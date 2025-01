'Lên đời bếp từ' - xu hướng tiện nghi cho gia đình hiện đại

Bếp từ không chỉ là một thiết bị nhà bếp mà còn là biểu tượng của lối sống an toàn, tiện nghi. “Lên đời” bếp từ là gợi ý được nhiều người lựa chọn cho ngôi nhà hiện đại

Tết không chỉ là dịp sum họp mà còn là thời điểm lý tưởng để làm mới không gian sống, đặc biệt là căn bếp - nơi giữ lửa yêu thương của mỗi gia đình. Với xu hướng hiện đại hóa, bếp từ đang dần trở thành sự lựa chọn thay thế bếp gas truyền thống nhờ sự tiện lợi, an toàn và hiện đại mà sản phẩm này mang lại.

Ưu điểm của bếp từ

Bếp từ hoạt động dựa trên nguyên lý cảm ứng từ, không phát sinh ngọn lửa trực tiếp, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và rò rỉ khí gas. Không chỉ thế, bếp còn được tích hợp các tính năng bảo vệ an toàn cho gia đình khi sử dụng. Đồng thời, bếp từ có hiệu suất nấu lên đến 90%, nhiệt lượng được truyền trực tiếp vào đáy nồi làm nóng nhanh hơn và giúp điều chỉnh nhiệt độ chính xác. Bếp cũng được trang bị công nghệ biến tần Inverter nhằm tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ, từ đó tiết kiệm điện hơn cho gia chủ.

Nhiều gia đình hiện đại chọn bếp từ cho căn bếp.

Tính thẩm mỹ hiện đại cũng là điểm cộng khiến nhiều gia đình lựa chọn bếp từ. Sản phẩm có thiết kế bề mặt kính sáng bóng, dễ dàng vệ sinh, mang lại diện mạo mới mẻ và hiện đại cho không gian bếp, giúp căn bếp thêm sang trọng và thể hiện phong cách sống hiện đại, tinh tế cho gia chủ.

Bên cạnh đó, sản phẩm cũng tích hợp nhiều tính năng thông minh, mang đến sự tiện lợi và hiệu quả trong quá trình nấu nướng như hẹn giờ nấu, nấu nhanh, chức năng nấu cài đặt sẵn... Chị Thương (Hà Nội) chia sẻ: "Ban đầu tôi hơi lo lắng về chi phí đầu tư bếp từ, nhưng sau khi sử dụng, tôi thấy đáng tiền. Bếp từ nấu nhanh, tiết kiệm thời gian, đặc biệt an toàn vì nhà tôi có trẻ nhỏ. Giờ không còn sợ rò rỉ gas hay quên tắt bếp".

Bếp từ đôi Funiki - lựa chọn an toàn, tiết kiệm

Với bếp từ đôi Funiki vừa có thể nấu nướng nhanh chóng, an toàn mà vẫn tiết kiệm điện năng sử dụng, giúp bạn có thêm lựa chọn cho căn bếp của mình.

Sản phẩm bếp từ đôi Funiki sử dụng công nghệ Inverter giúp chuyển đổi hầu hết năng lượng điện thành nhiệt năng, giảm thiểu lãng phí, góp phần bảo vệ môi trường nhờ giảm lượng năng lượng tiêu thụ mà vẫn đảm bảo hiệu suất nấu ăn cao. Bếp có mâm từ lớn, công suất mạnh mẽ với bảng điều khiển cảm ứng nhạy bén, hiển thị LED rõ ràng giúp người dùng dễ dàng thao tác, cho khả năng nấu nướng cực nhanh, tiết kiệm thời gian tối đa. Mặt bếp được làm bằng kính chống xước, chịu lực, chịu nhiệt cao và dễ dàng vệ sinh.

Người dùng cũng có thể an tâm nấu nướng với nhiều tính năng an toàn như tự động ngắt khi quá tải/quá nhiệt, ngắt khi không có nồi hay nồi nấu không phù hợp... tránh hiện tượng cháy nổ hay hư hại thiết bị, giúp người dùng yên tâm trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, bếp còn có tính năng khóa trẻ em, đảm bảo an toàn cho các gia đình có con nhỏ.

Anh Thành (Hải Dương) tin tưởng chọn mua bếp từ đôi Funiki bởi bếp có giá thành hợp lý, đến từ thương hiệu uy tín Hòa Phát.

Bếp từ đôi Funiki là sự lựa chọn lý tưởng cho gia đình Việt, không chỉ bởi có công suất mạnh mẽ, khả năng tiết kiệm điện vượt trội mà còn có mức giá thành phải chăng. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc bếp từ có thể đáp ứng mọi nhu cầu nấu nướng hàng ngày mà không tốn quá nhiều chi phí, thì bếp từ Funiki này là một gợi ý đáng cân nhắc.

Với giá thành hợp lý, thời gian bảo hành vượt trội lên đến 24 tháng, Funiki được người dùng đánh giá là thương hiệu bếp từ đáng tin cậy, giúp nâng tầm trải nghiệm nấu nướng của mọi gia đình với chất lượng và dịch vụ đảm bảo.

Chị L.T.Thuận (Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây nhà tôi dùng bếp gas, sau đó chuyển sang bếp từ. Từ lúc đó, bếp lúc nào cũng sạch, vệ sinh dễ dàng, nấu ăn không bị ám mùi gas trong nhà và không lo đang nấu thì hết ga đột ngột. Tiền điện cũng không tăng nhiều, tính ra rất tiện lợi và sạch sẽ. Đặc biệt, sản phẩm đến từ thương hiệu uy tín Hòa Phát, tôi rất yên tâm để sử dụng và giá lại rất hợp lý”.

Bếp từ không chỉ là một thiết bị nhà bếp, mà còn là biểu tượng của sự thay đổi tích cực, hướng tới một cuộc sống an toàn, tiện nghi và thân thiện với môi trường. Bạn có thể khởi đầu năm mới bằng những thay đổi nhỏ nhưng ý nghĩa lớn - đơn cử là việc “lên đời” bếp từ cho ngôi nhà hiện đại.