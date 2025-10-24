Lần đầu xem hết 5 toa trên tàu du lịch 2 tầng Hà Nội

Đoàn tàu du lịch 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô - The Hanoi Train" gồm 5 toa ghế ngồi hai tầng và 2 toa phục vụ check-in, được thiết kế theo hình ảnh 5 cửa ô Thăng Long xưa. Mỗi toa đều có diện tích 55 m2, gồm hai tầng chính và một tầng xép, mang một phong cách riêng tái hiện ký ức, văn hóa và vẻ đẹp của Hà Nội qua từng thời kỳ. Trong ảnh là toa Ô Cầu Dền với chủ đề Hà Nội thời bao cấp, sức chứa 64 ghế.

Tầng một mang tên "Ngõ nhỏ, phố nhỏ" có 24 ghế; tầng xép "Hồ Tây lộng gió" có 6 ghế, tầng hai cùng tên với 34 ghế, được bố trí thoáng rộng để du khách ngắm cảnh.

Không gian được bao phủ bởi ánh sáng vàng ấm, gam gỗ nâu trầm cùng những vật dụng gợi nhớ quá khứ: xe đạp Thống Nhất, phích nước Rạng Đông, bảng hiệu cũ, ảnh đen trắng. Mỗi chi tiết đều tái hiện một Hà Nội giản dị, kiên cường và đong đầy hoài niệm.

Toa Ô Cầu Dền được ví như một "hành trình trở về", nơi du khách có thể chậm lại, lắng nghe và cảm nhận vẻ đẹp mộc mạc, thân thương của ký ức xưa của Hà Nội.

Toa Ô Quan Chưởng được thiết kế như một "bảo tàng ký ức" di động, nơi lịch sử và nghệ thuật gặp gỡ trong từng chi tiết kiến trúc. Toa mang phong cách Đông Dương kết hợp văn hóa bản địa, với sức chứa 65 ghế.

Tầng một mang tên "Bia kèm lạc" (25 ghế), tầng xép và tầng hai đều lấy cảm hứng từ "Phở Hà Nội" với lần lượt 10 và 30 ghế, tạo không gian vừa gần gũi vừa đậm chất Hà thành. Điểm nhấn của toa còn nằm ở triết lý Á Đông trong thiết kế nội thất, với đường cong mềm mại của bàn ghế, chất liệu mây, gỗ và vải bố tự nhiên.

Không gian được lấy cảm hứng từ biểu tượng đường sắt và cầu Long Biên, thể hiện qua những thanh tà vẹt trên vách, đường ray dưới sàn và khung bàn ghế kim loại vững chãi. Những chi tiết "mạnh mẽ" này cân bằng với mảng tường vàng rêu phong, sàn gạch bông cổ điển, khung cửa đinh tán và cửa chớp nan gỗ, gợi nhớ vẻ cổ kính của những biệt thự Pháp bên sông Hồng.

Toa Ô Cầu Giấy được thiết kế như một bức tranh ghép nghệ thuật, nơi kiến trúc và ký ức về Hà Nội giao hòa trong từng chi tiết. Toa gồm 58 ghế, mang phong cách gợi nhắc những mảnh ghép ký ức của Hà Nội qua nhiều thời kỳ.

Mỗi không gian đều mang tên gợi nhớ Hà thành xưa, với tầng một "Hà Nội không vội" (24 ghế), tầng xép và tầng hai "Cốm Làng Vòng" (10 và 24 ghế). Không gian nội thất tái hiện bản sắc của đô thị nghìn năm văn hiến, từ tường nhà rêu phong, vách ngăn mây tre đến gạch bông hoa văn tinh xảo và đường ray sắt tượng trưng cho hành trình ký ức.

Những biểu tượng vượt thời gian như vòm ga Hà Nội cũ, cầu Long Biên và sóng nước sông Hồng được đưa vào thiết kế, tạo nên một câu chuyện thị giác vừa cổ điển vừa đậm chất thơ.

Ô Chợ Dừa là toa VIP, mang phong cách tân cổ điển kết hợp nét phồn hoa của Hà Nội xưa, tạo nên không gian trải nghiệm cao cấp và thanh lịch.

Toa có 44 ghế, ít hơn so với các toa khác, nhằm mang lại sự riêng tư và thoải mái. Các khu vực đều được đặt tên gợi nhớ Hà Nội lãng mạn "Hà Nội mùa thu" cho cả tầng một, tầng xép và tầng hai.

Nội thất của toa được thiết kế tinh tế với ghế sofa mềm mại, gam màu trang nhã và ánh sáng ấm áp, kết hợp những đường nét tân cổ điển pha thẩm mỹ Á Đông.

Không chỉ là một toa tàu, Ô Chợ Dừa được ví như "phòng khách di động" dành cho du khách muốn tận hưởng hành trình trong không gian sang trọng, yên tĩnh, phù hợp cho nhóm nhỏ hoặc sự kiện riêng tư.

Toa Ô Đống Mác được thiết kế như một lát cắt ký ức về khu tập thể Hà Nội xưa, nơi lưu giữ những hình ảnh quen thuộc, giản dị mà đậm chất thơ của đời sống đô thị những thập niên trước.

Toa có 56 ghế, chia thành các không gian mang tên gợi nhớ thời bao cấp: tầng một "Loa phường" (20 ghế), tầng hai và tầng xép "Nhà hát lớn" (12 và 24 ghế).

Không gian nội thất gợi lại những khu tập thể cũ, từ cánh cửa sắt uốn cong màu lá cây, bảng thông báo nhỏ, đến gam màu thiên thanh quen thuộc.

Toa tàu này được giới thiệu là "bảo tàng ký ức" sống động, mời du khách trở về với những câu chuyện giản dị, những hồi ức cộng đồng và chiêm ngưỡng vẻ đẹp tươi mới, đầy sức sống của văn hóa Hà Nội xưa.

Tuyến khai thác mang tên "Thăng Long - Kinh Bắc: Ngàn năm còn vọng", xuất phát từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) với 2 chuyến mỗi ngày: sáng 8h-11h30 và chiều 13h30-17h.

Giá vé:

Toa Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Đống Mác: 550.000 đồng (tầng 1), 650.000 đồng (tầng 2).

Toa VIP Ô Chợ Dừa: 750.000 đồng.

Trẻ em dưới 6 tuổi (cao dưới 1,12 m) được miễn phí nếu ngồi cùng người lớn; từ 6 đến 10 tuổi (dưới 1,32 m) giảm 15%; trên 10 tuổi tính giá như người lớn.