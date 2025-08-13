Cái kết cho phi công 19 tuổi 'triệu fan' bị bắt giữ ở Nam Cực

Vướng rắc rối pháp lý ở Chile sau khi hạ cánh trái phép xuống Nam Cực, Ethan Guo may mắn không bị khởi tố.

Ethan Guo thực hiện chuyến bay một mình qua 7 châu lục để gây quỹ. Ảnh: @ethanguo.rtw/Instagram

Một thẩm phán Chile vừa chấp thuận đình chỉ các thủ tục tố tụng đối với Ethan Guo - phi công kiêm influencer người Mỹ - sau cáo buộc hạ cánh trái phép trên một đảo xa thuộc Nam Cực hồi cuối tháng 6.

Theo thỏa thuận được phê duyệt ngày 11/8, Guo phải đóng góp 30.000 USD cho quỹ ung thư trẻ em trong vòng 30 ngày, rời khỏi Chile và không quay lại trong 3 năm.

"Nếu không đáp ứng điều kiện, thỏa thuận sẽ vô hiệu và phiên tòa sẽ tiếp tục", công tố viên Cristián Crisosto nói với CNN.

Guo hiện cùng chiếc máy bay Cessna 182Q mang số hiệu N182WT vẫn ở Nam Cực. Cậu phải tự chi trả khoảng 600 USD /ngày cho việc bảo đảm an toàn máy bay và sinh hoạt cá nhân.

Crisosto cho biết Guo có thể rời Nam Cực bằng tàu hải quân hoặc chuyến bay thương mại, dự kiến khởi hành từ thành phố Punta Arenas vào đầu tháng 10.

Theo nhà chức trách, Guo đã nộp kế hoạch bay sai lệch và cất cánh từ sân bay Carlos Ibáñez del Campo ở Punta Arenas, trước khi đổi hướng xuống khu vực Nam Cực nằm trong tuyên bố chủ quyền của Chile. Công tố viên cho rằng Guo đã khai sai điểm hạ cánh với trạm kiểm soát mặt đất.

Luật sư Karina Ulloa cho biết thân chủ của bà gặp "nhiều trục trặc" khi đang ở trên không và khẳng định đây chỉ là chuyến bay thăm dò.

Guo đang thực hiện hành trình bay một mình qua 7 châu lục để gây quỹ nghiên cứu ung thư, với mục tiêu đạt 1 triệu USD . Chuyến đi được cậu chia sẻ từ tháng 9 năm ngoái cho hơn một triệu người theo dõi trên Instagram.