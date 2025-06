Thực hư Công ty Trần Kim Huyền 'tặng biệt thự triệu đô'

Để lôi kéo nhiều người tham gia hệ thống phân phối sản phẩm Trần Kim Huyền, bà Nguyễn Thị Hợi không ngừng vẽ ra giấc mơ "tặng biệt thự triệu đô", sổ hồng cho các thủ lĩnh.

Liên quan đến vụ án đường dây sản xuất hàng loạt sản phẩm thực phẩm chức năng giả do nhóm đối tượng Hoàng Thị Ngọc (SN 1988, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Hợi (SN 1983, trú tại xã Ea BHốck, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Công ty TNHH Trần Kim Huyền (Công ty Trần Kim Huyền), sáng 29/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng Nguyễn Thị Hợi.

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hợi đã có hành vi tự ý tổ chức sản xuất cao bách thảo xương khớp, dạ dày, dầu xoa bóp, nước ngậm răng miệng thảo mộc... tại Công ty TNHH Trần Kim Huyền.

Cơ quan CSĐT Công an Đắk Lắk tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thị Hợi. Ảnh: CA Đắk Lắk.

Tuy nhiên, trên nhãn, bao bì sản phẩm lại thể hiện thông tin tên, địa chỉ tổ chức sản xuất là Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ dược liệu, địa chỉ tại Km12,9 đường Ngọc Hồi (xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) khi chưa được sự đồng ý của đơn vị sản xuất có tên trên bao bì. Với hành vi vi phạm này, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hợi về các hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Qua tìm hiểu, đối tượng Nguyễn Thị Hợi từng là nhân vật đình đám trên mạng xã hội với lượng người theo dõi, tương tác đông đảo. Lợi dụng sự nổi tiếng này, Hợi đã liên tục tung ra các thông tin quảng cáo gian dối để đánh bóng tên tuổi và sản phẩm. Theo đó, Hợi thường xuyên đưa ra những "bánh vẽ" hấp dẫn trên mạng xã hội để lôi kéo nhiều người tham gia hệ thống phân phối sản phẩm của Công ty Trần Kim Huyền.

Cụ thể như trong giai đoạn 2021-2024, Hợi liên tục chia sẻ trên mạng xã hội những hình ảnh, bài viết thể hiện việc trao tặng sổ hồng cho các đại lý kinh doanh hiệu quả. Cứ thế, những “giấc mơ làm giàu” nhanh chóng được vẽ ra bằng loạt câu chuyện thành công đầy kịch tính.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Nguyễn Thị Hợi đã tự vẽ ra cảnh khởi công hoành tráng xây dựng 300 căn "biệt thự triệu đô".

Điển hình như vào tháng 7/2021, trang cá nhân Nguyễn Thị Hợi đăng tải bài viết với nội dung như: "Chân dung cô gái công nhân, mẹ bỉm 3 con chưa từng dùng mạng xã hội", "Được thủ lĩnh L.Y. dẫn đường theo sát, kèm cặp phải hướng dẫn 8 ngày em mới biết đăng bài Facebook", "Lần đầu tiên vậy mà đến này hôm nay, sau hơn 2 năm đồng hành cùng Trần Kim Huyền, cô ấy đã là một thủ lĩnh cừ khôi, đã tự chủ về tài chính và đã có thu nhập từ 50 triệu/tháng trở lên...".

Hay "Với số vốn ban đầu chỉ 5 sản phẩm và hơn 700 ngày cày cuốc kiên trì, số vốn hiện nay của em đã được nhân lên gấp hàng trăm lần, thu nhập liên tục tăng dần đều và ngày hôm nay em là 1 trong top 40 thủ lĩnh xuất sắc toàn công ty Trần Kim Huyền…”, “Với doanh số mở đầu tháng 7 hơn 300 triệu đồng, em là đã là 1 trong 40 thủ lĩnh đầu tiên của công ty xuất sắc nhận được món quà tặng đặc biệt là bìa đỏ đất thổ cư chính chủ...”.

