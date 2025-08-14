'Người phụ nữ đẹp nhất thế giới' hẹn hò ngôi sao F1

Shelbia lớn lên tại một thành phố nhỏ ở miền Bắc Israel, trong một gia đình Do Thái đông con. Cô bắt đầu làm người mẫu từ năm 16 tuổi, sau khi một nhiếp ảnh gia địa phương chú ý đến những bức ảnh trên Instagram của cô.