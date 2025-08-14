'Người phụ nữ đẹp nhất thế giới' hẹn hò ngôi sao F1

|
Yael Shelbia (23 tuổi) xuất hiện tình tứ bên tay đua của Aston Martin tại một địa điểm chưa xác định trong tấm hình được tài khoản @f1gossipofficial đăng tải trên Instagram. Nhiều người dùng mạng tỏ ra trầm trồ trước nhan sắc của người đẹp Israel: “Trời ơi, cô ấy đẹp quá”, “Cô ấy quá lộng lẫy, tôi phát cuồng mất”.
|
Shelbia lớn lên tại một thành phố nhỏ ở miền Bắc Israel, trong một gia đình Do Thái đông con. Cô bắt đầu làm người mẫu từ năm 16 tuổi, sau khi một nhiếp ảnh gia địa phương chú ý đến những bức ảnh trên Instagram của cô.
|
Người đẹp sinh năm 2001 có gương mặt hút hồn, chiều cao 1,74 m. Cô từng giành hạng 1 trong danh sách “100 gương mặt đẹp nhất thế giới” do tổ chức TC Candler bình chọn năm 2020. Nàng mẫu tiết lộ cô khá bất ngờ khi được trao danh hiệu vì thậm chí không biết mình đang tham gia cuộc bình chọn, nhưng vẫn cảm thấy “rất thú vị và vinh dự”.
|
Trước khi được tôn vinh, Shelbia đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong lực lượng Không quân Israel. Cô từng xếp hạng 14 năm 2017, hạng 3 năm 2018 và hạng 2 năm 2019 của danh sách nổi tiếng.
|
Shelbia từng làm mẫu cho dòng mỹ phẩm KKW Beauty của Kim Kardashian, thương hiệu skincare của Kylie Jenner và tham gia chiến dịch quảng bá cùng Lionel Messi cho FINNEY Mobile. Shelbia xuất hiện trên trang bìa tháng 8/2020 của tạp chí thời trang Harper's Bazaar ấn bản Bulgaria. Ngoài sự nghiệp người mẫu, cô còn từng tham gia đóng phim.
|
Trước khi vướng tin hẹn hò Lance Stroll, Shelbia từng yêu tỷ phú Mỹ Brandon Korff, con trai của doanh nhân Sumner Redstone, và là người thừa kế đế chế Paramount. Khi đó, cả hai công khai mối quan hệ trước truyền thông.
|
Shelbia hiện có 1,4 triệu lượt theo dõi trang Instagram và đã quá quen với việc trở thành tâm điểm chú ý. “Tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ và yêu thương, cả những tin nhắn tỏ tình và lời lẽ không mấy dễ chịu. Nhưng đó chỉ là mấy điều chẳng đáng bận tâm”, cô từng bày tỏ.
|
Về phần Lance Stroll, anh từng hẹn hò nhiều người mẫu, gần đây nhất là Sara Pagliaroli. Giống như bạn trai cũ của Yael Shelbia, tay đua mang quốc tịch Bỉ - Canada sinh ra trong gia đình giàu có. Cha anh - Lawrence Stroll - là chủ đội đua Aston Martin F1 và Chủ tịch điều hành của hãng xe Aston Martin, sở hữu khối tài sản khoảng 3 tỷ bảng Anh (hơn 4 tỷ USD), theo Forbes. Tay đua sinh năm 1998 cao 1,82 m, hút 1,5 triệu follow trang cá nhân.
