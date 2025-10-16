Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của sinh viên cả nước

|
Nhiều trường đại học đã dự kiến lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Thụy Trang.
Các trường đại học thường xây dựng lịch nghỉ Tết Nguyên đán dài để thuận tiện cho sinh viên xa nhà có thể về quê dài ngày. Thời gian nghỉ của các trường khác nhau, song đa số dự kiến cho sinh viên nghỉ 2-3 tuần.
Một số trường cho sinh viên nghỉ dài hơn như Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (nghỉ 30 ngày), Đại học Nông Lâm TP.HCM (28 ngày), Đại học Công thương TP.HCM (28 ngày).
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ của các trường đại học dự kiến theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2025-2026 như sau:
|STT
|Trường
|Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026
|Số ngày nghỉ
|1
|Đại học Công thương TP.HCM
|9/2-8/3/2026
|28 ngày
|2
|Đại học Y Dược TP.HCM
|9/2-27/2/2026
|19 ngày
|3
|Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
|9/2-27/2/2026
|19 ngày
|4
|Đại học Gia Định
|9/2-28/2/2026
|20 ngày
|5
|Đại học Mở TP.HCM
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|6
|Đại học Sư phạm Hà Nội 2
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|7
|Đại học Văn Hiến
|11/2-24/2/2026
|14 ngày
|8
|Đại học Ngân hàng TP.HCM
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|9
|Học viện Phụ nữ Việt Nam
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|10
|Đại học Tài chính - Marketing
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|11
|Học viện Hàng không Việt Nam
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|12
|Đại học Bách khoa Hà Nội
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|13
|Đại học Đại Nam
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|14
|Đại học CMC
|11/2-24/2/2026
|14 ngày
|15
|Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
|9/2-27/2/2026
|19 ngày
|16
|Học viện Ngân hàng
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|17
|Đại học Kinh tế Quốc Dân
|8/2-1/3/2026
|22 ngày
|18
|Đại học Kiến trúc TP.HCM
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|19
|Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|20
|Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|21
|Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|22
|Đại học Hoa Sen
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|23
|Đại học Công nghiệp TP.HCM
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|24
|Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|25
|Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM
|1/2-1/3/2026
|30 ngày
|26
|Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|27
|Đại học Quy Nhơn
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|28
|Đại học Xây dựng Hà Nội
|16/2-1/3/2026
|14 ngày
|29
|Đại học Sư phạm kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng)
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|30
|Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|31
|Đại học Duy Tân
|9/2-25/2/2026
|17 ngày
|32
|Đại học Hà Nội
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|33
|Đại học Mỏ - Địa chất
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|34
|Đại học Mở Hà Nội
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|35
|Đại học Thương Mại
|10/2-23/2/2026
|14 ngày
|35
|Đại học Nông Lâm TP.HCM
|2/2-1/3/2026
|28 ngày
|36
|Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|37
|Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
|9/2-27/2/2026
|19 ngày
|38
|Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|39
|Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|40
|Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM
|8/2-1/3/2026
|22 ngày
|41
|Đại học Thủy lợi
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|42
|Đại học Quốc tế Sài Gòn
|9/2-28/2/2026
|20 ngày
|43
|Đại học Sài Gòn
|9/2-28/2/2026
|20 ngày
|44
|Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|45
|Đại học Sư phạm Hà Nội
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|46
|Đại học Thăng Long
|12/2-25/2/2026
|14 ngày
|47
|Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM)
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
|48
|Đại học Tôn Đức Thắng
|9/2-1/3/2026
|21 ngày
|49
|Đại học Quốc tế Hồng Bàng
|16/2-28/2/2026
|13 ngày
|50
|Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
|9/2-22/2/2026
|14 ngày
Hôm 13/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.
Theo đó, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết âm lịch từ thứ bảy ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng chạp, năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng giêng, năm Bính Ngọ).
Như vậy, kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần.
