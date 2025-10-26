Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Loại nước lá đang 'gây sốt' giúp hạ huyết áp, giảm mỡ máu

  • Chủ nhật, 26/10/2025 16:31 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Gần đây, nhiều người chia sẻ về tác dụng của nước lá ổi như một bài thuốc quý. Thực hư việc uống nước lá ổi có thể giúp hạ huyết áp, trị tiểu đường và giảm cân thế nào?

Nước lá tía tô, nước chè xanh đã quen thuộc với nhiều người nhưng gần đây một loại đồ uống dân giã cũng được nhiều người sử dụng với thanh nhiệt, ổn định đường huyết, hạ huyết áp, trị tiêu chảy… đó là nước lá ổi. Vậy uống nước lá ổi có tác dụng gì?

Theo y học cổ truyền, lá ổi là một loại dược liệu có vị đắng và tính ấm. Nếu uống nước lá ổi đúng cách có thể mang đến nhiều công dụng cho sức khỏe. Sau đây là tác dụng của nước lá ổi:

Nước lá ổi giúp ổn định đường huyết

Một số nghiên cứu cho thấy lá ổi có khả năng hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách giảm hoạt tính của enzyme alpha glucosidase. Điều này sẽ giúp giảm quá trình hấp thu đường cũng như điều chỉnh lượng đường trong máu. Do vậy nếu uống nước lá ổi đúng cách có thể giúp cho người bị tiểu đường kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Nếu uống nước lá ổi đúng cách có thể giúp người bị tiểu đường kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Tác dụng hạ huyết áp và giảm mỡ máu của nước lá ổi

Lá ổi rất giàu vitamin C và chất xơ (pectin). Những hoạt chất này sẽ hỗ trợ cơ thể đào thải cholesterol xấu thông qua hệ tiêu hóa tốt hơn. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong lá ổi có tác dụng làm chậm quá trình oxy hóa trong cơ thể đồng thời giúp duy trì mức mỡ máu (cholesterol trong máu) ổn định hơn. Do vậy việc uống nước lá ổi đúng cách sẽ giúp bảo vệ tim mạch.

Uống nước lá ổi có giúp giảm cân, giảm mỡ bụng không?

Trong lá ổi có nhiều chất xơ đồng thời ít calo và không chứa đường. Việc uống nước lá ổi là lựa chọn hợp lý để thay thế cho những đồ uống có đường khác. Bên cạnh đó một số hợp chất có trong lá ổi sẽ giúp giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Ở một số người, điều này giúp hỗ trợ hiệu quả cho quá trình giảm cân, giảm mỡ bụng.

Bài thuốc dân gian trị tiêu chảy bằng nước lá ổi

Theo y học cổ truyền, lá ổi có tính kháng khuẩn cũng như hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Đặc biệt búp ổi được xem là bài thuốc để điều trị tiêu chảy cấp và mạn tính rất hiệu quả. Còn lá ổi có tác dụng giúp giảm kích thích tiêu hóa, giảm cảm giác chướng bụng, khó tiêu, đầy hơi… Lá ổi, búp ổi có thể sắc lấy nước uống để cải thiện tình trạng tiêu chảy, đầy hơi, chướng bụng…

la oi; nuoc; suc khoe anh 1

Lá ổi có tính kháng khuẩn cũng như hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả

Hướng dẫn cách nấu nước lá ổi đúng cách

Lá ổi có thể sử dụng để làm nước uống bằng cách chế biến đơn giản. Bạn có thể sử dụng cả lá ổi tươi hoặc lá ổi khô, tác dụng tương đương nhau. Tuy nhiên nếu có thể nên dùng lá ổi tươi. Cách làm rất đơn giản, chỉ cần lựa chọn lá ổi sạch, đảm bảo chất lượng sau đó đun với nước, để nguội rồi uống.

Ngày nào cũng uống nước lá ổi có tốt không? Mỗi ngày bạn chỉ nên uống một ấm nhỏ và nên uống sau ăn khoảng 1 giờ để hạn chế dạ dày bị kích thích. Bên cạnh đó cần lưu ý uống đủ từ 2-3 lít nước mỗi ngày và ưu tiên nước lọc.

Tác dụng phụ của nước lá ổi

Tuy nước lá ổi mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng nếu uống quá nhiều có thể gây phản tác dụng như ảnh hưởng đến gan, thận và tiêu hóa.

Với những người có các bệnh lý mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, thận hoặc đang sử dụng thuốc điều trị nếu muốn uống nước lá ổi cần có sự tư vấn của bác sĩ.

Trong cuốn sách Sống khỏe mạnh không phụ thuộc vào thuốc, giáo sư Ryoko Chiba cho rằng nguyên tắc cơ bản khi sử dụng thuốc trong cuộc sống thường ngày chính là “ngắn và cụ thể”. Khi nào bị bệnh thì uống thuốc. Hết bệnh thì nhanh chóng ngừng thuốc. Tuy nhiên, nếu chỉ thay đổi mỗi cách sử dụng thuốc thì chúng ta không thể khỏe mạnh lên. Để thật sự khỏe mạnh, mỗi chúng ta cũng cần thay đổi cả thói quen sống và cách suy nghĩ của mình.

8 loại đồ uống giúp thận khỏe mạnh

Để bảo vệ và tăng cường chức năng của thận, việc bổ sung những loại đồ uống tự nhiên, dễ làm tại nhà là một lựa chọn an toàn và hiệu quả.

13 giờ trước

Một dịch bệnh đang tăng nhanh tại ĐBSCL

Số ca sốt xuất huyết ở Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, cho thấy dịch đang diễn biến phức tạp.

14 giờ trước

Dấu hiệu nhận biết viêm gan B giai đoạn sớm

Viêm gan B là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus HBV gây ra. Bệnh có thể dẫn đến viêm gan mạn tính, xơ gan và ung thư gan nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

16 giờ trước

https://suckhoedoisong.vn/phat-hien-loai-nuoc-la-giup-ha-huyet-ap-giam-mo-mau-on-dinh-duong-huyet-dang-gay-sot-169251025200712618.htm

lá ổi; nước; sức khỏe lá ổi; huyết áp

    Đọc tiếp

    Cau hoi ve virus tao nen nha vo dich Olympia 2025 hinh anh

    Câu hỏi về virus tạo nên nhà vô địch Olympia 2025

    16 giờ trước 12:15 26/10/2025

    0

    Câu hỏi về những loại virus có hệ gene là DNA trong phần thi về đích của Nguyễn Nhựt Lam đã trở thành điểm nhấn quyết định, khép lại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 đầy kịch tính.

    Giai doan dinh cao tinh duc o nam gioi hinh anh

    Giai đoạn đỉnh cao tình dục ở nam giới

    8 giờ trước 20:46 26/10/2025

    0

    Nhiều thông tin cho rằng nam giới đạt đỉnh cao tình dục ở độ tuổi 20. Vậy có thực sự nam giới đạt đỉnh cao tình dục ở độ tuổi cụ thể nào đó hay không?

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý