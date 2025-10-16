Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của sinh viên cả nước

Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán một tháng. Trong khi đó, lịch nghỉ của nhiều đại học kéo dài 14 ngày.

Nhiều trường đại học đã dự kiến lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Thụy Trang.

Các trường đại học thường xây dựng lịch nghỉ Tết Nguyên đán dài để thuận tiện cho sinh viên xa nhà có thể về quê dài ngày. Thời gian nghỉ của các trường khác nhau, song đa số dự kiến cho sinh viên nghỉ 2-3 tuần.

Một số trường cho sinh viên nghỉ dài hơn như Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (nghỉ 30 ngày), Đại học Nông Lâm TP.HCM (28 ngày), Đại học Công thương TP.HCM (28 ngày).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ của các trường đại học dự kiến theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2025-2026 như sau:

STT Trường Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 Số ngày nghỉ 1 Đại học Công thương TP.HCM 9/2-8/3/2026 28 ngày 2 Đại học Y Dược TP.HCM 9/2-27/2/2026 19 ngày 3 Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM 9/2-27/2/2026 19 ngày 4 Đại học Gia Định 9/2-28/2/2026 20 ngày 5 Đại học Mở TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày 6 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 9/2-1/3/2026 21 ngày 7 Đại học Văn Hiến 11/2-24/2/2026 14 ngày 8 Đại học Ngân hàng TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày 9 Học viện Phụ nữ Việt Nam 9/2-1/3/2026 21 ngày 10 Đại học Tài chính - Marketing 9/2-22/2/2026 14 ngày 11 Học viện Hàng không Việt Nam 9/2-1/3/2026 21 ngày 12 Đại học Bách khoa Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày 13 Đại học Đại Nam 9/2-22/2/2026 14 ngày 14 Đại học CMC 11/2-24/2/2026 14 ngày 15 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM 9/2-27/2/2026 19 ngày 16 Học viện Ngân hàng 9/2-1/3/2026 21 ngày 17 Đại học Kinh tế Quốc Dân 8/2-1/3/2026 22 ngày 18 Đại học Kiến trúc TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày 19 Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày 20 Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày 21 Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày 22 Đại học Hoa Sen 9/2-22/2/2026 14 ngày 23 Đại học Công nghiệp TP.HCM 9/2-22/2/2026 14 ngày 24 Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày 25 Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM 1/2-1/3/2026 30 ngày 26 Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) 9/2-22/2/2026 14 ngày 27 Đại học Quy Nhơn 9/2-1/3/2026 21 ngày 28 Đại học Xây dựng Hà Nội 16/2-1/3/2026 14 ngày 29 Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) 9/2-1/3/2026 21 ngày 30 Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-1/3/2026 21 ngày 31 Đại học Duy Tân 9/2-25/2/2026 17 ngày 32 Đại học Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày 33 Đại học Mỏ - Địa chất 9/2-1/3/2026 21 ngày 34 Đại học Mở Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày 35 Đại học Thương Mại 10/2-23/2/2026 14 ngày 35 Đại học Nông Lâm TP.HCM 2/2-1/3/2026 28 ngày 36 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) 9/2-22/2/2026 14 ngày 37 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 9/2-27/2/2026 19 ngày 38 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 9/2-1/3/2026 21 ngày 39 Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) 9/2-22/2/2026 14 ngày 40 Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM 8/2-1/3/2026 22 ngày 41 Đại học Thủy lợi 9/2-22/2/2026 14 ngày 42 Đại học Quốc tế Sài Gòn 9/2-28/2/2026 20 ngày 43 Đại học Sài Gòn 9/2-28/2/2026 20 ngày 44 Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) 9/2-1/3/2026 21 ngày 45 Đại học Sư phạm Hà Nội 9/2-22/2/2026 14 ngày 46 Đại học Thăng Long 12/2-25/2/2026 14 ngày 47 Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) 9/2-22/2/2026 14 ngày 48 Đại học Tôn Đức Thắng 9/2-1/3/2026 21 ngày 49 Đại học Quốc tế Hồng Bàng 16/2-28/2/2026 13 ngày 50 Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM 9/2-22/2/2026 14 ngày

Hôm 13/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Theo đó, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết âm lịch từ thứ bảy ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng chạp, năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng giêng, năm Bính Ngọ).

Như vậy, kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần.