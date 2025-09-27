Labubu càng hạ nhiệt, 'cha đẻ' càng vui

Thương hiệu đồ chơi Trung Quốc cho rằng việc “giảm nhiệt” này cần thiết để duy trì sức hút lâu dài, xem đây là chiến lược để thoát khỏi hình ảnh hiện tượng nhất thời.

Cơn sốt Labubu từng khiến giới đầu cơ Rolex cũng phải ghen tị, nhưng nay thị trường thứ cấp sụt giá mạnh.

Mùa hè qua, món đồ chơi Labubu đã trở thành trào lưu toàn cầu với thiết kế vừa dễ thương vừa tinh nghịch, khiến giá bán lại tăng vọt đến mức khiến các nhà đầu cơ chứng khoán hay giới lướt sóng Rolex cũng phải chạnh lòng.

Theo tập đoàn tài chính Nomura, phiên bản blind box (hộp mù) bí mật từng được bán lại với mức giá cao gấp hơn 20 lần giá gốc. Tại California (Mỹ), kẻ trộm còn liều lĩnh thực hiện vụ cướp trị giá 30.000 USD .

Song, sức nóng trên thị trường thứ cấp đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều đầu cơ vội vàng bán tháo, chứng kiến giá giảm một nửa hoặc hơn. Tuy nhiên, Pop Mart, công ty Trung Quốc đứng sau hiện tượng này, cho rằng đó chính là kết quả mà họ mong muốn.

“Chúng tôi muốn sản phẩm đến với những người thật sự kết nối với nghệ thuật và niềm vui mà chúng mang lại. Việc tiếp cận dễ dàng hơn là điều quan trọng. Nếu việc mua chỉ để kiếm lời, mô hình này sớm muộn cũng sụp đổ”, Pop Mart chia sẻ qua email với CNBC.

'Thỏ yêu tinh' sụt giá

Ashley Dudarenok, nhà sáng lập hãng nghiên cứu Trung Quốc ChoZan, nhận định Pop Mart từng để giá bán lại leo thang nhằm gia tăng độ khát khao, nhưng giờ đang chuyển sang mô hình ổn định, bền vững hơn.

“Thị trường mua đi bán lại đã giúp Labubu nổi tiếng nhanh chóng. Nhưng nếu kéo dài, điều này sẽ khiến khách hàng cảm thấy bị bỏ rơi. Pop Mart không muốn trở thành hiện tượng nhất thời”, Dudarenok nhận định.

Giá bán lại bắt đầu hạ nhiệt sau khi Pop Mart tăng mạnh sản lượng để đáp ứng nhu cầu, động thái được đưa ra sau nhiều phàn nàn về tình trạng đầu cơ. Hiện công ty cho biết đang sản xuất khoảng 30 triệu sản phẩm mỗi tháng, gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Các phiên bản hộp mù bí mật từng được đầu cơ và đẩy giá đến mức khó tin.

Song giới phân tích cũng lưu ý nhu cầu đang nguội dần, nhất là tại Trung Quốc và với các phiên bản cũ.

“Tôi nghĩ giới đầu cơ xả hàng vì sợ ôm tồn kho sẽ không bán được”, Hao Hong, Giám đốc đầu tư Lotus Asset Management, nhận xét.

Jeff Zhang, nhà phân tích tại Morningstar, coi thị trường thứ cấp như “thước đo” sức nóng của Pop Mart. Khi nhu cầu vượt xa nguồn cung, các nền tảng mua bán lại trở thành nơi thể hiện rõ nhất sức hút của sản phẩm.

Dữ liệu LSEG cho thấy cổ phiếu Pop Mart giảm 16% trong tháng qua nhưng vẫn tăng hơn 200% từ đầu năm đến nay.

Áp lực tạo 'cú hit' mới

Pop Mart không thu lợi từ thị trường thứ cấp, mà doanh thu chỉ đến từ mua bán trực tiếp. Tuy nhiên, hiệu ứng khan hiếm và cơn sốt mà thị trường này tạo ra từng góp phần xây dựng hình ảnh.

“Một chiếc đồng hồ vàng có thể tồn tại mãi mãi, Hermès sẽ trường tồn. Nhưng búp bê thì không”, Hao Hong nói.

Dù vậy, các nhà phân tích dự đoán Labubu và một số dòng ăn khách khác của Pop Mart vẫn sẽ duy trì sức hút ít nhất đến năm sau, nhờ chiến lược mở rộng ra nước ngoài, đặc biệt là Bắc Mỹ và châu Á - Thái Bình Dương. Công ty hiện đã vận hành công viên giải trí, hợp tác với Uniqlo, Disney, Coca-Cola, đồng thời đầu tư vào mảng phim hoạt hình để xây dựng câu chuyện cho các nhân vật.

Pop Mart chấp nhận “giảm nhiệt” để tiếp tục đường dài.

Jeff Zhang lưu ý rằng vòng đời sản phẩm có hạn, vì vậy, công ty cần tận dụng độ nóng khi còn có thể. Pop Mart cũng đang tìm cách mở rộng mô hình ngoài blind box, vốn từng mang lại hiệu ứng dopamine cho người chơi nhưng đồng thời bị truyền thông nhà nước Trung Quốc cảnh báo về tính gây nghiện đối với trẻ em.

Theo Dudarenok, thách thức lớn nhất của Pop Mart không phải là giữ Labubu luôn “nóng sốt”, mà là tạo ra cú hit tiếp theo.

“Pop Mart giống như những nhà nhân học hiện đại, liên tục quan sát và khai thác nỗi niềm của các cộng đồng tiêu dùng ngách để tạo ra nhân vật chạm tới trái tim họ. Và cũng cần nhớ, Labubu không thành công chỉ sau 3 tháng, mà phải mất vài năm để trở thành hiện tượng quốc tế. Vì vậy tôi tin họ sẽ còn mang đến nhiều điều bất ngờ trong những năm tới”, bà nói.