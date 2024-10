Lái siêu xe gây tai nạn, TikToker xin tiền fan mua cái mới

Điều khiển chiếc McLaren 570S gây tai nạn trên đường, Jack Doherty tiếp tục bị chỉ trích khi livestream xin người theo dõi quyên góp tiền.

Jack Doherty gây tai nạn trong khi livestream.

Trong buổi livestream trên TikTok có tiêu đề "Hãy giúp tôi lấy lại chiếc McLaren", Doherty yêu cầu: "Mọi người hãy nhấn đúp vào luồng phát trực tiếp này, chúng ta sắp đạt được 1 triệu lượt thích rồi, các bạn ơi, hãy xem chúng ta có thể đạt được điều đó nhanh đến mức nào".

"Sau khi chúng ta đạt được mục tiêu, tôi sẽ bấm theo dõi lại các bạn, cảm ơn mọi người", nam TikToker hứa hẹn.

Trong livestream, một người xem đặt câu hỏi: "Làm sao mà anh đâm xe được vậy?", Doherty trả lời: "Tôi bị trơn trượt. Tôi đang lái một chiếc McLaren trong cơn mưa như trút nước, bạn mong đợi điều gì? Các bạn đã bao giờ lái một chiếc McLaren đâu".

Doherty xin fan donate để "mang chiếc xe quay lại".

Dù có nhiều bình luận chỉ trích, nhiều lượt donate vẫn đổ về tài khoản của TikToker 21 tuổi, theo New York Post.

Trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra sửng sốt trước màn xin tiền - quyên tiền của Doherty và fan. Một người bình luận: "Quyên góp tiền cho một đứa trẻ lái nhiều siêu xe thì thật là điên rồ".

Hôm 5/10, Doherty livestream điều khiển chiếc McLaren 570S trị giá 200.000 USD trên đường cao tốc ở Miami, Florida (Mỹ). Anh chàng dường như đã lơ là, nhìn vào điện thoại trong lúc lái xe dưới trời mưa.

Theo clip cắt ra từ livestream, TikToker vừa phóng nhanh, vừa nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay phải. Sau đó ít giây, Doherty hét lên "No, no, no!" khi mất lái và lao xe vào lan can bên đường.

Trong khi được hai người qua đường kéo ra khỏi chiếc xe hư hỏng nặng, Doherty vẫn tiếp tục phát trực tiếp, thậm chí yêu cầu một trong những người cứu hộ cầm máy cho mình.

Streamer 21 tuổi còn bị nhiều người chỉ trích vì chỉ quan tâm trước đến chiếc xe bị hư hỏng, trong khi một người bạn ngồi ở ghế phụ vẫn đang kẹt trong xe và bị thương, ôm chặt cánh tay và đầu chảy máu. Doherty cũng chia sẻ video ghi lại cảnh hai người được điều trị vết thương trong bệnh viện.

Khi video về vụ tai nạn lan truyền, tài khoản trên nền tảng phát trực tiếp Kick của Doherty đã bị xóa. Người phát ngôn của nền tảng nói với NBC News rằng Kick "không dung túng cho hoạt động bất hợp pháp, đó là lý do chúng tôi nhanh chóng cấm người sáng tạo nội dung này khỏi nền tảng".

TikToker bị chỉ trích vì vẫn liên tục livestream sau khi gây tai nạn.

Trong một bài đăng trên X vào ngày 6/10, Doherty gửi lời xin lỗi người bạn đi chung:

"Tôi sẽ đăng một bài viết chi tiết hơn về vụ việc nhưng đã 24 giờ trôi qua kể từ vụ tai nạn và tôi chỉ muốn nói rằng tôi biết ơn biết bao khi Michael và tôi vẫn còn sống. Tôi rất xin lỗi Michael vì đã khiến bạn phải trải qua chuyện này. Cảm ơn tất cả người ứng cứu và giúp chúng tôi ra khỏi xe. Chuyện này đã có thể tệ hơn nhiều và đây là bài học to lớn".

Tuy nhiên, vụ việc vẫn khiến TikToker hứng nhiều chỉ trích và chê bai trên mạng xã hội. Phần lớn bình luận cho rằng Doherty cẩu thả khi lái xe, suýt gây họa cho cả người đi đường và bản thân, đến khi gặp nạn cũng chỉ lo việc quay phim lấy nội dung trước hơn là lo cho bạn.

Jack Doherty thường làm video có nội dung chơi khăm, khoe của.

Doherty là nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng với những video chơi khăm gây tranh cãi và khoe khoang sự giàu có. Anh có 14,9 triệu người đăng ký trên YouTube, 10 triệu người theo dõi trên TikTok và 3 triệu trên Instagram, 185.000 trên Kick trước khi bị nền tảng này cấm cửa.

Vào tháng 3, Doherty cũng từng chia sẻ video ghi lại cảnh anh vô tình lật chiếc xe địa hình Can-Am mới của mình "30 giây sau khi nhận được". Sau đó, anh đăng một bức ảnh về cánh tay bị thương, đồng thời hỏi những người theo dõi xem mình có nên đến bệnh viện hay không.

Hồi đầu năm, TikToker 21 tuổi bị kiện sau khi nhân viên an ninh của anh đấm vào mặt một người đàn ông trong bữa tiệc Halloween năm 2023 ở Los Angeles.

Tháng 11/2023, Doherty cũng phải đối mặt chỉ trích nặng nề vì gây tai nạn khi lái xe golf cùng bạn gái. Chiếc xe đã lật ngược về phía cô gái. Trong một video đăng trên YouTube, anh được nhìn thấy nhấc chiếc xe golf ra khỏi người bạn gái và xin lỗi.

"Anh thực sự nghĩ rằng mình vừa làm gãy cổ em. Anh đã cố giữ nó", Doherty nói trong video. "Nhưng xe golf thì vẫn ổn".