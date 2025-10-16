Loại nước tốt như nhân sâm, lợi gan bổ thận nếu uống buổi sáng

Những loại đồ uống này không chỉ cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể mà còn giúp bổ thận, mát gan nên uống thường xuyên.

Nước chanh, có thể thêm chút bột nghệ hoặc gừng, là đồ uống có thể cung cấp cho thận và gan sự hỗ trợ cần thiết để khỏe mạnh. Ảnh: Shutterstock.

Gan và thận là những cơ quan giải độc tự nhiên của cơ thể, hoạt động suốt ngày đêm để lọc độc tố, xử lý dinh dưỡng và duy trì sự cân bằng. Bí quyết giữ chúng khỏe mạnh không nằm ở chế độ ăn kiêng khắt khe, mà là những thói quen đơn giản, lành mạnh hỗ trợ chức năng tự nhiên.

Dưới đây là những loại nước giúp mát gan, bổ thận bạn nên uống hàng ngày.

Nước lọc: Đồ uống giải độc tối ưu

Theo India Times, nước lọc là chất lỏng tự nhiên và hiệu quả nhất giúp duy trì sức khỏe thận và toàn bộ cơ thể. Nước giúp tăng cường quá trình lọc máu của thận bằng cách loại bỏ chất thải và ngăn ngừa hình thành sỏi thận.

Nhiều chuyên gia sức khỏe cũng khuyên bạn nên uống khoảng 8-10 cốc nước mỗi ngày. Tuy nhiên, nhu cầu của mỗi người có thể khác nhau tùy theo khí hậu, mức độ hoạt động và tình trạng sức khỏe. Hãy lắng nghe cơ thể và uống nước khi khát.

Trà xanh: Tính chất chống oxy hóa

Theo Healthline, trà xanh là thức uống an toàn, thơm ngon và không chứa calo cho thận khỏe mạnh. Các nghiên cứu cho thấy lá trà xanh chứa 1,6-3,61% catechin, chất chống oxy hóa mạnh có thể ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận. Trà xanh cũng chứa epigallocatechin gallate, giúp giảm bài tiết oxalat trong nước tiểu.

Trà xanh tốt cho sức khỏe thận do hàm lượng polyphenol cao, đặc biệt là catechin như EGCG có tác dụng chống oxy hóa mạnh. Các hợp chất này có thể bảo vệ tế bào thận khỏi bị tổn thương, giảm viêm và có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận bằng cách ức chế sự kết tinh canxi, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh về thận.

Đồ uống này cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là EGCG, có khả năng bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do oxy hóa và viêm. Nghiên cứu cho thấy uống trà xanh đều đặn giúp giảm tích tụ mỡ gan, cải thiện chỉ số enzyme và phòng ngừa gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Mỗi ngày 2-3 tách trà xanh có thể giúp gan thải độc tốt hơn và duy trì trạng thái khỏe mạnh.

Trà xanh có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe cả gan và thận. Ảnh: Cleveland Clinic.

Nước chanh nghệ và/hoặc gừng: Thải độc hiệu quả

Nước chanh là thức uống tốt để bắt đầu ngày mới. Nước chanh có hàm lượng vitamin C cao, giúp loại bỏ độc tố đồng thời cung cấp nước cho cơ thể. Axit citric trong chanh giúp ngăn ngừa sỏi thận và hỗ trợ quá trình giải độc.

Nghệ chứa curcumin, hợp chất được biết đến với đặc tính chống viêm và khả năng thúc đẩy chức năng gan. Trong khi đó, gừng có đặc tính chống viêm mạnh mẽ, giúp giảm sưng gan và cải thiện lưu thông máu, từ đó hỗ trợ gan loại bỏ chất thải hiệu quả hơn.

Một cốc nước chanh nghệ và/hoặc gừng ấm vào buổi sáng sớm còn giúp kích thích tiêu hóa, giảm đầy hơi và khởi động ngày mới nhẹ nhàng cho gan và thận.

Nước dừa: Cân bằng điện giải

Nước dừa giàu chất điện giải, là lựa chọn tuyệt vời để bù nước, giải độc cho cả gan và thận. Nước dừa giúp cân bằng lượng chất lỏng trong cơ thể, rất quan trọng cho hoạt động bình thường của thận. Tính chất lợi tiểu tự nhiên của nước dừa thúc đẩy quá trình đào thải độc tố ra khỏi thận, trong khi hàm lượng kali cao hỗ trợ sức khỏe gan.

Trà húng quế: Hỗ trợ gan và thận nhẹ nhàng

Húng quế là loại thảo mộc được ưa chuộng trong ẩm thực truyền thống Ấn Độ, do nhiều lợi ích cho sức khỏe và hoạt động như chất giải độc tự nhiên, bằng cách hỗ trợ gan và thận loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

Húng quế cũng hỗ trợ hệ thống miễn dịch, cải thiện tiêu hóa, giảm căng thẳng, khiến nó trở thành thức uống hoàn hảo để bắt đầu ngày mới.