Đáng chú ý, trong năm 2023, Hợi còn rầm rộ quảng cáo về dự án 300 căn biệt thự, với tổng diện tích hơn 25 ha tại một vùng quê xã Yang Reh, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk mang tên TKH Group để tặng cho những “thủ lĩnh” của Trần Kim Huyền.

Trên mạng xã hội, Hợi cho hay: “Đây là dự án mà Hợi đã ấp ủ khoảng 6 năm qua. 6 năm qua manh nha hình thành phát triển, và ngày hôm nay những căn biệt thự bắt đầu mọc lên. Trong mục tiêu là 10 năm từ 2022-2032 thì sẽ hoàn thiện xong 300 căn biệt thự và sẽ tặng cho 300 thủ lĩnh của Trần Kim Huyền...”.

Một trong hàng nghìn sản phẩm do đối tượng Nguyễn Thị Hợi phân phối, quảng cáo bán ra thị trường.

Hợi đưa ra thông tin để nhận được căn “biệt thự triệu đô” này rất đơn giản, chỉ cần doanh doanh số của các bạn 1 ngày 1 triệu đồng, doanh số 1 tháng là 30 triệu đồng và tăng trưởng 5% mỗi tháng. Đến tháng thứ 117 là bạn đã nhận được căn biệt thự tuyệt vời này rồi...”. Và để tạo lòng tin, tháng 10/2023, Hợi đã tổ chức lễ khởi công hoành tráng. Tuy nhiên, theo xác nhận từ cơ quan chức năng, đây là một dự án “ma”, thực tế không có quyết định, chủ trương đầu tư nào được phê duyệt.

Trao đổi về vụ việc Hợi khởi công, xây dựng 300 căn "biệt thự triệu đô" để tặng các thủ lĩnh như lời Hợi rêu rao, ông Nguyễn Ngọc Pháp, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước đây địa phương đã lập biên bản, xử lý một số cá nhân liên quan dự án 300 căn biệt thự ảo của Công ty TNHH Trần Kim Huyền tại xã Yang Reh.

“Khu vực được đối tượng Hợi quảng cáo dự án 300 căn biệt thự của Công ty Trần Kim Huyền nằm cạnh bờ hồ Yang Reh. Thực tế, tại đây không có bất kỳ dự án biệt thự nào được cấp có thẩm quyền cấp phép. Diện tích đất này chỉ được vài trăm mét vuông, trong đó có một phần đất thổ cư và có xây dựng nhà ở bình thường”, ông Pháp thông tin.

Ông Pháp cho biết thêm, Công ty Trần Kim Huyền có địa chỉ tại xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, do đối tượng Nguyễn Thị Hợi làm giám đốc. Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hợi để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

“Tôi khẳng định trên địa bàn không có bất cứ dự án biệt thự nào được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Việc đối tượng Nguyễn Thị Hợi tự ý tổ chức lễ động thổ, khởi công rầm rộ là nhằm mục đích tạo dựng hình ảnh ảo để phục vụ cho hoạt động bán hàng. Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương đã mời các cá nhân liên quan đến làm việc, lập biên bản và xử lý theo quy định”, ông Pháp khẳng định.

Trong khi đó, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện tại Công ty TNHH Trần Kim Huyền đang lưu giữ 1.608 sản phẩm, gồm 577 sản phẩm cao bách thảo xương khớp, 269 sản phẩm dạ dày, 40 sản phẩm dầu xoa bóp và 722 sản phẩm nước ngậm răng miệng. Tất cả sản phẩm này đều mang nhãn hiệu Trần Kim Huyền cùng nhiều nguyên liệu, bao bì, nhãn, phiếu các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Trong số 1.608 sản phẩm hàng hóa phát hiện, có 1.339 sản phẩm có chỉ tiêu thành phần không đạt 1-4 chỉ tiêu so với công bố trên bao bì, nhãn sản phẩm và 846 sản phẩm cao bách thảo xương khớp và dạ dày, được đăng ký công bố là thực phẩm bảo vệ sức khỏe và được cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm đều là thực phẩm giả về chất lượng và nguồn gốc, xuất xứ.