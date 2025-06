Làm gì để giảm đau gout nhanh tại nhà?

Với những nguyên liệu đơn giản, dễ kiếm như chanh, rễ gừng, than hoạt tính, bạn có thể thực hiện các biện pháp tại nhà dưới đây để làm giảm đau và sưng do gout.

Bệnh gout có thể gây sưng, đau, thường ở đầu ngón chân cái và mắt cá chân. Ảnh: Creakyjoints.

Bệnh gout là loại viêm khớp gây đau, sưng, nhạy cảm và viêm ở các khớp. Nồng độ axit uric cao trong cơ thể thường gây ra bệnh gout. Sự phân hủy axit uric tạo thành các tinh thể nhỏ, giống như kim, gây đau và có thể lắng đọng ở bất kỳ khớp nào.

Mọi người mô tả cơn đau như bị đâm bằng những con dao nhỏ, nóng. Bệnh gout có thể tấn công vào ban đêm vì axit uric chuyển thành các tinh thể gây đau ở nhiệt độ lạnh hơn. Bệnh chủ yếu xảy ra ở đầu ngón chân cái và mắt cá chân.

Thử các biện pháp khắc phục tại nhà dưới đây có thể giảm đau tạm thời cơn đau và sưng do gout:

- Rễ gừng:

Theo The Healthy, rễ gừng có đặc tính chống viêm và có thể được sử dụng như một trong nhiều phương pháp điều trị khác nhau để giảm bệnh gout. Có 3 cách bạn có thể sử dụng rễ gừng để giảm đau bao gồm:

Kết hợp nó vào các bữa ăn hàng ngày của bạn khi nấu ăn

Thêm nửa thìa cà phê rễ gừng vào nước sôi và uống hỗn hợp sau khi nguội

Tạo thành hỗn hợp sệt bằng cách trộn rễ gừng với nước và đắp lên vùng bị ảnh hưởng và để trong khoảng 30 phút

- Giấm táo:

Giấm táo là một trong những phương pháp chữa bệnh gout tại nhà đơn giản để giảm đau và sưng. Tính axit trong giấm giúp làm dịu cơn đau và giảm viêm. Thêm một thìa giấm táo vào cốc nước và uống 2-3 lần/ngày. Nếu thấy cách này hữu ích, bạn có thể tăng lượng giấm táo thêm vào nước.

- Nước lạnh:

Nhiệt độ lạnh giúp giảm sưng. Tuy nhiên, trong trường hợp bệnh gout, điều quan trọng là ngâm vùng bị ảnh hưởng trong nước lạnh để giảm đau thay vì sử dụng đá lạnh. Đá lạnh có thể làm hỏng da và khiến tình trạng gout trở nên tồi tệ hơn.

- Than hoạt tính:

Than hoạt tính là một trong những phương pháp chữa bệnh gout tại nhà tiềm năng, theo Mayo Clinic. Than hoạt tính hấp thụ axit uric, giúp làm giảm tác động của bệnh gout lên cơ thể. Ngâm mình trong bồn tắm với nửa cốc bột than hoạt tính hoặc tạo hỗn hợp sệt với bột than hoạt tính và nước rồi thoa lên vùng bị ảnh hưởng.

- Muối Epsom:

Muối Epsom chứa hàm lượng magiê cao, có tác dụng làm giảm huyết áp cao và nồng độ axit uric. Ngâm phần cơ thể bị ảnh hưởng trong hỗn hợp muối Epsom và nước ấm để giảm đau và giảm sưng.

- Nước chanh:

Cách tốt nhất để làm giảm cơn đau và sưng do bệnh gout là giảm lượng axit uric trong máu. Nước chanh kiềm hóa cơ thể và làm giảm lượng axit. Bạn có thể pha nước ép từ một quả chanh với nửa thìa baking soda. Khi hết sủi bọt, hãy thêm vào một cốc nước và uống ngay. Một cách khác là pha nước chanh với nước, uống khoảng 3 cốc mỗi ngày.