năm qua, gồm 25 triệu USD từ thi đấu và 13 triệu USD từ hoạt động ngoài sân. Anh đã chấm dứt chuỗi gần ba năm không danh hiệu khi vượt qua Andrew Novak ở vòng playoff RBC Heritage hồi tháng 4, qua đó lấy lại sự tự tin trước lần thứ tư góp mặt tại Ryder Cup. Hiện đứng thứ 5 thế giới, Thomas sở hữu danh mục tài trợ đa dạng từ 2K, Whoop, FootJoy đến Greyson Clothiers. Ngoài ra, anh còn sáng lập thương hiệu kem chống nắng WearSPF vào năm 2022.
