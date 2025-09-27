Vì sao người Việt dễ mắc ung thư gan?

Ung thư gan được gọi là "sát thủ thầm lặng". Dù nguyên nhân đã rõ, Việt Nam vẫn chứng kiến số ca bệnh tăng cao. Lý do một phần nằm ở chính thói quen vô tình của nhiều người.

Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ mắc và không qua khỏi vì ung thư gan cao trên thế giới. Ảnh: saintjohnscancer.

Viêm gan B, C từ lâu được coi là thủ phạm hàng đầu gây ung thư gan. Thông tin về chúng xuất hiện dày đặc trên truyền thông. Tuy nhiên, nghịch lý là Việt Nam vẫn nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ mắc và không qua khỏi vì ung thư gan cao trên thế giới. Điều gì khiến căn bệnh này vẫn là "bài toán nan giải"?

Nhận định vấn đề này, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Anh, chuyên khoa ung bướu, cho rằng sự thật nằm ở khoảng cách lớn giữa "biết" và "hành động". Thông tin có thể nhiều, nhưng chưa chắc đã chạm đến ý thức thay đổi của người dân.

Theo bác sĩ, nguyên nhân đầu tiên đến từ "gánh nặng quá khứ". Cách đây 20-30 năm, Việt Nam là vùng dịch tễ viêm gan B với tỷ lệ lưu hành virus trong cộng đồng lên đến 10-15%.

Hàng triệu người đã mang virus từ khi sinh ra do lây truyền từ mẹ hoặc nhiễm trong giai đoạn chưa có vaccine phổ cập. Virus âm thầm phá hủy gan suốt hàng chục năm, để rồi hôm nay bùng phát thành xơ gan, ung thư gan như một "quả bom nổ chậm".

"Bên cạnh đó là tâm lý chủ quan 'không đau, không sao'. Virus viêm gan được gọi là 'sát thủ thầm lặng' vì có thể tồn tại hàng chục năm mà không gây triệu chứng rõ rệt. Nhiều người mang virus nhưng không đi xét nghiệm, không theo dõi định kỳ. Họ chỉ tìm đến bệnh viện khi xuất hiện vàng da, bụng trướng hay đau hạ sườn, những dấu hiệu thường đã ở giai đoạn muộn, điều trị trở nên khó khăn", bác sĩ Duy Anh nói.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Anh. Ảnh: BSCC.

Một lý do đáng lo ngại khác là sự kết hợp giữa rượu bia và virus - "cặp bài trùng" hủy diệt gan ở người trẻ. Theo bác sĩ Duy Anh, người nhiễm virus viêm gan có thể chung sống với virus khá lâu nếu duy trì lối sống lành mạnh. Nhưng nếu họ thường xuyên uống rượu bia, thức khuya, hoặc bị gan nhiễm mỡ, gan sẽ bị tấn công cùng lúc từ nhiều phía.

Khi đó, tiến trình từ viêm gan đến xơ gan, ung thư gan diễn ra nhanh gấp nhiều lần. Không ít trường hợp mới ngoài 30 tuổi đã phải đối diện với ung thư.

Ung thư gan hoàn toàn có thể phòng ngừa và phát hiện sớm nếu người dân hành động kịp thời. "Điều chúng ta cần bây giờ không chỉ là biết, mà phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa ngay khi thuộc nhóm nguy cơ", bác sĩ Duy Anh nhấn mạnh.

Theo ông, việc thăm khám sẽ giúp mỗi người được đánh giá đúng nguy cơ, biết có cần xét nghiệm viêm gan B, C hay tiêm phòng không. Nếu đã nhiễm virus, bác sĩ sẽ đưa ra lộ trình siêu âm, xét nghiệm định kỳ và can thiệp sớm khi có bất thường. Với những ca được phát hiện ở giai đoạn khối u còn nhỏ hoặc xơ gan chưa tiến triển nặng, cơ hội sống cao hơn rất nhiều.