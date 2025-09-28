Phát hiện ca bệnh ho gà hiếm gặp tại TP.HCM

Bệnh nhi hơn 3 tháng tuổi ở phường Tân Sơn, được ghi nhận mắc bệnh ho gà dù đã tiêm một mũi vaccine. Hiện trẻ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Trẻ chưa được tiêm vaccine hoặc chưa hoàn thành đủ mũi có nguy cơ cao mắc ho gà. Ảnh: Shutterstock.

Trạm Y tế phường Tân Sơn (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận thông tin về một trường hợp mắc bệnh ho gà tại khu phố 17. Bệnh nhân là bé hơn 3 tháng tuổi, đã được tiêm một mũi vaccine phòng bệnh, nhập viện điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 từ ngày 19/9. Hiện sức khỏe trẻ ổn định.

Điều tra dịch tễ cho thấy, trong thời gian gần đây, bé chỉ tiếp xúc với các thành viên trong gia đình. Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, Trạm Y tế phường đã phối hợp cộng tác viên sức khỏe cộng đồng và ban điều hành khu phố tiến hành giám sát, theo dõi.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) ho gà là bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính, do vi khuẩn Bordetella pertussis gây ra, có khả năng lây lan nhanh. Bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi và có thể diễn tiến nặng, gây viêm phổi, suy hô hấp, thậm chí không qua khỏi, đặc biệt ở trẻ chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vaccine, trẻ suy dinh dưỡng.

Trong quá trình giám sát, Trạm Y tế đã hướng dẫn những người tiếp xúc gần theo dõi sức khỏe trong 3 tuần. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần liên hệ ngay với trạm để được tư vấn, xử trí.

Đơn vị cũng truyền thông cho gia đình và cộng đồng xung quanh về đường lây truyền, triệu chứng của bệnh; khuyến cáo rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi có triệu chứng ho, sốt, hắt hơi; giữ nhà cửa thông thoáng; hạn chế để trẻ tiếp xúc với người có biểu hiện ho kéo dài.

HCDC nhấn mạnh tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Nếu trẻ có biểu hiện ho nhiều, khó thở, tím tái, phụ huynh cần đưa đi khám ngay để được điều trị kịp thời.

Song song đó, phường Tân Sơn còn đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh ho gà bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, đăng tải tài liệu trên website, phổ biến tại trường học và khu nhà trọ. Trong thời gian tới, mạng lưới y tế cơ sở sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ ca bệnh, theo dõi người tiếp xúc, không để dịch bệnh lan rộng.

HCDC khuyến cáo, ngoài tiêm chủng, việc phát hiện sớm và chăm sóc y tế kịp thời sẽ giúp bảo vệ trẻ em trước nguy cơ ho gà.