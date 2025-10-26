Loại nước lá đang 'gây sốt' giúp hạ huyết áp, giảm mỡ máu

Gần đây, nhiều người chia sẻ về tác dụng của nước lá ổi như một bài thuốc quý. Thực hư việc uống nước lá ổi có thể giúp hạ huyết áp, trị tiểu đường và giảm cân thế nào?

Nước lá tía tô, nước chè xanh đã quen thuộc với nhiều người nhưng gần đây một loại đồ uống dân giã cũng được nhiều người sử dụng với thanh nhiệt, ổn định đường huyết, hạ huyết áp, trị tiêu chảy… đó là nước lá ổi. Vậy uống nước lá ổi có tác dụng gì?

Theo y học cổ truyền, lá ổi là một loại dược liệu có vị đắng và tính ấm. Nếu uống nước lá ổi đúng cách có thể mang đến nhiều công dụng cho sức khỏe. Sau đây là tác dụng của nước lá ổi:

Nước lá ổi giúp ổn định đường huyết

Một số nghiên cứu cho thấy lá ổi có khả năng hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách giảm hoạt tính của enzyme alpha glucosidase. Điều này sẽ giúp giảm quá trình hấp thu đường cũng như điều chỉnh lượng đường trong máu. Do vậy nếu uống nước lá ổi đúng cách có thể giúp cho người bị tiểu đường kiểm soát đường huyết tốt hơn.

Tác dụng hạ huyết áp và giảm mỡ máu của nước lá ổi

Lá ổi rất giàu vitamin C và chất xơ (pectin). Những hoạt chất này sẽ hỗ trợ cơ thể đào thải cholesterol xấu thông qua hệ tiêu hóa tốt hơn. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong lá ổi có tác dụng làm chậm quá trình oxy hóa trong cơ thể đồng thời giúp duy trì mức mỡ máu (cholesterol trong máu) ổn định hơn. Do vậy việc uống nước lá ổi đúng cách sẽ giúp bảo vệ tim mạch.

Uống nước lá ổi có giúp giảm cân, giảm mỡ bụng không?

Trong lá ổi có nhiều chất xơ đồng thời ít calo và không chứa đường. Việc uống nước lá ổi là lựa chọn hợp lý để thay thế cho những đồ uống có đường khác. Bên cạnh đó một số hợp chất có trong lá ổi sẽ giúp giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Ở một số người, điều này giúp hỗ trợ hiệu quả cho quá trình giảm cân, giảm mỡ bụng.

Bài thuốc dân gian trị tiêu chảy bằng nước lá ổi

Theo y học cổ truyền, lá ổi có tính kháng khuẩn cũng như hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Đặc biệt búp ổi được xem là bài thuốc để điều trị tiêu chảy cấp và mạn tính rất hiệu quả. Còn lá ổi có tác dụng giúp giảm kích thích tiêu hóa, giảm cảm giác chướng bụng, khó tiêu, đầy hơi… Lá ổi, búp ổi có thể sắc lấy nước uống để cải thiện tình trạng tiêu chảy, đầy hơi, chướng bụng…

Hướng dẫn cách nấu nước lá ổi đúng cách

Lá ổi có thể sử dụng để làm nước uống bằng cách chế biến đơn giản. Bạn có thể sử dụng cả lá ổi tươi hoặc lá ổi khô, tác dụng tương đương nhau. Tuy nhiên nếu có thể nên dùng lá ổi tươi. Cách làm rất đơn giản, chỉ cần lựa chọn lá ổi sạch, đảm bảo chất lượng sau đó đun với nước, để nguội rồi uống.

Ngày nào cũng uống nước lá ổi có tốt không? Mỗi ngày bạn chỉ nên uống một ấm nhỏ và nên uống sau ăn khoảng 1 giờ để hạn chế dạ dày bị kích thích. Bên cạnh đó cần lưu ý uống đủ từ 2-3 lít nước mỗi ngày và ưu tiên nước lọc.

Tác dụng phụ của nước lá ổi

Tuy nước lá ổi mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng nếu uống quá nhiều có thể gây phản tác dụng như ảnh hưởng đến gan, thận và tiêu hóa.

Với những người có các bệnh lý mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, thận hoặc đang sử dụng thuốc điều trị nếu muốn uống nước lá ổi cần có sự tư vấn của bác sĩ.