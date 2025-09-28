4 cách đơn giản giúp hạ axit uric ngăn ngừa mắc gout

Axit uric cao không chỉ gây nguy cơ bệnh gout (gút) mà còn có thể dẫn đến sỏi thận. Bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý, duy trì các bài tập thể dục nhẹ nhàng sẽ hỗ trợ thận đào thải axit uric tốt hơn, đồng thời kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa biến chứng.

Đi bộ nhanh với cường độ vừa phải là một trong những cách hiệu quả để hạ axit uric.

Axit uric là sản phẩm thải của quá trình phân hủy purin trong cơ thể. Khi nồng độ axit uric vượt quá mức cho phép, các tinh thể có thể lắng đọng tại khớp gây viêm, đau nhức và khởi phát bệnh gút.

Ngoài ra, tình trạng này còn làm tăng nguy cơ sỏi thận, ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Đáng chú ý là chỉ với những bài tập thể dục phù hợp và đều đặn, kết hợp uống đủ nước, bạn hoàn toàn có thể cải thiện chỉ số axit uric trong vòng 3 tháng.

Đi bộ nhanh các ngày giúp giảm axit uric

Đi bộ nhanh với cường độ vừa phải là một trong những cách hiệu quả để hạ axit uric. Một nghiên cứu cho thấy chương trình tập aerobic kéo dài 45 ngày, giúp giảm khoảng 10,5% nồng độ urat huyết thanh và các nghiên cứu khác ghi nhận hiệu quả này có thể duy trì từ 3 đến 7 tháng sau tập luyện.

Bạn nên đặt mục tiêu đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần (tương đương 150 phút/tuần). Dấu hiệu của mức cường độ vừa phải là bạn có thể trò chuyện khi đi bộ nhưng khó để hát thành lời.

Đạp xe hoặc bơi với tốc độ ổn định

Các bài tập aerobic nhẹ đến trung bình như đạp xe hoặc bơi lội được chứng minh có lợi trong việc cải thiện nồng độ axit uric trong máu. Nhiều đánh giá cho thấy loại hình vận động này giúp giảm axit uric hiệu quả, trong khi tập luyện cường độ cao lại có thể khiến urat tăng tạm thời do tích tụ lactat.

Đạp xe được chứng minh có lợi trong việc cải thiện nồng độ axit uric trong máu.

Để đạt hiệu quả, bạn nên duy trì 25 - 40 phút mỗi buổi, 3 - 5 ngày mỗi tuần, với cường độ vừa phải - tức là không đến mức thở gấp. Đừng quên uống đủ nước, vì nước giúp tăng lượng nước tiểu, hỗ trợ cơ thể đào thải urat tốt hơn.

Kết hợp bài tập sức bền và tim mạch

Các phân tích tổng hợp cho thấy việc kết hợp bài tập kháng lực nhẹ với aerobic mang lại lợi ích kép: Vừa "tiêu thụ" lactat, vừa hỗ trợ cơ thể đào thải axit uric. Một thử nghiệm trên bệnh nhân tiểu đường cũng chỉ ra rằng, khi chỉ tập kháng lực, nồng độ urat có xu hướng tăng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thêm cardio nhẹ nhàng sau đó.

Kết hợp bài tập kháng lực nhẹ với aerobic hỗ trợ cơ thể đào thải axit uric.

Bạn có thể bắt đầu với 2 hiệp, mỗi hiệp 10- 12 lần lặp cho các nhóm cơ chính với mức tạ nhẹ, rồi tiếp tục bằng 15 - 20 phút đạp xe hoặc đi bộ chậm để duy trì cường độ thoải mái và bền vững.

Yoga hoặc thể dục dưới nước, lựa chọn an toàn cho khớp

Một số nghiên cứu nhỏ trên bệnh nhân gout cho thấy, sau 10 - 11 tuần tập yoga, nồng độ axit uric trong máu giảm đáng kể, mở ra hướng tập luyện nhẹ nhàng phù hợp cho những người đau khớp hoặc có thể lực hạn chế.

Sau 10 - 11 tuần tập yoga, nồng độ axit uric trong máu giảm đáng kể.

Tương tự, thể dục dưới nước (thủy trị liệu) mang lại lợi ích nhờ giảm áp lực lên khớp, đồng thời cải thiện tuần hoàn. Dù một số buổi tập có thể khiến urat tăng tạm thời ngay sau vận động, các chương trình tập đều đặn với cường độ vừa phải lại giúp nâng cao chức năng mạch máu và cân bằng chuyển hóa trong nhiều tháng.