Những cơn ho kéo dài: Nguyên do từ đâu?

Ho là một trong những phản xạ tự nhiên có thể xuất hiện đột ngột hoặc kéo dài. Trong đó, ho không ngừng và mạn tính là dấu hiệu của nhiều vấn đề sức khỏe đáng chú ý.

Ô nhiễm không khí, COPD, nhiễm trùng đường hô hấp có thể gây ho không ngừng và kéo dài. Ảnh: Everyday Health.

Ho là phản xạ của cơ thể nhằm bảo vệ khỏi vi trùng hoặc tác nhân gây kích ứng. Ho có thể gây lo ngại khi trầm trọng, quá nhiều, đặc biệt là nếu ho kéo dài.

Ô nhiễm không khí

Theo tạp chí Health, nhiều chất ô nhiễm và kích thích trong không khí có thể gây ho dai dẳng. Ngay cả việc tiếp xúc với khói bụi trong thời gian ngắn cũng gây ho, đờm và kích ứng phổi.

Khói cũng có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng dị ứng hoặc hen suyễn. Các bào tử nấm mốc tìm thấy trong và xung quanh nhà cũng gây ra chứng thở khò khè và ho nếu bạn hít phải.

Hút thuốc

Người hút thuốc thường bị ho. Phản ứng tự nhiên của cơ thể nhằm loại bỏ các hóa chất xâm nhập vào đường thở và phổi do hút thuốc lá gây ra ho. Loại ho mạn tính này thường được gọi là ho của người hút thuốc. Cơn ho ở người hút thuốc có thể bắt đầu bằng ho khan nhưng sau đó chuyển thành ho có đờm.

Nhiễm trùng đường hô hấp

Ho là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của cảm lạnh, cúm và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác. Những bệnh nhiễm trùng này gây cản trở quá trình hô hấp bình thường.

Các triệu chứng khác, chẳng hạn nghẹt mũi và sốt, là dấu hiệu rõ ràng cho thấy ho do nhiễm virus. Ho có thể kéo dài hơn tất cả triệu chứng khác nếu đường dẫn khí trong phổi vẫn nhạy cảm và bị viêm.

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)

Các vấn đề về phổi, chẳng hạn COPD, có thể dẫn đến ho kéo dài. COPD là thuật ngữ bao gồm hai tình trạng chính: khí phế thũng và viêm phế quản mạn tính.

Khí phế thũng làm tổn thương thành giữa nhiều túi khí. Tổn thương này khiến các túi khí mất hình dạng và trở nên mềm nhũn. Thành túi khí cũng có thể bị phá hủy. Các túi khí có kích thước lớn hơn và ít hơn thay vì nhiều túi khí nhỏ, và lượng khí trao đổi giảm.

Viêm phế quản mạn tính khiến niêm mạc đường thở liên tục bị kích thích và viêm. Kết quả là niêm mạc bị sưng lên. Chất nhầy đặc cũng hình thành trong đường thở, gây khó thở.

Hầu hết người mắc COPD đều bị cả khí phế thũng và viêm phế quản mạn tính. Mức độ nghiêm trọng của mỗi bệnh khác nhau tùy từng người. Các triệu chứng khác ngoài ho bao gồm thở khò khè, khó thở và tức ngực.

Trào ngược dạ dày thực quản (GERD)

Ợ nóng là triệu chứng chính của GERD - tình trạng rối loạn tiêu hóa. Ho là triệu chứng phổ biến khác, cùng với đau ngực và thở khò khè.

GERD ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, từ trẻ sơ sinh đến người cao tuổi. Người bị hen suyễn có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Các cơn hen suyễn có thể khiến cơ thắt thực quản dưới giãn ra, khiến dịch dạ dày trào ngược lên thực quản.

Bệnh ho gà

Ho gà là bệnh đường hô hấp dễ lây lan do vi khuẩn Bordetella pertussis gây ra. Các triệu chứng thường gặp bao gồm sốt nhẹ, sổ mũi và ho dữ dội, có thể gây khó thở.

Việc cố gắng hít không khí vào phổi giữa các cơn ho tạo ra âm thanh rít the thé đặc trưng. Nhiều người không bị sốt sau giai đoạn đầu. Cơn ho kèm theo ho gà có thể kéo dài trong vài tuần.

Thuốc ức chế men chuyển (ACE)

Thuốc ức chế men chuyển (ACE) điều trị suy tim và huyết áp cao thường gây ho khan dai dẳng. Nghiên cứu cho thấy cứ 5 người thì có một người sử dụng ACE gặp tác dụng phụ là ho kéo dài. Các nhà khoa học vẫn chưa rõ lý do những loại thuốc này lại gây ra tình trạng ho mạn tính.