Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của sinh viên cả nước

  • Thứ năm, 16/10/2025 07:29 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán một tháng. Trong khi đó, lịch nghỉ của nhiều đại học kéo dài 14 ngày.

Nhiều trường đại học đã dự kiến lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Thụy Trang.

Các trường đại học thường xây dựng lịch nghỉ Tết Nguyên đán dài để thuận tiện cho sinh viên xa nhà có thể về quê dài ngày. Thời gian nghỉ của các trường khác nhau, song đa số dự kiến cho sinh viên nghỉ 2-3 tuần.

Một số trường cho sinh viên nghỉ dài hơn như Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (nghỉ 30 ngày), Đại học Nông Lâm TP.HCM (28 ngày), Đại học Công thương TP.HCM (28 ngày).

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ của các trường đại học dự kiến theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2025-2026 như sau:

STT Trường Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 Số ngày nghỉ
1 Đại học Công thương TP.HCM 9/2-8/3/2026 28 ngày
2 Đại học Y Dược TP.HCM 9/2-27/2/2026 19 ngày
3 Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM 9/2-27/2/2026 19 ngày
4 Đại học Gia Định 9/2-28/2/2026 20 ngày
5 Đại học Mở TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày
6 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 9/2-1/3/2026 21 ngày
7 Đại học Văn Hiến 11/2-24/2/2026 14 ngày
8 Đại học Ngân hàng TP.HCM 9/2-1/3/2026 21 ngày
9 Học viện Phụ nữ Việt Nam 9/2-1/3/2026 21 ngày
10Đại học Tài chính - Marketing9/2-22/2/202614 ngày
11Học viện Hàng không Việt Nam9/2-1/3/202621 ngày
12Đại học Bách khoa Hà Nội9/2-22/2/202614 ngày
13Đại học Đại Nam9/2-22/2/202614 ngày
14Đại học CMC11/2-24/2/202614 ngày
15Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM9/2-27/2/202619 ngày
16Học viện Ngân hàng9/2-1/3/202621 ngày
17Đại học Kinh tế Quốc Dân8/2-1/3/202622 ngày
18Đại học Kiến trúc TP.HCM9/2-1/3/202621 ngày
19Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/2/202614 ngày
20Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/2/202614 ngày
21Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/2/202614 ngày
22Đại học Hoa Sen9/2-22/2/202614 ngày
23Đại học Công nghiệp TP.HCM9/2-22/2/202614 ngày
24Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM9/2-1/3/202621 ngày
25Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM1/2-1/3/202630 ngày
26Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)9/2-22/2/202614 ngày
27Đại học Quy Nhơn9/2-1/3/202621 ngày
28Đại học Xây dựng Hà Nội16/2-1/3/202614 ngày
29Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng)9/2-1/3/202621 ngày
30Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-1/3/202621 ngày
31Đại học Duy Tân9/2-25/2/202617 ngày
32Đại học Hà Nội9/2-22/2/202614 ngày
33Đại học Mỏ - Địa chất9/2-1/3/202621 ngày
34Đại học Mở Hà Nội9/2-22/2/202614 ngày
35Đại học Thương Mại10/2-23/2/202614 ngày
35Đại học Nông Lâm TP.HCM2/2-1/3/202628 ngày
36Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng)9/2-22/2/202614 ngày
37Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch9/2-27/2/202619 ngày
38Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp9/2-1/3/202621 ngày
39Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)9/2-22/2/202614 ngày
40Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM8/2-1/3/202622 ngày
41Đại học Thủy lợi9/2-22/2/202614 ngày
42Đại học Quốc tế Sài Gòn9/2-28/2/202620 ngày
43Đại học Sài Gòn9/2-28/2/202620 ngày
44Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)9/2-1/3/202621 ngày
45Đại học Sư phạm Hà Nội9/2-22/2/202614 ngày
46Đại học Thăng Long12/2-25/2/202614 ngày
47Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM)9/2-22/2/202614 ngày
48Đại học Tôn Đức Thắng9/2-1/3/202621 ngày
49Đại học Quốc tế Hồng Bàng16/2-28/2/202613 ngày
50Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM9/2-22/2/202614 ngày

Hôm 13/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Theo đó, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết âm lịch từ thứ bảy ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng chạp, năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng giêng, năm Bính Ngọ).

Như vậy, kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách nuôi dạy trẻ trong thời đại 4.0.

Cuốn sách Nuôi con 4.0 - Làm thế nào để trẻ không bị nghiện thiết bị công nghệ? của TS Shimi Kang (nhà khoa học, tâm lý học, chuyên gia giáo dục, tác giả của nhiều tựa sách bán chạy) được đánh giá là hữu ích cho các phụ huynh có con em nghiện sử dụng thiết bị điện tử.

TS Shimi Kang đưa ra hàng loạt dẫn chứng và phân tích khoa học về cách thức tác động của thiết bị công nghệ đến bộ não đang trong giai đoạn phát triển của trẻ. Sau đó, bà chỉ ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi và tính cách của trẻ.

Bách khoa Hà Nội giải thích việc dán logo trường lên robot nhập khẩu

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết trong quá trình đánh dấu hiện vật, bộ phận trực triển lãm đã sơ suất dán tem giấy logo trường lên vị trí logo gốc của sản phẩm, dẫn đến hiểu nhầm.

21 giờ trước

Ngọc Bích

lịch nghỉ tết 2026 Thành phố Hồ Chí Minh Sinh viên sinh viên nghỉ tết lịch nghỉ tết

