Tình trạng đáng lo về trẻ được bú sữa mẹ hoàn toàn tại TP.HCM

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tự nhiên hoàn hảo, được ví như “liều vaccine đầu đời” giúp trẻ khỏe mạnh, thông minh và hạnh phúc.

Trẻ dưới 6 tháng tuổi cần được bú mẹ hoàn toàn để tăng sức đề kháng. Ảnh: Shutterstock.

Tuy nhiên, tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn tại Việt Nam vẫn còn thấp. Năm 2020, chỉ 45,4% trẻ dưới 6 tháng tuổi được bú mẹ hoàn toàn. Riêng tại TP.HCM, năm 2024 con số này chỉ đạt 36,7%, cho thấy xu hướng sụt giảm đáng lo ngại trong hành trình nuôi con bằng sữa mẹ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo, trẻ nên được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời và tiếp tục duy trì bú mẹ kết hợp ăn dặm đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn để phát triển thể chất, trí tuệ và miễn dịch một cách tối ưu.

Theo HCDC, sữa mẹ chứa đầy đủ dưỡng chất và kháng thể giúp trẻ tăng sức đề kháng, phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng thường gặp như tiêu chảy, viêm phổi hay viêm tai giữa. Trong đó, sữa non là lượng sữa được tiết ra trong 72 giờ đầu sau sinh, được xem là “tấm khiên miễn dịch” giúp trẻ thiết lập hàng rào bảo vệ tự nhiên ngay từ khi chào đời.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy, trẻ được bú mẹ có sự phát triển trí tuệ và khả năng học hỏi tốt hơn so với trẻ không được bú mẹ.

Không chỉ có lợi cho trẻ, việc cho con bú còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho người mẹ. Hoạt động này giúp tử cung co hồi nhanh, giảm nguy cơ băng huyết sau sinh, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và làm giảm nguy cơ mắc ung thư vú, ung thư buồng trứng, loãng xương và tiểu đường. Đồng thời, khoảnh khắc cho con bú còn là sợi dây gắn kết thiêng liêng giữa mẹ và con, nuôi dưỡng tình cảm và sự gắn bó trong những năm tháng đầu đời.

Để nâng cao tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ, HCDC cho rằng cần có sự chung tay từ nhiều phía, bao gồm:

Gia đình cần chia sẻ công việc, tạo điều kiện để người mẹ có thời gian nghỉ ngơi và cho con bú thường xuyên.

Nhân viên y tế hướng dẫn kỹ thuật cho bú, vắt và bảo quản sữa đúng cách.

Cơ quan, doanh nghiệp cần có chính sách hỗ trợ như phòng cho con bú, thời gian nghỉ phù hợp.

Xã hội cần xây dựng môi trường tích cực, tôn trọng và khuyến khích việc nuôi con bằng sữa mẹ.

Nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ là lựa chọn của người mẹ, mà còn làtrách nhiệm của cộng đồng trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.