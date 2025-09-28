Người đàn ông ở TP.HCM bị vỡ bàng quang sau bữa nhậu

Một người đàn ông 46 tuổi ở TP.HCM nhập viện cấp cứu sau khi uống rượu bia, nhịn tiểu lâu rồi trượt ngã trong nhà vệ sinh khiến bàng quang căng đầy bị vỡ.

Người đàn ông bị vỡ bàng quang khi nhịn tiểu sau nhậu. Ảnh minh hoạ: Shutterstock.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Hải Phong, khoa Thận ngoại - Ghép thận, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), cho biết vừa tiếp nhận ca bệnh hy hữu liên quan đến thói quen sinh hoạt sau khi uống rượu bia. Người đàn ông nhập viện trong tình trạng đau tức dữ dội vùng hạ vị, bụng chướng, bí tiểu hoàn toàn.

Theo người nhà, trước đó bệnh nhân đã uống nhiều rượu bia, đồng thời nhịn tiểu trong thời gian dài. Khi vào nhà vệ sinh, người này bị trượt ngã, va mạnh vùng bụng dưới vào thành bồn cầu. Sau khoảng 4 giờ, cơn đau không thuyên giảm, kèm bí tiểu, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115.

Tại đây, qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ bàng quang trong phúc mạc, kèm chấn thương gan độ I.

Ê-kíp Ngoại niệu - Ghép thận - Nam khoa đã nhanh chóng phẫu thuật khâu phục hồi bàng quang hai lớp, đặt dẫn lưu ổ bụng và sonde tiểu lưu. Về phần gan, ê-kíp Ngoại Tổng hợp thăm khám và quyết định điều trị bảo tồn.

Nhờ được can thiệp kịp thời, tình trạng bệnh nhân cải thiện tốt. Ống dẫn lưu được rút sau 2 ngày, xuất viện sau 7 ngày. Đến ngày thứ 14, sonde tiểu được rút, bệnh nhân đi tiểu bình thường trở lại.

Theo y văn, vỡ bàng quang là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm. Nếu không phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng nặng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Nghiên cứu tại Bệnh viện Việt Đức năm 2021 cho thấy, nguyên nhân vỡ bàng quang thường gặp nhất là tai nạn giao thông, chiếm 86,6%. Đa phần xảy ra khi bệnh nhân uống rượu bia, bàng quang căng đầy do nhịn tiểu khi lái xe hoặc đi đường xa.

Tai nạn lao động chiếm 13,4%, trong khi tai nạn sinh hoạt như té ngã trong nhà vệ sinh hoặc bị húc bụng khi bàng quang căng đầy được ghi nhận rất hiếm gặp.

Bác sĩ Trần Hải Phong cho biết, vỡ bàng quang được phân loại thành 3 dạng

Vỡ trong phúc mạc (khoảng 30%): thường gặp khi bàng quang căng đầy, bắt buộc phải phẫu thuật khâu phục hồi.

(khoảng 30%): thường gặp khi bàng quang căng đầy, bắt buộc phải phẫu thuật khâu phục hồi. Vỡ ngoài phúc mạc (60%): thường đi kèm gãy xương chậu, có thể điều trị bảo tồn ở trường hợp nhẹ.

(60%): thường đi kèm gãy xương chậu, có thể điều trị bảo tồn ở trường hợp nhẹ. Vỡ phối hợp (10%): phức tạp hơn, buộc phải can thiệp ngoại khoa.

Theo bác sĩ Phong, nhiều ca bệnh liên quan trực tiếp đến việc uống rượu bia rồi nhịn tiểu. Khi đó, bàng quang căng quá mức, chỉ một va chạm hoặc cú ngã nhẹ cũng có thể dẫn đến vỡ.

Qua trường hợp này, bác sĩ Phong khuyến cáo người dân không nên nhịn tiểu sau khi uống rượu bia. Đồng thời, hãy cẩn thận khi di chuyển trong nhà vệ sinh, đặc biệt khi đang trong tình trạng say xỉn. Sau chấn thương bụng, nếu có triệu chứng đau, bí tiểu, tiểu máu… cần đến ngay bệnh viện để được cấp cứu kịp thời.