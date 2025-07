Lê Hà Trúc xin lỗi

Sau khoảng 2 tuần im lặng trước những thông tin trái chiều về mình trên mạng xã hội, influencer Lê Hà Trúc (sinh năm 1996) chính thức lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân vào chiều ngày 16/7.

“Bằng tất cả sự chân thành và tinh thần cầu thị, Trúc thật lòng xin lỗi vì những cách cư xử chưa vẹn tròn, thấu đáo đến từ phía mình trong quá khứ”, cô viết.

Trong bài đăng, vợ “cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam” Nguyễn Quang Đạt cũng cho biết không lên tiếng sớm vì muốn đưa ra thông báo chính thức khi bình tĩnh. Cô thừa nhận trong gần 9 năm làm công việc sáng tạo nội dung, có những lúc chưa chín chắn, thiếu sự tinh tế, cứng nhắc và mang cái tôi cao.

Hà Trúc ý thức được rằng điều này có thể vô tình tạo ra sự không thoải mái, hài lòng, thậm chí gây tổn thương đến đối tác trong quá trình làm việc. Cô cũng hứa dành thời gian để rà soát công việc, quy trình vận hành, giao tiếp của đội nhóm, tránh những tình huống đáng tiếc trong tương lai.

Cuối cùng, influencer này cho biết mong muốn mang đến giá trị tích cực, gửi lời xin lỗi đến những người lo lắng, phiền lòng, thể hiện sự biết ơn đối với những người tin tưởng, yêu thương và chọn đồng hành.

Đầu tháng 7, Lê Hà Trúc trở thành cái tên gây chú ý. Ồn ào bắt đầu từ một bài đăng trên nền tảng Threads, bàn về thái độ, cách ứng xử của Hà Trúc với người theo dõi. Đến ngày 16/7, bài viết thu về 4 triệu lượt xem, hơn 11.600 lượt thích và 11.700 bình luận.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người dùng lên tiếng chỉ trích cách xây dựng hình tượng tương đối gượng ép của Hà Trúc. Hình ảnh hoàn hảo quá mức của cô trên mạng xã hội bị cho là phi thực tế. Những nhận xét như “gồng”, “làm màu”,... được cộng đồng mạng dành cho vợ của “cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam”.

Lê Hà Trúc còn bị cho là thường xuyên đáp trả, có thái độ bất lịch sự trước những lời nhận xét, góp ý từ phía khán giả. Cô nhiều lần xóa bình luận, chặn, thậm chí tranh cãi với người theo dõi.

Ngoài ra, một số ý kiến còn chỉ trích thái độ làm việc của Hà Trúc với nhãn hàng. Cô bị cho là thích nổi bật khi tham gia sự kiện, đòi hỏi khi kết hợp với một số thương hiệu.

Đỉnh điểm, sự việc bó hoa cưới được influencer sinh năm 1996 khoe là do bạn thân làm thực tế thuộc về một tiệm hoa tại TP.HCM khiến công chúng đặc biệt bức xúc. Sau đó, bạn thân của cô phải lên tiếng giải thích về vụ việc.

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.