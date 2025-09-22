Làm rõ vụ anh họ sát hại em gái 8 tuổi ở Thanh Hóa

Cơ quan chức năng ban đầu xác định do xảy ra mâu thuẫn, cãi vã trong lúc chơi đùa, nam sinh ở Thanh Hóa đã gây thương tích cho em gái họ, dẫn đến tử vong rồi bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải, giấu dưới mương phía sau vườn.

Ngày 22/9, thông tin từ Viện KSND tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc có dấu hiệu của tội "Giết người" xảy ra trên địa bàn thôn Hoạch Thôn, xã Yên Định.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h ngày 20/9, chị N.T.T. (SN 1994, trú xã Yên Định) mang 2 con là cháu T.Q.A. (SN 2017) và T.Đ.D. đến nhà ông bà nội (ở thôn Hoạch Thôn, xã Yên Định) gửi nhờ trông hộ.

Công an, VKS Thanh Hóa khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Tại nhà ông bà nội lúc này có 2 cháu T.Q.V. (SN 2012) và em trai (SN 2017, cùng là con của vợ chồng anh chồng chị T. đang đi lao động tại nước ngoài, gửi cháu cho ông bà chăm sóc).

Khoảng 14h cùng ngày, ông bà nội đi gặt lúa ngoài đồng, nên để các em nhỏ ở nhà chơi với nhau. Trong lúc chơi, người anh họ Q.V. và em họ Q.A. xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, Q.V. dùng hung khí đánh khiến bé gái tử vong, rồi cho vào bao tải đưa đi giấu.

Lúc đi làm về, bà nội không thấy Q.A. nên hô hoán mọi người đi tìm và trình báo đến cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng, người thân sau đó phát hiện thi thể bé gái trong bao tải dưới mương nước sau góc vườn nhà.

Công an sau đó xác định nghi phạm gây ra vụ việc là người anh họ T.Q.V..

Hiện, vụ việc được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, xử lý.