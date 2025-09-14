Người trẻ Trung Quốc tuyệt vọng trả nợ tín dụng

Trong khi tiền gửi hộ gia đình tăng gần 48% chỉ trong 3 năm, nợ thẻ tín dụng quá hạn tại Trung Quốc cũng tăng gần một nửa. Người trẻ đại lục vừa tiết kiệm, vừa mắc kẹt trong nợ tín dụng.

Giới trẻ Trung Quốc đang gánh nợ tiêu dùng kỷ lục. Ảnh minh họa: Reuters.

Thống kê của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho thấy giai đoạn 2021-2024, tiền gửi hộ gia đình tăng gần 48%, đạt 151,25 nghìn tỷ NDT, phản ánh xu hướng tích lũy thay vì chi tiêu.

Tuy nhiên, nợ thẻ tín dụng quá hạn trên 6 tháng cũng tăng 44%, lên gần 124 tỷ NDT, chủ yếu tập trung ở nhóm người trẻ, theo CNA.

Nhà sáng tạo nội dung Caibao (22 tuổi, Bắc Kinh, Trung Quốc) cho biết thường xuyên vay những khoản nhỏ để mua sắm, sinh hoạt.

“Tôi vẫn phụ thuộc gia đình, nên mỗi khi đến kỳ trả nợ mà ví rỗng, cảm giác thật sự đáng sợ”, anh nói. Với Caibao, các khoản vay trên nền tảng thương mại điện tử dễ tiếp cận và thực tế hơn nhiều so với chính sách trợ cấp lãi suất mới.

Y tá Xiao Ai (25 tuổi, Bắc Kinh) cũng rơi vào vòng xoáy nợ nần. Chỉ sau một năm đi làm, cô vay 10.000 NDT (khoảng 1.400 USD ) từ nhiều nền tảng tín dụng tiêu dùng để mua vật dụng phục vụ công việc như máy massage hay sách hướng dẫn. Tổng chi tiêu lên tới 30.000 NDT (khoảng 4.200 USD ), gần bằng nửa thu nhập hàng năm.

“Mỗi khi nghe tiếng chuông tin nhắn, tôi lại giật mình sợ đó là thông báo đòi nợ. Tôi mất ngủ liên tục, cảm thấy không còn lối thoát”, cô chia sẻ.

Theo công ty tư vấn kinh tế Gavekal Dragonomics, năm 2024 có khoảng 25-34 triệu người Trung Quốc vỡ nợ cá nhân, gấp đôi so với 2019. Một báo cáo của Viện Tài chính (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc) cũng cho thấy nhóm sinh sau năm 1990 gánh tỷ lệ nợ cao kỷ lục, trung bình 121.000 NDT/người (khoảng 17.000 USD ), tương đương 78,3% thu nhập.

Một số người tiêu dùng lo ngại các khoản trợ cấp vay mới có thể làm tăng gánh nặng nợ nần với người trẻ. Ảnh minh họa: Hu Chushi/CNA.

Trong bối cảnh này, chính phủ Trung Quốc đưa ra gói trợ cấp lãi suất vay tiêu dùng, lần đầu áp dụng ở cấp trung ương, nhằm khuyến khích chi tiêu. Chính sách cho phép giảm 1 điểm phần trăm lãi suất trong vòng 1 năm, tối đa 50.000 NDT (khoảng 7.000 USD ) mỗi giao dịch.

Tuy nhiên, mức hỗ trợ thực tế khá nhỏ. Như trường hợp của kỹ sư phần mềm Li Zi (34 tuổi, Nam Kinh, Trung Quốc), khoản vay mua xe điện trị giá 285.000 NDT (khoảng 43.000 USD ) chỉ được giảm khoảng 500 NDT (khoảng 70 USD ).

Hannah Liu, chuyên gia kinh tế tại Nomura, đánh giá chính sách “có thiện chí, nhưng hạn chế”, khi tổng quy mô hỗ trợ tối đa chỉ 5 tỷ NDT/năm, quá nhỏ so với nhu cầu tín dụng tiêu dùng khoảng 500 tỷ NDT.

Một bà mẹ trẻ ở Giang Tô (Trung Quốc) cho rằng trợ cấp “chỉ nhắm đến mục tiêu kinh tế, không giải quyết vấn đề sinh kế” khi cô vừa phải lo thuốc men, vừa trang trải học phí cho con.

Các chuyên gia đồng tình rằng để khuyến khích tiêu dùng bền vững, Trung Quốc cần cải cách sâu hơn, như tăng lương, mở rộng an sinh y tế và hưu trí, thu hẹp bất bình đẳng thu nhập. Nếu không, những biện pháp ngắn hạn như trợ cấp vay khó xoay chuyển được tâm lý phòng thủ của các hộ gia đình.