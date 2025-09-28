5 biểu hiện báo động sớm ung thư gan không nên xem nhẹ

Sụt cân nhanh không mong muốn, chán ăn, đau bụng trên bên phải liên tục là dấu hiệu cảnh báo ban đầu của ung thư gan cần cảnh giác.

Đau bụng liên tục ở vùng bụng trên bên phải - vị trí của gan - có thể cảnh báo ung thư gan giai đoạn đầu. Ảnh: Shutterstock.

Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất của cơ thể người. Cơ quan quan trọng này đóng vai trò thiết yếu trong quá trình tiêu hóa, giải độc và dự trữ chất dinh dưỡng. Khi gan bị ảnh hưởng bởi các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư biểu mô tế bào gan (ung thư gan), hậu quả có thể đe dọa tính mạng - ngay cả khi các triệu chứng ban đầu có vẻ nhẹ.

Ung thư gan đôi khi còn được gọi là "căn bệnh thầm lặng", vì nó thường không gây ra các triệu chứng nghiêm trọng cho đến khi tiến triển. Tuy nhiên, một số dấu hiệu cảnh báo sớm có thể giúp phát hiện bệnh để can thiệp y tế kịp thời và hiệu quả.

Đau bụng trên bên phải liên tục

Theo India Times, đau hoặc khó chịu ở phía trên bên phải bụng - vị trí của gan, là dấu hiệu khác dễ bị bỏ qua của ung thư gan. Cơn đau này có thể âm ỉ hoặc nhói, và đôi khi lan sang vai phải hoặc lưng, gây ra cảm giác nặng nề. Tất nhiên, cơn đau này cũng do khó tiêu hoặc căng cơ, nhưng không nên bỏ qua và đi khám nếu đau liên tục.

Ngoài ra, người bệnh có thể cảm thấy khối u hoặc cục u ở vùng bụng khu vực gan khi nằm ngửa. Tuy nhiên, với những người béo phì, tình trạng này có thể khó phát hiện.

Vàng da

Vàng mắt và da, cũng như nước tiểu sẫm màu, là do nồng độ bilirubin trong máu tăng cao. Ung thư gan có thể gây vàng da thông qua một số cơ chế. Khối u gan lớn nằm gần ống mật chủ chèn ép bên ngoài hoặc xâm lấn trực tiếp vào ống mật. Dòng chảy của mật sau đó bị gián đoạn về mặt cơ học, gây vàng da.

Vàng da và mắt là một trong những triệu chứng điển hình khi gan gặp vấn đề, đặc biệt là ung thư. Ảnh: Erza.

Ngoài ra, khi ống dẫn mật bị tắc nghẽn, axit mật do gan sản xuất sẽ tràn vào hệ tuần hoàn máu toàn thân, gây ngứa da toàn thân. Ở một số bệnh nhân, ngứa da dữ dội đến mức không đáp ứng với bất kỳ loại thuốc nào. Triệu chứng này thường gây ra các vết trầy xước trên da.

Chán ăn, sụt cân nhanh ngoài ý muốn

Theo WebMD, vì gan là cơ quan quan trọng trong quá trình tiêu hóa, các tế bào khối u sản xuất ra các enzyme gây chán ăn, miệng có vị kim loại và suy nhược toàn thân. Những người ở giai đoạn đầu của ung thư gan thường cảm thấy no ngay cả khi chỉ ăn một lượng nhỏ.

Cảm giác no sớm và dai dẳng này xảy ra do ung thư gan có thể làm gián đoạn quá trình tiêu hóa và trao đổi chất, khiến cơ thể khó xử lý thức ăn bình thường.

Tương tự các loại ung thư khác, ung thư gan cũng dẫn đến sụt cân ngoài ý muốn. Điều này xảy ra vì ung thư ảnh hưởng đến khả năng xử lý chất dinh dưỡng của gan, và do đó năng lượng bị tiêu hao nhanh chóng, dẫn đến sụt cân.

Ung thư gan là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến trên thế giới. Ảnh: Research Magazine.

Đầy bụng, buồn nôn và nôn mửa

Cảm thấy liên tục buồn nôn hoặc nôn thường xuyên mà không có nguyên nhân rõ ràng cũng có thể là triệu chứng của ung thư gan. Khi ung thư gan phát triển đến kích thước đáng kể, nó bắt đầu gây áp lực lên các cơ quan xung quanh trong khoang bụng.

Ung thư gan thùy trái thường chèn ép dạ dày, gây buồn nôn, đầy hơi, no sớm, các triệu chứng trào ngược và khó chịu ở vùng bụng trên.

Sốt, mệt mỏi toàn thân

Ung thư gan có thể gây tắc nghẽn đường mật, gây ứ đọng mật. Tình trạng ứ đọng mật có xu hướng gây nhiễm trùng gọi là viêm đường mật. Một trong những triệu chứng của viêm đường mật là sốt, có thể lên đến 38 độ C kèm theo ớn lạnh và rét run.

Người bệnh ung thư gan cũng cảm thấy mệt mỏi hoặc suy nhược bất thường, ngay cả sau khi nghỉ ngơi. Cơ thể sử dụng rất nhiều năng lượng để chống lại ung thư, điều này khiến bạn cảm thấy kiệt sức. Tình trạng mệt mỏi này khác với mệt mỏi thông thường và có xu hướng kéo dài.