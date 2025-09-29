Loại nước uống giúp thải độc dạ dày, ngừa ung thư

Có vị hơi đắng nhưng trà xanh lại rất tốt cho sức khỏe, giúp tăng miễn dịch, đào thải độc tố, cải thiện tiêu hóa, đặc biệt là hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư.

Trà xanh là đồ uống thay thế lành mạnh cho người muốn cai cà phê. Ảnh: Cleveland Clinic.

Trà xanh là một trong những thức uống lành mạnh, có rất nhiều lợi ích nhờ nguồn chất chống oxy hóa và dưỡng chất dồi dào giúp phục hồi cơ thể và tinh thần.

Trà xanh cũng là lựa chọn thay thế caffeine tuyệt vời cho những người muốn cắt bỏ hoàn toàn hoặc giảm lượng cà phê tiêu thụ. Dưới đây là một số lợi ích của trà xanh đối với sức khỏe ai cũng nên biết.

Tăng miễn dịch

Theo India Times, các polyphenol và chất chống oxy hóa trong trà xanh giúp phục hồi khả năng phòng vệ của cơ thể, ngăn ngừa nhiễm trùng, bao gồm cảm lạnh và cúm thông thường, cũng như các tác nhân gây bệnh nghiêm trọng hơn mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày.

Cung cấp năng lượng

Hàm lượng caffeine có trong trà xanh có thể giúp tăng cường năng lượng tuyệt vời, đặc biệt là đối với những người muốn tránh cà phê. Với gần 30 mg caffeine cho mỗi cốc 200 ml, trà xanh có ít hơn 1/3 chất kích thích so với cà phê. Lượng caffeine này đủ để cung cấp năng lượng cho một ngày mà không gây mất ngủ vào ban đêm.

Đào thải độc tố

Theo Health Shots, trà xanh giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể. Trà xanh cũng là thuốc lợi tiểu và giúp làm giảm khả năng tích nước. Tác dụng lợi tiểu của trà xanh đã được sử dụng nhiều thế kỷ giúp thải chất lỏng dư thừa ra ngoài cơ thể. Duy trì uống trà xanh hàng ngày giúp ngăn chặn sự tích nước trong cơ thể.

Uống trà xanh giúp tăng miễn dịch, cung cấp năng lượng hiệu quả suốt cả ngày. Ảnh: News-Medical.

Ức chế tế bào ung thư

Trà xanh chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp trung hòa các gốc tự do có thể phòng chống lại ung thư miệng, ung thư phổi, theo Eating Well. Các chất chống oxy hóa có trong trà xanh, đặc biệt là polyphenol, hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa, yếu tố góp phần gây ra một số bệnh mạn tính và ung thư. Polyphenol có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành các gốc tự do gây tổn thương tế bào, từ đó có thể làm giảm nguy cơ ung thư.

Ngoài ra, hợp chất Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) trong trà xanh được chứng minh có tác dụng ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư và tiêu diệt những tác nhân gây tổn hại đến các tế bào bình thường và lành mạnh.

Hỗ trợ tiêu hóa, thanh lọc dạ dày

Trà xanh đã được chứng minh là có tác dụng định hình hệ vi sinh đường ruột để tăng cường sức khỏe. Các nhà nghiên cứu cho biết hợp chất trong trà xanh thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong ruột và có tác dụng làm giảm vi khuẩn có hại, theo nghiên cứu đánh giá năm 2021 được công bố trên Molecules.

Trà xanh cũng có thể hỗ trợ sản xuất axit béo chuỗi ngắn, hay còn gọi là postbiotics, các sản phẩm phụ có lợi cho sức khỏe của vi khuẩn trong ruột. Nếu bạn đang bị viêm loét đại tràng, hội chứng ruột kích thích (IBS), táo bón, đầy hơi, chuột rút hoặc bất kỳ tình trạng viêm nào khác ở dạ dày, một tách trà xanh mỗi ngày có thể rất hữu ích.

Hỗ trợ giảm cân

Các hợp chất EGCG của trà xanh cũng làm sinh nhiệt trong cơ thể, tăng sự trao đổi chất và sức chịu đựng khi tập thể dục. Trà xanh cũng làm giảm cảm giác thèm ăn những thực phẩm không lành mạnh. Nó kích thích hệ thần kinh, khiến quá trình đốt cháy chất béo nhanh hơn.

Thời điểm không nên uống trà xanh:

Khi đói bụng buổi sáng: Không nên uống trà xanh ngay khi vừa thức dậy vì có thể gây ra các vấn đề về dạ dày.

Trước khi đi ngủ: Nếu bạn gặp vấn đề về giấc ngủ, hãy tránh uống trước hoặc gần giờ đi ngủ.

Sau bữa ăn: Mặc dù trà xanh có tác dụng cải thiện tiêu hóa, uống trà sau bữa ăn có thể làm giảm khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn.

Ngay sau khi uống thuốc: Tránh uống trà xanh ngay sau khi uống thuốc vì làm giảm tác dụng của thuốc và gây hại.

Không nên uống quá nhiều: Chỉ nên uống dưới 2-3 tách trà xanh mỗi ngày để tránh mất ngủ, lo lắng. Đặc biệt, nếu bạn nhạy cảm với caffeine, giới hạn chỉ nên uống một cốc mỗi ngày.