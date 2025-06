Lạng lách chèn ép xe tải trên cao tốc, tài xế ôtô bị khởi tố

Chính thức ra mắt 126 Công an phường, xã tại Hà Nội

0

Sáng 29/6, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ ra mắt 126 Công an phường, xã và trao quyết định, tặng hoa chúc mừng 126 tân trưởng công an phường, xã trên địa bàn Hà Nội.