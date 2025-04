Liberty Z mang trải nghiệm 'Liberty your world' đến Hà Nội

Sự kiện "Liberty your world" do Piaggio tổ chức thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham gia trải nghiệm. Nổi bật nhất là màn ra mắt Liberty Z phiên bản độc quyền cho thị trường Việt Nam.

Trong hai ngày 29-30/3, phố đi bộ Hoàn Kiếm - trái tim văn hóa và sáng tạo của Hà Nội đã trở thành điểm hẹn cho giới trẻ khi đón chào sự kiện “Liberty your world”, nối tiếp hành trình mà Piaggio đã khởi xướng từ TP.HCM. Không gian mở cùng chuỗi trải nghiệm đa giác quan đã tạo nên một sân chơi thực thụ, nơi giới trẻ được tự do thể hiện bản thân, kết nối cộng đồng và khẳng định phong cách sống hiện đại.

Liberty Z - phiên bản độc quyền cho thị trường Việt Nam đã xuất hiện tại Hà Nội.

Tâm điểm sự kiện là màn ra mắt chính thức tại Hà Nội của Liberty Z - mẫu xe tay ga phiên bản giới hạn được thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam. Với thiết kế hiện đại và tích hợp công nghệ kết nối thông minh MIA, Liberty Z không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là tuyên ngôn phong cách sống dành cho thế hệ yêu thích sự chủ động và khác biệt.

Góp phần lan tỏa tinh thần đó tại sự kiện là sự tham gia của Rhyder - nghệ sĩ trẻ đồng hành cùng chiến dịch Liberty 2025, mang đến hình ảnh một thế hệ dám thể hiện, luôn chuyển động và không ngừng khẳng định cá tính riêng.

Với thông điệp “Liberty your world”, Piaggio mong muốn truyền tải về một thế giới rộng mở, nơi Gen Z có thể tự do khẳng định bản thân, xây dựng những kết nối ý nghĩa và tự tin tận hưởng hành trình khám phá cuộc sống theo cách riêng. Từ nguồn cảm hứng này, sự kiện “Liberty your world” tại Hà Nội được thiết kế như một trải nghiệm đa trạm. Người tham dự có thể tham gia các hoạt động tương tác sôi nổi qua từng khu vực và nhận các quà tặng mang đậm dấu ấn thương hiệu Liberty.

Liberty 2025 hỗ trợ kết nối điện thoại qua Piaggio MIA, giúp người dùng dễ dàng quản lý cuộc gọi, nghe nhạc và theo dõi hành trình.

Tại khu vực trải nghiệm, người tham dự cũng được trực tiếp khám phá nền tảng Piaggio MIA - công nghệ kết nối xe với điện thoại thông minh, cho phép người dùng quản lý cuộc gọi, nghe nhạc và theo dõi dữ liệu hành trình một cách dễ dàng. Ứng dụng Piaggio MIA hiển thị trực tiếp trên mặt đồng hồ Full LCD 5.5 inch hiện đại giúp người dùng nắm bắt thông tin nhanh chóng, trực quan, mở ra chuẩn mực mới cho việc di chuyển an toàn và tiện nghi.

Một trong những điểm nhấn ấn tượng là hoạt động trao giải cho cuộc thi nghệ thuật “Liberty your Ha Noi” - nơi giới trẻ thủ đô kể câu chuyện về Liberty và văn hoá Hà Nội qua góc nhìn sáng tạo. 30 tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại sự kiện và chuyển thể thành thiết kế totebag phiên bản giới hạn, in ấn tại chỗ. Đây không chỉ là sự ghi nhận tài năng, mà còn là cách Liberty khuyến khích người trẻ thể hiện bản sắc, khơi dậy niềm tự hào và truyền cảm hứng xây dựng văn hóa sáng tạo đương đại Việt Nam.

Các tác phẩm từ cuộc thi “Liberty your Ha Noi” được in thành totebag giới hạn, tôn vinh tinh thần sáng tạo trẻ.

Không khí càng trở nên sôi động hơn với phần trình diễn cuốn hút của Rhyder. Âm nhạc, tương tác và cảm xúc đã biến sự kiện thành một điểm chạm bùng nổ năng lượng của tinh thần “Liberty your world”. Trong đó, được mong chờ nhất là bộ quà tặng giới hạn cho 50 khách hàng đầu tiên đặt cọc Liberty Z duy nhất tại sự kiện. Rhyder đã trực tiếp trao tận tay bộ quà phiên bản giới hạn đậm chất Liberty, như một lời tri ân từ thương hiệu gửi đến khách hàng đã tiên phong đồng hành cùng thương hiệu.

Rhyder, nghệ sĩ đồng hành cùng Liberty 2025 - xuất hiện nổi bật, giao lưu cùng người hâm mộ và lan tỏa tinh thần tự do, cá tính.

Sự kiện "Liberty your world" tại Hà Nội đã đánh dấu bước tiến mới của Liberty 2025 trong việc chinh phục giới trẻ Việt Nam, được kỳ vọng trở thành biểu tượng phong cách mới của thế hệ người tiêu dùng này.

Piaggio Liberty 2025 và phiên bản Liberty Z hiện có mặt tại các đại lý chính hãng của Piaggio Việt Nam trên toàn quốc. Khách hàng sở hữu Liberty 2025 sẽ nhận được ưu đãi gói Liberty Care bao gồm các chi phí bảo dưỡng lên đến 2 năm hoặc 19.999 km (tương đương 4 lần bảo dưỡng). Độc giả tìm hiểu thêm về dòng xe tay ga phong cách Italy phiên bản mới nhất tại đây.