Bệnh lây qua đường tình dục ngày càng phức tạp tại TP.HCM

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục ngày càng xuất hiện ở người trẻ tại TP.HCM, đặt ra thách thức mới cho công tác phòng ngừa, điều trị và chăm sóc.

Bệnh lây qua đường tình dục xuất hiện nhiều người bệnh ở độ tuổi dưới 18. Ảnh: BVCC.

Tại TP.HCM, các bệnh lây truyền qua đường tình dục đang diễn biến ngày càng phức tạp, số ca mắc gia tăng rõ rệt, đặc biệt ở nhóm trẻ dưới 18 tuổi. Nhiều bệnh nhân đến khám mà không có người giám hộ hợp pháp, khiến việc tư vấn, xét nghiệm và điều trị trở nên khó khăn.

Thực tế này đặt ra áp lực lớn cho các cơ sở y tế trong công tác tầm soát, quản lý và điều trị, đồng thời đòi hỏi các biện pháp dự phòng, giáo dục sức khỏe và nâng cao nhận thức cộng đồng một cách toàn diện.

Song song đó, việc tiếp cận dịch vụ y tế an toàn và hiệu quả còn gặp nhiều thách thức do thiếu thông tin, chưa có thói quen tầm soát định kỳ và rào cản về mặt xã hội, khiến nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng tiếp tục gia tăng.

STIs ngày càng trẻ hóa

Tại Hội nghị khoa học da liễu miền nam 2025 do Bệnh viện Da liễu TP.HCM tổ chức ngày 28/9, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc bệnh viện, cho biết năm 2024, bệnh viện tiếp nhận hơn 70.000 ca khám các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs). Con số này phản ánh xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

"Đa số bệnh nhân thiếu kiến thức về bệnh, chưa có thói quen tầm soát định kỳ, thông tin chủ yếu đến từ bác sĩ, khiến quá trình khám và xét nghiệm tốn nhiều thời gian và chưa đồng bộ", bác sĩ Thuý nói.

Đáng chú ý, nhóm trẻ dưới 18 tuổi ghi nhận tăng mạnh. Theo bác sĩ Phan Thúy, nhiều trường hợp đến khám mà không có người giám hộ hợp pháp. Để đảm bảo quyền lợi và an toàn cho người bệnh, bệnh viện đã xây dựng quy trình phối hợp đa ngành giữa phòng khám, công tác xã hội, cơ quan bảo vệ trẻ em và cơ quan công an, nhằm xử lý kịp thời, đúng pháp luật và giảm thiểu nguy cơ tái tổn thương.

Để khắc phục, bệnh viện triển khai cải tiến toàn diện, tập trung vào năm trụ cột gồm:

Nâng cao tầm soát

Cải tiến phác đồ điều trị

Đẩy mạnh dự phòng

Cập nhật kiến thức cho đội ngũ y tế

Chăm sóc nhóm bệnh nhân nhạy cảm.

Bệnh viện cải tiến phát đồ điều trị STIs. Ảnh: BVCC.

Bệnh viện cũng thiết kế các gói xét nghiệm phù hợp với từng nhóm nguy cơ, giúp bác sĩ tư vấn thuận lợi, bệnh nhân dễ hiểu và lựa chọn.

Trong điều trị, đơn vị tập trung cải tiến ba bệnh lý phổ biến là sùi mào gà, lậu và giang mai. Với sùi mào gà, kết hợp vaccine HPV và laser CO₂. Đồng thời, người dân được tiêm chủng ngay tại phòng khám giúp giảm tái phát và biến chứng.

Bên cạnh đó, bác sĩ Thuý cho hay điều trị lậu áp dụng phác đồ cập nhật, giám sát kháng thuốc phối hợp CDC. Điều trị giang mai sử dụng lidocain phối hợp benzathine penicillin giúp giảm đau sau tiêm, nâng cao tuân thủ liệu trình.

Bệnh viện còn áp dụng kỹ thuật PCR nước tiểu đầu dòng, phát hiện lậu và giang mai ngay cả khi xét nghiệm âm tính.

Cảnh báo thẩm mỹ không an toàn

Bên cạnh thách thức về bệnh lây truyền, bác sĩ Thúy cũng cảnh báo về tai biến thẩm mỹ tại các cơ sở chưa được cấp phép. Nhiều ca biến chứng vẫn được tiếp nhận tại bệnh viện, từ việc tiêm, cấy hoặc sử dụng thiết bị không đảm bảo an toàn, gây hậu quả lâu dài cho sức khỏe và làn da của người dân.

"Để làm đẹp an toàn, nên chọn các cơ sở thẩm mỹ uy tín, được Sở Y tế cấp phép và công khai trên trang thông tin chính thức", bác sĩ Thuý khuyến cáo.

Bác sĩ Nguyễn Thị Phan Thúy báo cáo tại hội thảo. Ảnh: BVCC.

Một số tai biến phổ biến bao gồm viêm nhiễm, dị ứng, sưng tấy, thậm chí biến chứng nặng do quy trình thực hiện thiếu chuyên môn. Theo bác sĩ Thuý, việc tự ý làm đẹp tại spa hoặc thẩm mỹ viện không phép không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tạo gánh nặng cho hệ thống y tế.

Ngoài ra, năm nay, hội nghị khoa học da liễu miền Nam cũng diễn ra với chủ đề “Đổi mới trong da liễu, kết nối và phát triển”, tập trung cập nhật các tiến bộ kỹ thuật, phương pháp điều trị mới và quản lý bệnh da khó. Tuy nhiên, phần hội nghị này chỉ là một trong nhiều hoạt động nhằm nâng cao chất lượng điều trị và thực hành lâm sàng tại các cơ sở y tế.

Từ thực tế này, bác sĩ Thúy nhấn mạnh việc phòng ngừa và tầm soát sớm, kết hợp giáo dục sức khỏe, lựa chọn cơ sở thẩm mỹ uy tín và áp dụng kỹ thuật điều trị hiện đại là chìa khóa giúp giảm thiểu nguy cơ, nâng cao hiệu quả điều trị và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.